亲中疏印：马尔代夫全部印度驻军撤离

周五（5月10日），印度从马尔代夫撤走最后的驻军，从而按期完成撤军。

（德国之声中文网）亲中的马尔代夫总统穆伊祖（Mohamed Muizzu）去年胜选，他选战中的承诺是与印度的关系降级。此后，他领导这一具有战略地位的群岛国家转向北京。

掌权后，穆伊祖要求协助该国进行海事巡逻的印度士兵撤离。

印度和马尔代夫官员称，在周二前，已有51名印度士兵撤离。

法新社引述一名匿名的马尔代夫外交部官员称，周五，第三批、也是最后一批27名印度士兵撤离。这名官员补充说，没有举行印度撤军的公开仪式。

印度士兵过去驾驶三架新德里赠与马尔代夫的侦察机，在马尔代夫广阔的海事边界进行巡逻。

印度外交部发言人周四表示，撤离的士兵将由文职的"技术人员"取代。

印、马外长发出和解声调

驻军争议以及马尔代夫转向北京的背景下，印度和马尔代夫外长在撤军期限前一天在新德里会晤，仍发出和解声调。

马尔代夫外长扎米尔（Moosa Zameer）表示，此行标志着新的合作，象徵着持久的友谊和共同目标。

印度外长苏杰生（S. Jaishankar）表示，两国均有意愿就如何最好地推动关系前进达成共识。

马、中此前签署军事援助协议

位于赤道附近的小国马尔代夫由1192个面积很小的珊瑚岛组成，绵延800公里。不过，其战略位置跨越东西向国际航运路线。

印度对中国在印度洋以及对马尔代夫、斯里兰卡的影响力增加颇为警觉。

穆伊祖政府与北京签署了多项协议，以推动双边和经济关系，同时疏远了视马尔代夫为自身影响力范围内的印度。

今年3月，印度驻军开始撤离之际，马尔代夫与中国了签署一项军事援助合作协议。

马尔代夫国防部称，相关协议旨在加强双边关系，称中国将在协议下为马尔代夫人员提供培训。

（法新社）

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