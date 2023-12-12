亲欧派图斯克当选波兰总理: “为自由民主和平起义”

（德国之声中文网）图斯克（Donald Tusk）正加快步伐。这位亲欧的波兰中左翼联盟领导人正试图弥补因保守派政府阵营的拖延战术而失去的时间。在当选总理隔日，他于周二（12月12日）上午在众议院发表了政府声明。

"10月15日将作为为自由和民主和平起义的日子被载入史册。"图斯克呼吁恢复国家团结："团结就是力量，这应该成为首要政治戒律。"在谈及波兰未来在欧盟中的作用时，他承诺将开展合作并尊重欧盟机构。他表示，波兰将重新获得欧盟中的领导地位。"我们将更强大，更有主权。不仅是波兰，欧盟也将更强大，更有主权。" 图斯克称，任何试图让波兰陷入孤立者都是将这个国家的生存当作儿戏。他警告："停止将来自北约和欧盟的朋友及盟友描绘成对我们的威胁。这是一场危险而且疯狂的游戏。"

拖延战术

波兰法律与公正党（PiS）党魁卡钦斯基（Jaroslaw Kaczynski）在10月15日议会选举失去绝对多数后，一直采取拖延战术，以尽可能推迟权力移交的时间。在此期间，该党支持者迅速填补了关键职位，财政资金也被分配给对其友好的机构。

自2017年以来一直担任总理的莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki ）数周来营造出可以在没有议会多数的情况下组建政府的假象。尽管成功几率不大，来自相同政治阵营的波兰总统杜达（Andrzej Duda）在一个月前委托莫拉维茨基组建政府，从而协助了这种拖延策略。

图斯克接任波兰总理

经过近两个月，法律与公正党的拖延战术终于告终。周一（12月11日）晚间，众议院选举图斯克为新总理。这位欧洲理事会前任主席获得了248票，比当选门槛高出23票。201名议员则投下反对票。

众议院欢声雷动，当新总理转过身用手比出一个心型时，坐在嘉宾席的波兰前总统瓦文萨（Lech Walesa）眼中含泪。最后，议员们起立高唱波兰国歌。

莫拉维茨基此前在众议院的信任投票中惨败，只有190人表示支持，266名议员反对他留任。

莫拉维茨基直到最后一刻仍试图通过作出承诺来拉拢民主阵营议员。他自诩为和平政治家，呼吁进行对话，并呼吁议会在面对挑战时"寻求团结而不是分裂"。这位即将卸任的总理将过去八年描述为一系列的成功，包括将军队扩充到30万名士兵，进军核能领域以及将在波兰中部建设大型机场列为未来任务。莫拉维茨基强调，他的计划"无论如何都会取得胜利，即便不是现在，也会在未来成功"。

图斯克的联盟由三个集团组成：他所属的公民联盟（KO）、"第三条道路"联盟（TD）和新左翼党。图斯克在政府声明中宣布，他将对上届政府的执政情况进行审查，尤其是 PiS 的财务丑闻，调查欧盟资金的使用情况以及操纵公共媒体的行为。

他还表示将继续支持乌克兰，并宣布波兰将承担解决移民问题的共同责任。

图斯克被波兰众议院选举为新总理

图斯克与卡钦斯基的交锋

图斯克的胜选因他与对手卡钦斯基的激烈交锋蒙上了一层阴影。在宣布选举结果后的简短讲话中，图斯克谈到了多年来PiS政客及其控制的国家媒体对他进行的宣传攻势。

"直至今日，我每天都在电视上听到：'去柏林为德国效劳'，这是（国家电视台负责人）库尔斯基（Jacek Kurski）几年前录制的唱片。" 接着图斯克对卡钦斯基说："当时你的兄弟莱赫公开对我说，他从未见过（像库尔斯基）这样的无赖。"

2005 年竞选期间，库尔斯基曾指责图斯克的祖父曾自愿加入德国国防军。事实上，约瑟夫·图斯克（Jozef Tusk）是在二战期间在格但斯克被征召入伍，后来投奔波兰部队。卡钦斯基对图斯克刻薄且冷漠地表示："我不知道你祖父是谁，但我知道一件事：你是德国特工。"

卡钦斯基称波兰民主终结

卡钦斯基对于图斯克的胜选发表评论称："这是波兰民主的终结。"他随后还抨击了俄罗斯和欧盟。"欧洲议会已经通过并在欧盟内部进一步制定的计划是改变波兰国家的概念。波兰将成为波兰人居住的领土，但从外部受到布鲁塞尔、基本上是柏林的控制。"

政治学者希迈（Anna Siewierska Chmaj）在TVN电视台评论道："卡钦斯基无法接受自己的失败。"

周三上午，新内阁将由总统杜达宣誓就职。这对试图阻止权力更迭的杜达而言是一次惨败。如此一来，图斯克作为波兰新总理将能赶赴布鲁塞尔，参加周三晚间与西巴尔干国家的欧盟峰会以及欧洲理事会。在国际事务方面，他将依靠在国际上颇负盛名且具有丰富经验的外交部长西科尔斯基（Radoslaw Sikorski），后者曾在2007年至2014年间领导波兰的外交政策。

尽管图斯克在首次政府声明中表现出了和解语调，但若有人认为他在欧盟谈判中会是一个让人舒心的谈判伙伴，可能会大吃一惊。在竞选期间被问及欧盟改革，包括限制"全体一致"原则时，图斯克警告不要沉湎于"一体化热情"。在移民政策方面，图斯克可能也有所顾虑。波兰在2015年同意了难民分配，这在很大程度上帮助了PiS执政。

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