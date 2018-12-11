亲军方政党小幅领先 反对党有望赢得最多席次

（德国之声中文网）泰国周日举行了在军事政变5年后的首次大选，各方仍旧焦急等待选举结果的出炉。 泰国中央选举委员会昨天表示，非官方选举结果将在周一 (3月25日) 下午公布，但截至目前为止，泰国官方仍未公布初步统计结果。

路透社报导，虽然亲军方的人民国家力量党仍维持小幅领先，但在最终结果未出炉前，各界都不确定该党是否能赢得足够票数掌控泰国国会的下议院，并确保总理巴育能续任该职位。 此外，虽然支持前总理他信 (Thaksin Shinawatra) 的为泰党此次的表现不如预期，但他们仍被視会有望拿下最多席次。

许多民众对人民国家力量党的大选表现感到沮丧，因为他们原先希望能藉此大选减弱军方与社会菁英对泰国政治的掌控。 不少人在社群媒体上对选举结果提出质疑，而「选委会搞砸了」与「操弄大选」也成为泰文推特上前三名的关键词。 路透社报导，不少人质疑投票人数与票数统计并不吻合，而其他人则认为官方公布的投票人数也比认知中低不少。

军变后首次大选

据法新社报道，泰国选举委员会表示这次大选的参与度很高，大约八成的选民前往全国各地的投票站，为五年来首次民主选举投出自己的选票。

现任总理巴育

泰国有5100万具有投票资格的选民，其中有超过700万是年龄18岁到25岁之间且首次参与投票的年轻选民。据新华社报道，选举的正式结果将在5月9日之前公布。

尽管泰国是君主立宪制，国王并不掌握实际政权，但是泰国国王玛哈·哇集拉隆功在选举前夜援引先王普密蓬的教诲提醒民众，"为了国家的稳定安宁，要让好人管理国家，不让坏人拥有权力"，这一表态还是这次大选前的气氛蒙上了一层阴影。

在这次选举中，"保皇派"军政府和有着"选举不败"之称的西那瓦家族展开激烈的角逐，又因为大批初次投票选民的存在，使得选举结果令人难以预料。

尽管军政府承诺要结束长达十年的抗议和政变，让泰国政局步入稳定，但是该国仍然存在严重的政治分裂和对立。

根据军政府主导修改的宪法和相关法律，泰国目前的选举制度限制了某个政党凭借议会选举胜利而异军突起的机会。因为周日的选举中，选民投票选出的只是国会下议院的350名分区议员，而下议院的另外150名不分区议员要根据各政党得票比例进行分配。最后，这500名议员要和250名上议院议员一道，联合选出政府总理。而上议院的议员由全国维持和平秩序委员会指派产生。

由于有不少选民提前投出了选票，在选前一项民意调查结合这些选票的结果和问卷调查得出的结论是，流亡的前总理他信·西那瓦所支持的反对党为泰党可能会赢得最多席位，但是却不足以单独组阁。而提名现任总理巴育的新组建政党人民国家力量党，则有可能成为议会第二大党。但是这一民调结果显然与初步计票结果不符。

为泰党主席坤英

周日，为泰党主席坤英（Sudarat Keyuraphan）在投票结束之后的新闻发布会上说："我坚持认为，获得最多议席的政党应该有权率先组建政府。"

而巴育在2014年领导军事政变推翻他信妹妹英拉领导的为泰党政府之后，领导组建了全国维持和平秩序委员会，担任总理并执政至今。他也希望能够通过这次大选扩大权力，巩固在政变之后建立的新政治体系，对任何与军方不一致的政党之影响力加以遏制。