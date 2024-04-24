亲巴勒斯坦抗议活动在美国大学蔓延

美国多所大学学生针对以色列在加沙的军事行动举行了大规模抗议活动。一些学生被捕激起愤怒情绪。与此同时，示威者也被指控反犹主义。

（德国之声中文网）哥伦比亚大学曼哈顿校区中心的大草坪，通常是学生们在阳光下自习或前往晨边高地社区喝酒前逗留之处。但最近这里成了抗议者的主要聚集地。由加沙战争引发的抗议已从中东蔓延到纽约和全美各所大学。

哥大校长报警“清场”

学生在校园绿地上搭起帐篷，抗议以色列在加沙的军事行动。哥伦比亚大学校长沙菲克（Nemat Minouche Shafik）上周四（4月18日）要求纽约市警局（NYPD）前往校园对示威者进行“清场”。身着防暴服的警察逮捕了超过100名学生。

沙菲克周四午后在一封电子邮件中写道：“我采取了这一非常措施，因为现在的情况非常特殊。” 她表示，做出这一决定时 “深感遗憾”。

哥伦比亚大学也暂停了被捕学生的学籍。但抗议者随后又再次搭起帐篷。

哥大教授罢课声援学生

本周一（4月22日），数百名哥伦比亚大学教职员工举行罢工，声援抗议的学生并批评学校领导层。校方宣布周一将进行远程授课，随后又表示本学年剩余时间将采用混合授课模式。

连日来，学生们抗议以色列国防军（IDF）在加沙发动军事打击，回应伊斯兰激进分子哈马斯于去年10月7日对以色列发动的恐怖袭击，当时有1200人遭到杀害，约240人被劫持为人质。根据哈马斯控制的加沙卫生部数据，迄今已有超过34000人死亡；国际组织称加沙面临灾难性状况，几乎没有任何食物、水或药物可供民众使用。

亲巴勒斯坦的哥大学生团体 “哥伦比亚大学摆脱种族隔离”（Columbia University Apartheid Divest）周一在Instagram发表声明写道：“我们要求倾听我们反对大规模屠杀加沙巴勒斯坦人的声音。我们的大学是这场暴力的同谋，这就是我们抗议的原因。”

抗议浪潮席卷纽约大学、耶鲁大学等校园

最近几日，亲巴勒斯坦的学生抗议活动从哥伦比亚大学蔓延到其他大学。周一，在距离哥大不远的纽约大学也出现了学生抗议营地，并涌入数百名抗议者。校方要求抗议者离场并声称现场秩序混乱后也寻求警方协助，数名学生被捕。

哈佛大学中心区域的草坪“哈佛园”（Harvard Yard）周一不对外开放，帐篷、桌子等物必须事先获得许可才能被带入园中。

在康涅狄格州的耶鲁大学，警察周一逮捕约45名抗议者，指控他们犯有非法入侵罪。警方表示，在做出稍后出庭承诺后，被捕者已全数获释。

在美国各大学校园，抗议者呼吁学校支持加沙停火，并从与以色列有关系的公司撤资。

类似哥伦比亚大学的抗议营地也出现在耶鲁大学和纽约大学等学校 图像来源: Lokman Vural Elibol/Anadolu/picture alliance

反犹主义的指控

与此同时，也有人指控抗议活动是反犹主义。纽约大学领导层表示，他们在学生抗议活动中发现“具恐吓性的口号和几起反犹事件”。

哥大校长沙菲克表示，哥伦比亚大学校园最近发生了反犹主义骚扰事件。“我们的分歧在最近几天才有所增加。这些紧张局势被一些与哥大无关的人利用和放大，他们为达到自己的目的来到校园。”

组织抗议活动的哥大学生联盟驳斥了反犹主义的指控，称是少数人试图利用他们的活动，其行为令人无法接受。

“我们坚决反对任何形式的仇恨或偏执，并对企图破坏学生团结的非学生保持警惕。学生中包括巴勒斯坦人、穆斯林、阿拉伯人、犹太人、黑人和亲巴勒斯坦的同学和同事，他们代表了我们国家的多样性。

言论自由的难题：批评以色列和同情加沙处境，在何种情况下会被视为反犹主义？ 图像来源: Fatih Aktas/AA/picture alliance

美国的以色列政策不受年轻人欢迎

广泛的抗议活动表明，许多美国年轻人对拜登的以色列政策感到不满。从历史上看，美国一直是以色列的亲密盟友，在当前的以哈冲突中，华盛顿仍是以色列最坚强的后盾。

以色列军队在加沙展开军事行动时，拜登强调了美国对以色列的坚定支持。但随着加沙越来越多平民丧生，许多美国自由派人士（尤其是年轻选民）对于税款被用于资助以色列表示失望。他们希望总统呼吁加沙永久停火，停止对以色列的所有援助。

美国的立场确实对以色列的行动产生了影响。今年春天，以色列的一系列空袭导致数名援助人员丧生后，拜登发出最后通牒，称如果以色列不解决加沙平民的苦难和援助人员的安全问题，美国将改变其支持政策。声明发表后，以色列立即宣布采取措施增加进入加沙的援助数量。

加沙人的困境：从与世隔绝到命悬一线 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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