“亲爱的邻居，你需要帮助吗？”

(德国之声中文网)"亲爱的邻居,你是否正被隔离观察,或者属于高危群体并为你的健康担忧?我愿意替你去超市购物、遛狗、买药。当然都是免费帮忙。欢迎联系我!0157XXXXXXXX",被塞入我信箱中的小纸条上这样写道。

在德国莱茵地区,这样的邻里互助比比皆是。"疫情当下,我们能做些什么"--很多人这样问自己。"展现团结精神",或许是一个答案。在德国,"团结精神"大概是疫情开始以来使用频率最高的词汇之一。从德国总理默克尔到地方政治家,无一不在强调这一点。

德国之声所在的波恩地区,人们在阳台上挂出横幅"Leave no one behind" (携手并进,不遗忘任何人);在社交媒体上,有大量提供帮助的信息。这其中既有社会团体性质的,也有邻里自发的。

雨后春笋般的帮助小组

波恩天主教学生会组织Arminia向德国之声介绍道,该组织迅速在其成员中找到了10名志愿者,为波恩地区的老人提供采购等帮助。"不过,到现在为止,寻求帮助的人还不多",该学生会组织的负责人Martin说。这或许也与目前大量涌现的帮助行动有关。

提供邻里互助的纸条随处可见

《科隆城市报》近日列出了当地数十个协会、教会、社会机构和慈善机构,"花样"助人。例如,名为"蝴蝶效应"的学生项目,在德国多个大城市帮助老年人和有基础病史的人采购食品和生活用品;名为"Yoopies"的平台,为那些战斗在一线的医生、护士免费照看孩子;名为"Ein Herz für Rentner"("心系退休人员")的协会,为那些65岁以上、平日需要"饭桌" 帮助的退休人员,直接提供50欧元的生活补助(德国"饭桌"是集体提供饮食的扶贫机构,目前疫情原因暂时关闭)。

老吾老以及人之老

除了这些有组织的行动外,德国各地也有很多零散的个人自发的行为。比如,名为#CoronaHilfe Gruppe Köln的大群,通过群聊的形式提供帮助,同时答疑解惑。另外,很多大学生也积极帮忙。

Philipp是波恩大学地理专业的大学生。由于疫情原因暂时不需要上课也没有考试,他目前在打工做物业管理工作(Hausmeister),打扫卫生、料理花园。他告诉德国之声,除了自己本职工作外,每天都会上网看是否有求助信息,看能否帮上忙。

"当然,我也更频繁地给祖父、祖母打电话,毕竟他们现在都不怎么出门,生活更闷了",Philipp笑着说。"想到他们(祖父祖母),自然也就会想帮助身边的老人。"

不少老人需要帮助

被问到,是否担心被传染时,这位年轻的大学生表示,很注意卫生,很小心,"倒不是害怕自己被传染上会怎么样,主要害怕把病毒带给他人,而且我也不想被隔离起来,这样就既没法工作,也没法帮人了。"

警察提醒:也要保持一定的警惕性

德国社会上这种团结互助的精神令人感动。不过感动之余,警察同时提醒人们,也要保持一定的警惕性。在《科隆城市报》上,警方建议,最好只从认识的人那里接受帮助。科隆警方新闻处发言人表示,特别是老年人也要防止上当受骗,不要给陌生人开门,更不要把钱财和信用卡托付给陌生人。

"我们建议,保持健康的怀疑。如有疑虑,(老年人)先同子女商量,听取他们的意见,看帮助是否真诚",这位警方新闻处发言人表示,很遗憾总是会出现欺诈者利用危机的情况。不过值得欣慰的是,截至目前,警方并没有发现科隆发生类似欺诈行为的迹象,也没有收到相关举报。