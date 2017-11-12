 亲爱的圣诞老人 今年的礼物我想要…… | 文化经纬 | DW | 09.12.2018

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文化经纬

亲爱的圣诞老人 今年的礼物我想要……

德国西南部萨尔州的尼古拉斯圣诞邮局堆满了信件。成千上万的孩子寄来了写着愿望的纸片和信件，而孩子们最希望得到的礼物，充分体现出数字时代的特色。

Weihnachtself und iPhone (picture-alliance/dpa/A.Gebert )

跟圣诞老人“视频聊天”

（德国之声中文网）圣诞老人尼古拉斯（Nikolaus ）未能躲过数字化之劫。圣诞邮局负责人格雷克（Sabine Gerecke）女士告诉德新社记者，很多孩子在寄给萨尔州尼古拉斯圣诞邮局的信中，向圣诞老人表达了想要手机、平板电脑或者笔记本电脑的愿望。她说，有些10岁以上的孩子甚至详细说明了想要的型号和款式。年龄小些的孩子常常这样写道："无论是什么样的，只要我有一个就行。"

格雷克说，现在，德国圣诞邮局已经收到来自全球约7000封儿童信件。所有信件都由一个35人的志愿者团队一一进行回复。圣诞老人尼古拉斯的工作不依靠任何数字化设施，回信也绝不采用电子邮件的形式。格雷克说："尼古拉斯很守旧"，他乐此不疲地亲自回复每一封信。

看亲笔回信与看电子邮件的感受不同

今年的圣诞邮局将于周三（12月5日）启动，届时将邮寄出所有的回信。预计在圣诞夜的前夕，尼古拉斯圣诞邮局将收到约21000封儿童邮件。2017年是圣诞邮局的创纪录之年，总共收到来自全球44个国家的22583封来信。

Nikolaus-Postamt im Saarland (picture-alliance/dpa/O. Dietze)

圣诞邮局负责人格雷克说，圣诞老人尼古拉斯也经常收到一些令人忧伤的儿童信件。有些儿童写信告诉圣诞老人家人生病或者亲人死亡等消息，或者是他们在学校受到同学的欺负。他们希望圣诞老人出手相助，今后不再经历这样的事情。此外，有些成人也写信给圣诞老人倾诉忧愁：例如有些孩子的父母抱怨没有钱满足孩子的圣诞愿望。格雷克说，这样的"报忧信件"每年都有大约250封。对这类信件我们都是在经过慎重考虑之后再进行回复。

写信给圣诞老人的儿童大多数来自德国各地。和去年一样，今年来自其它国家的大部分儿童信件来自亚洲，主要是来自台湾和中国。

德国圣诞邮局所在的小镇 St. Nikolaus 只有840位居民。50多年来，这里的圣诞邮局每年都一一回复孩子们表达圣诞节愿望的信件和照片以及他们想要了解的历史。据德国邮政公布的消息，这是德国最古老的圣诞邮局。而这个靠近法国边境的小镇也是德国唯一一个用圣诞老人尼古拉斯的名字命名的的地方。

李京慧/叶宣 （德新社）

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