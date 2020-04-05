“亲爱的邻居，你需要帮助吗？”

（德国之声中文网）"亲爱的邻居，你是否正被隔离观察，或者属于高危群体并为你的健康担忧？我愿意替你去超市购物、遛狗、买药。当然都是免费帮忙。欢迎联系我！0157XXXXXXXX"，被塞入我信箱中的小纸条上这样写道。
在德国莱茵地区，这样的邻里互助比比皆是。"疫情当下，我们能做些什么"--很多人这样问自己。"展现团结精神"，或许是一个答案。在德国，"团结精神"大概是疫情开始以来使用频率最高的词汇之一。从德国总理默克尔到地方政治家，无一不在强调这一点。
德国之声所在的波恩地区，人们在阳台上挂出横幅"Leave no one behind" （携手并进，不遗忘任何人）；在社交媒体上，有大量提供帮助的信息。这其中既有社会团体性质的，也有邻里自发的。
雨后春笋般的帮助小组
波恩天主教学生会组织Arminia向德国之声介绍道，该组织迅速在其成员中找到了10名志愿者，为波恩地区的老人提供采购等帮助。"不过，到现在为止，寻求帮助的人还不多"，该学生会组织的负责人Martin说。这或许也与目前大量涌现的帮助行动有关。
提供邻里互助的纸条随处可见
《科隆城市报》近日列出了当地数十个协会、教会、社会机构和慈善机构，"花样"助人。例如，名为"蝴蝶效应"的学生项目，在德国多个大城市帮助老年人和有基础病史的人采购食品和生活用品；名为"Yoopies"的平台，为那些战斗在一线的医生、护士免费照看孩子；名为"Ein Herz für Rentner"（"心系退休人员"）的协会，为那些65岁以上、平日需要"饭桌" 帮助的退休人员，直接提供50欧元的生活补助（德国"饭桌"是集体提供饮食的扶贫机构，目前疫情原因暂时关闭）。
老吾老以及人之老
除了这些有组织的行动外，德国各地也有很多零散的个人自发的行为。比如，名为#CoronaHilfe Gruppe Köln的大群，通过群聊的形式提供帮助，同时答疑解惑。另外，很多大学生也积极帮忙。
Philipp是波恩大学地理专业的大学生。由于疫情原因暂时不需要上课也没有考试，他目前在打工做物业管理工作（Hausmeister），打扫卫生、料理花园。他告诉德国之声，除了自己本职工作外，每天都会上网看是否有求助信息，看能否帮上忙。
"当然，我也更频繁地给祖父、祖母打电话，毕竟他们现在都不怎么出门，生活更闷了"，Philipp笑着说。"想到他们（祖父祖母），自然也就会想帮助身边的老人。"
不少老人需要帮助
被问到，是否担心被传染时，这位年轻的大学生表示，很注意卫生，很小心，"倒不是害怕自己被传染上会怎么样，主要害怕把病毒带给他人，而且我也不想被隔离起来，这样就既没法工作，也没法帮人了。"
警察提醒：也要保持一定的警惕性
德国社会上这种团结互助的精神令人感动。不过感动之余，警察同时提醒人们，也要保持一定的警惕性。在《科隆城市报》上，警方建议，最好只从认识的人那里接受帮助。科隆警方新闻处发言人表示，特别是老年人也要防止上当受骗，不要给陌生人开门，更不要把钱财和信用卡托付给陌生人。
"我们建议，保持健康的怀疑。如有疑虑，（老年人）先同子女商量，听取他们的意见，看帮助是否真诚"，这位警方新闻处发言人表示，很遗憾总是会出现欺诈者利用危机的情况。不过值得欣慰的是，截至目前，警方并没有发现科隆发生类似欺诈行为的迹象，也没有收到相关举报。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
疫情之下不忘团结
从3月底开始，德国一些联邦州开始收治欧洲其他国家如意大利或者法国的重症病人。另外，德国联邦军也派出改装的运输机前往意大利北部疫情最为严重的地区收运新冠病人。目前德国重症病房仍有一定的接诊能力。但根据德国科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler）的表态，这种持续不了多久。德国的疫情"目前仍然处于刚开始不久的阶段"。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
“接触禁令”开始生效
3月23日 德国联邦政府宣布的“接触禁令”开始生效。要求在公共空间，最多两个人聚在一起，一家人或同住一处的人不在此限制之内。禁止在公共场所、私人场所以及公寓中举行大规模聚会、狂欢。并关闭全国所有餐馆、餐饮服务，但仍然允许送餐和取餐。"接触禁令"的第二天，北威州政府就向有关部门下达了一份对违规责任方的处罚标准，规定非家庭成员两人以上在公共场合聚集，每人将被处以200欧元罚款；聚众野餐，每人罚款250欧元；购买餐饮外卖后在距离餐馆50米范围以内"就地消费"也是违规行为，将被罚款200欧元。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
巴伐利亚率先宣布全州实行“禁足令”
巴伐利亚州3月20日宣布，从3月21日起，该州民众离开自己的家必须有恰当理由，比如上班、采购食品、就医买药、帮助他人，拜访生活伴侣等等。如果出门运动，只能一个人或者和共同生活的人一起。巴登符腾堡、莱法州等也宣布进一步限制公共生活，如不允许3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共场所。图中为全德率先实行禁足令的巴伐利亚小镇米特泰希（Mitterteich）。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国总理默克尔呼吁民众齐心协力抗疫
3月18日，德国总理默克尔罕见地通过电视讲话直接向全体国民发出呼吁，将公共生活限制到最低限度。她说，新冠疫情是德国二战以来面临的最大挑战，每个个体都能通过减少公共活动，停止非必要的拜访、旅行，保持间距来做出贡献。她同时表示，政府将尽一切可能减少疫情对经济的负面影响，保护就业岗位。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国汽车行业面临巨大困境
鉴于新冠疫情肆虐，大众从3月13日开始关闭在沃尔夫斯堡的工厂。在德国的其它许多汽车生产商也相继宣布停产。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
步步加强防疫措施
德国宣布从3月16日8时起关闭和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境，但货运交通以及需跨国上班的人仍不受影响。德国交通部长也宣布停止德国与中国及伊朗之间的民航交通。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国全境关闭中小学和幼儿园
德国哈勒市一马当先，从3月13日全面关闭了幼儿园及学校。接下来，德国所有联邦州都相继宣布，从3月16日起关闭大中小学和幼儿园，最早至4月19日复活节假期结束后再开放。欧洲范围内，全国关闭学校和幼儿园的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。不过，各地学校仍要求学生在家学习、做功课。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
多国禁止或限制德国人入境
美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国16个联邦州全部出现确诊病例
此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
没有观众的球赛
德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国境内首次出现新冠病毒死亡病例
3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国男子感染新冠病毒在埃及去世
3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
疫情在德国开始蔓延
连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
海恩斯贝格县大量居民被隔离
海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
北威州一对夫妇被确诊
1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国侨民中出现确诊病例
2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
两周内确诊数增至16人
首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国确诊首例新型冠状病毒感染病例
今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。