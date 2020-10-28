亲北京势力为司法改革造势 香港法官登风口浪尖

亲北京的香港《大公报》近日发表文章，指香港律师陈子迁提议，香港应进行司法改革，法官及裁判官的遴选工作中亦要考虑到其是否爱国爱港。香港建制派立法会议员何君尧最近也在多家港媒撰文谈香港司法改革，还提出应脱去法官假发。
（德国之争中文网）香港《大公报》在文章中说，今年五月在铜锣湾被暴徒行"私刑"的律师陈子迁接受该报访问时表示，"社会有共识认为法官作为法治的代表应坚守持平中立的原则，法官应"比白纸更白"（白比白），判案不能有个人主观色彩。"陈子迁还指出，有问题的案例或影响将来的判决，触发雪球效应，要解决司法界存在的问题，可以从法官遴选制度入手，提高透明度，并就法官的背景作更严谨的审查，包括须持爱国爱港立场。
香港本地亲北京政客也加入呼吁香港进行司法改革的行列。建制派立法会议员何君尧在多家媒体撰文谈香港司法改革，称要推翻 "三座大山"，包括"争取脱去法官假发、安排法官参加国情班和废除大律师称衔，以及扩大司法推荐委员会人数"等等。
随着北京加大对香港民主派的镇压，香港法官越来越被推入香港政治分裂的漩涡中。今年10月，早前担任香港东区法院裁判官、现时出任高等法院暂委副司法常务官的何俊尧被辱骂为"狗官"。他对多宗涉及反送中案件的裁判引起争议，被指有"放生被告"之嫌。九龙塘马可尼道两幢屋苑的外墙上被人用红漆喷上"狗官何俊尧"的字样，街上还出现约20张"大字报"，上面有"狗官何俊尧、警察拉人、狗官放人、目无法纪"等辱骂字句。
大公报等将何俊尧称为 "黄官"(黄色为香港民主运动的标志色）。对"社会香港众志"三名成员去年在《国歌法》公听会内抗议一案，何俊尧裁定三人未遵守秩序罪成立，但仅罚款1000元，并指三人是未來"社会栋梁：。对去年6月大学生生王愷銘在万仔警察总部外墙涂鸦讽刺警员，何俊尧官判被告感化1年及赔偿1200元。在仇栩欣袭警案中，他斥警员"大話冚大話"（以谎言掩盖谎言），因而裁定被告罪名不成立，更对警员員使用不恰当武力表示关注。
香港特首林郑月娥上周出面谴责对法官的"不当攻击"，并呼吁各界不论政治立场，应捍卫法治，尊重法官、法院及其判决。她说，律政司入禀申请禁制令，禁止对法官及其家人的起底行为。她也引述终审法院首席法官马道立指出，法官并非不能批评，但批评必须有充份理据及恰当地提出。林郑月娥同时再次捍卫人大推出《港区国安法》，称暴力示威和社会动荡在去年削弱本港的法治意识，揭露了国家安全在香港的短版，人大将《港区国安法》纳入附件三，是适时和必要的。她还称，法治、社会已因《国安法》实施回复稳定，将继续全面准确落实一国两制，继续无畏无惧地推行《港区国安法》。
香港律师，《示威之城：香港近期的异见抗争史》一书的作者戴安通（Antony Dapiran）认为，最近判决的这些案件既凸显了政治压力，也凸显了香港司法的独立性，不可避免地会引起来自北京及其支持者对香港司法独立的更多攻击。
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香港通识教科书中的“三权分立”内容不久前被删改，引起了不小的争议。周一，教育局长杨润雄在记者会上公开表示，香港不存在三权分立。周二，特首林郑月娥重申了此观点，并希望行政、立法、司法机关互相配合。