「亵渎联合国」 北京重批德英美涉疆会议

(德国之声中文网) 针对美国与少数西方国家预计在联合国举办与新疆议题相关的视频会议，中国外交部发言人华春莹周一（5月10日）做出回应，表示美国纠集少数几个国家滥用联合国资源和平台抹黑攻击中国丶服务自身政治私利，完全是对联合国的亵渎。

中国已敦促联合国会员国不要参加由德国丶美国和英国策划的视频会议。她说：「美国丶英国丶德国等几个西方国家根本代表不了联合国，更代表不了国际社会。 美方口口声声关心穆斯林人权，但我们都知道，世界上杀害穆斯林最多的国家恰恰正是美国。」

中国表示，将于周三在联合国举行的虚拟活动的组织者利用人权问题来干涉中国的内政。中国驻联合国代表团同日也发布声明，强调中国对於美国等国夥同非政府组织举办新疆边会的举动表达「强烈不满和坚决反对」。

中国驻联合国代表团的发言人在声明中写道：「新疆的事实和真相都在那里。美国等会议合办方出于遏华反华的政治目的，毫无底线地在联合国编造谎言谣言，只会自损形象丶自毁信誉，而且最终会搬起石头砸自己的脚。公道自在人心，相信广大会员国也能看透和识破美国等会议合办方的政治图谋，自觉抵制这场毫无意义的闹剧。」

在10日即将登场的虚拟会议中，美国丶德国和英国驻联合国大使以及负责协办这次会议的非政府组织人权观察的代表都将针对新疆情势发言。

网外互打

此外，中国外交部发言人华春莹10日还引用瑞典和平与未来研究基金会发布的新疆「种族灭绝」认定相关的报告以及美国独立网站Counterpunch与探讨种族灭绝相关的文章。根据记者的查证，瑞典基金会的报告主要驳斥美国费尔法克斯大学辖下的智库「创新战略与政策研究所」(the Newlines Institute for Strategy and Policy) 3月发布的一份报告，该报告引述全球超过50位专家与学者的研究结果，认定中国在新疆的政策已构成种族灭绝。

瑞典基金会的报告称，「创新战略与政策研究所」的目的是为了支持美国前国务卿蓬佩奥认定中国新疆政策为种族灭绝的说法，并强调该基金会不会在没有亲身到新疆探查的情况下，认定中国的新疆政策是否为种族灭绝。

华春莹10日说：「中方已多次介绍新疆当前稳定发展情况，说明中国政府治疆政策，也揭露了美方有关人员在涉疆问题上制造丶散布谣言谎言的卑劣行径和险恶用心，这些观点和事实都在这些报告和文章中得到了印证。我们希望在涉疆问题上，能够多一些事实真相，少一些谣言谎言；多一些客观公正，少一些造谣污蔑；多一些交流合作，少一些政治操弄。」

美国国务卿安东尼-布林肯在上周七国集团外长会议之前说，华盛顿并没有试图 「遏制中国或压制中国」。然而，包含美国在内的部分西方国家和人权团体指责新疆当局拘留和折磨再教育营中的维吾尔人，美国将此举描述为种族灭绝。今年1月，美国以与强迫劳动有关为由，禁止从新疆进口棉花和西红柿产品。

北京反击

北京否认了这些指控，并称这些营地是打击宗教极端主义的职业培训中心。华春莹10日在例行记者会中说：「美方一些人反反复复炒作所谓新疆『人权问题』，扳着指头数得过来的只有20来个伪『证人』和伪『学者』，但是你可以数一数，中方新疆发布会上现身说法的新疆群众以及国际社会，包括我刚才列举的一些公开揭露美国等少数西方国家炮制涉疆谎言真实企图的人士，无论在数量上还是在广泛性和代表性上都远远超过了美方如获至宝的那几个伪『证人』和伪『学者』。」

中国驻联合国代表团也在声明中称，过去4年，新疆没有发生一起恐怖袭击事件，各族人民安居乐业。过去60多年来新疆经济增长200多倍，人均生产总值增长近40倍。新疆各族人民人均预期寿命由30岁提高到72岁，维吾尔族人口过去40年从555万增加到1280万。中国在保护人权方面所取得的成就有目共睹。

(路透社、法新社)

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