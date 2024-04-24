亲巴勒斯坦抗议活动在美国大学蔓延

亲巴勒斯坦抗议活动在美国大学蔓延2024年4月24日
（德国之声中文网）哥伦比亚大学曼哈顿校区中心的大草坪，通常是学生们在阳光下自习或前往晨边高地社区喝酒前逗留之处。但最近这里成了抗议者的主要聚集地。由加沙战争引发的抗议已从中东蔓延到纽约和全美各所大学。
哥大校长报警“清场”
学生在校园绿地上搭起帐篷，抗议以色列在加沙的军事行动。哥伦比亚大学校长沙菲克（Nemat Minouche Shafik）上周四（4月18日）要求纽约市警局（NYPD）前往校园对示威者进行“清场”。身着防暴服的警察逮捕了超过100名学生。
沙菲克周四午后在一封电子邮件中写道：“我采取了这一非常措施，因为现在的情况非常特殊。” 她表示，做出这一决定时 “深感遗憾”。
哥伦比亚大学也暂停了被捕学生的学籍。但抗议者随后又再次搭起帐篷。
哥大教授罢课声援学生
本周一（4月22日），数百名哥伦比亚大学教职员工举行罢工，声援抗议的学生并批评学校领导层。校方宣布周一将进行远程授课，随后又表示本学年剩余时间将采用混合授课模式。
连日来，学生们抗议以色列国防军（IDF）在加沙发动军事打击，回应伊斯兰激进分子哈马斯于去年10月7日对以色列发动的恐怖袭击，当时有1200人遭到杀害，约240人被劫持为人质。根据哈马斯控制的加沙卫生部数据，迄今已有超过34000人死亡；国际组织称加沙面临灾难性状况，几乎没有任何食物、水或药物可供民众使用。
亲巴勒斯坦的哥大学生团体 “哥伦比亚大学摆脱种族隔离”（Columbia University Apartheid Divest）周一在Instagram发表声明写道：“我们要求倾听我们反对大规模屠杀加沙巴勒斯坦人的声音。我们的大学是这场暴力的同谋，这就是我们抗议的原因。”
抗议浪潮席卷纽约大学、耶鲁大学等校园
最近几日，亲巴勒斯坦的学生抗议活动从哥伦比亚大学蔓延到其他大学。周一，在距离哥大不远的纽约大学也出现了学生抗议营地，并涌入数百名抗议者。校方要求抗议者离场并声称现场秩序混乱后也寻求警方协助，数名学生被捕。
哈佛大学中心区域的草坪“哈佛园”（Harvard Yard）周一不对外开放，帐篷、桌子等物必须事先获得许可才能被带入园中。
在康涅狄格州的耶鲁大学，警察周一逮捕约45名抗议者，指控他们犯有非法入侵罪。警方表示，在做出稍后出庭承诺后，被捕者已全数获释。
在美国各大学校园，抗议者呼吁学校支持加沙停火，并从与以色列有关系的公司撤资。
反犹主义的指控
与此同时，也有人指控抗议活动是反犹主义。纽约大学领导层表示，他们在学生抗议活动中发现“具恐吓性的口号和几起反犹事件”。
哥大校长沙菲克表示，哥伦比亚大学校园最近发生了反犹主义骚扰事件。“我们的分歧在最近几天才有所增加。这些紧张局势被一些与哥大无关的人利用和放大，他们为达到自己的目的来到校园。”
组织抗议活动的哥大学生联盟驳斥了反犹主义的指控，称是少数人试图利用他们的活动，其行为令人无法接受。
“我们坚决反对任何形式的仇恨或偏执，并对企图破坏学生团结的非学生保持警惕。学生中包括巴勒斯坦人、穆斯林、阿拉伯人、犹太人、黑人和亲巴勒斯坦的同学和同事，他们代表了我们国家的多样性。
美国的以色列政策不受年轻人欢迎
广泛的抗议活动表明，许多美国年轻人对拜登的以色列政策感到不满。从历史上看，美国一直是以色列的亲密盟友，在当前的以哈冲突中，华盛顿仍是以色列最坚强的后盾。
以色列军队在加沙展开军事行动时，拜登强调了美国对以色列的坚定支持。但随着加沙越来越多平民丧生，许多美国自由派人士（尤其是年轻选民）对于税款被用于资助以色列表示失望。他们希望总统呼吁加沙永久停火，停止对以色列的所有援助。
美国的立场确实对以色列的行动产生了影响。今年春天，以色列的一系列空袭导致数名援助人员丧生后，拜登发出最后通牒，称如果以色列不解决加沙平民的苦难和援助人员的安全问题，美国将改变其支持政策。声明发表后，以色列立即宣布采取措施增加进入加沙的援助数量。
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