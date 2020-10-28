亲北京势力为司法改革造势 香港法官登风口浪尖

（德国之争中文网）香港《大公报》在文章中说，今年五月在铜锣湾被暴徒行"私刑"的律师陈子迁接受该报访问时表示，"社会有共识认为法官作​​为法治的代表应坚守持平中立的原则，法官应"比白纸更白"（白比白），判案不能有个人主观色彩。"陈子迁还指出，有问题的案例或影响将来的判决，触发雪球效应，要解决司法界存在的问题，可以从法官遴选制度入手，提高透明度，并就法官的背景作更严谨的审查，包括须持爱国爱港立场。

香港本地亲北京政客也加入呼吁香港进行司法改革的行列。建制派立法会议员何君尧在多家媒体撰文谈香港司法改革，称要推翻 "三座大山"，包括"争取脱去法官假发、安排法官参加国情班和废除大律师称衔，以及扩大司法推荐委员会人数"等等。

随着北京加大对香港民主派的镇压，香港法官越来越被推入香港政治分裂的漩涡中。今年10月，早前担任香港东区法院裁判官、现时出任高等法院暂委副司法常务官的何俊尧被辱骂为"狗官"。他对多宗涉及反送中案件的裁判引起争议，被指有"放生被告"之嫌。九龙塘马可尼道两幢屋苑的外墙上被人用红漆喷上"狗官何俊尧"的字样，街上还出现约20张"大字报"，上面有"狗官何俊尧、警察拉人、狗官放人、目无法纪"等辱骂字句。

大公报等将何俊尧称为 "黄官"(黄色为香港民主运动的标志色）。对"社会香港众志"三名成员去年在《国歌法》公听会内抗议一案，何俊尧裁定三人未遵守秩序罪成立，但仅罚款1000元，并指三人是未來"社会栋梁：。对去年6月大学生生王愷銘在万仔警察总部外墙涂鸦讽刺警员，何俊尧官判被告感化1年及赔偿1200元。在仇栩欣袭警案中，他斥警员"大話冚大話"（以谎言掩盖谎言），因而裁定被告罪名不成立，更对警员員使用不恰当武力表示关注。

香港特首林郑月娥上周出面谴责对法官的"不当攻击"，并呼吁各界不论政治立场，应捍卫法治，尊重法官、法院及其判决。她说，律政司入禀申请禁制令，禁止对法官及其家人的起底行为。她也引述终审法院首席法官马道立指出，法官并非不能批评，但批评必须有充份理据及恰当地提出。林郑月娥同时再次捍卫人大推出《港区国安法》，称暴力示威和社会动荡在去年削弱本港的法治意识，揭露了国家安全在香港的短版，人大将《港区国安法》纳入附件三，是适时和必要的。她还称，法治、社会已因《国安法》实施回复稳定，将继续全面准确落实一国两制，继续无畏无惧地推行《港区国安法》。

香港律师，《示威之城：香港近期的异见抗争史》一书的作者戴安通（Antony Dapiran）认为，最近判决的这些案件既凸显了政治压力，也凸显了香港司法的独立性，不可避免地会引起来自北京及其支持者对香港司法独立的更多攻击。



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。