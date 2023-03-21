亮相ProWein 中国葡萄酒迈向国际市场

（德国之声中文网）"我以前从来没有品尝过中国的葡萄酒。这是我的第一杯。"在杜塞尔多夫ProWein展会14号大厅的中国展台前，不少参观者都和奥德·蕾瓦兰（Aude Rivalland）一样，第一次品尝来自中国的葡萄酒。她在法国勃艮第一所大学学习葡萄酒管理，也为第戎一家酒商做进出口贸易："作为法国人，我们一般喝很多当地产的葡萄酒，但尝试来自其他国家的葡萄酒也很有意思。我觉得这款中国葡萄酒很高雅，口感香醇，大概产地和我们纬度差不多，也许土壤有些不一样。在法国我还没见到过中国葡萄酒专卖店。也许这是一个市场机会。"

奥德·蕾瓦兰品尝的中国葡萄酒来自山东蓬莱龙亭酒庄。酒庄副总经理路雪梅介绍说，"我们酒庄采用生物动力法种植葡萄，产品也是非常典型的中国海岸产区的葡萄酒。比如我们的一款海风莱有一种北韵的咸鲜味，喝起来有海风拂面的感觉。"

自己的风格和特色

推出风格独特的精品葡萄酒，这也是其他参展的中国中小酒庄的目标。位于北京近郊房山区的莱恩堡酒庄带来了莱恩堡公主、莱恩堡王子等特色葡萄酒。参展的王女士介绍说，该公司有13年历史，研发的新品种耐寒抗旱。在北京冬奥会上，莱恩堡"公主"和"王子"被作为国产葡萄酒的代表招待来自世界各地的嘉宾。目前，该酒庄北京庄园年产量为10万瓶，在河南和宁夏的庄园未来可以达到年产200万瓶。

酒业盛会ProWein重现盛况 中国酒庄崭露头角 酒业盛会 3月19日，酒业最大的展会之一ProWein在杜塞尔多夫拉开帷幕。13个诺大的展厅云集了6000多家来自60多个国家的展商。全球最大的葡萄酒生产国意大利的展商队伍最为庞大，共约1500家前来参展。法国和德国展商数量位居第二和第三名，分别有约950家及700余家。随着防疫限制基本取消，展会恢复了疫情前人头攒动的盛况，人们的喜悦之情也溢于言表。

酒业盛会ProWein重现盛况 中国酒庄崭露头角 展示中国葡萄酒的窗口 除了张裕、长城等中国葡萄酒领军品牌再次亮相ProWein展会外，十余家中国的中小型酒庄也带来了自产佳酿。中国主要的葡萄酒产区位于淮河以北，包括新疆、宁夏、陕西、河北、山东、东北产区以及北京房山产区等等。

酒业盛会ProWein重现盛况 中国酒庄崭露头角 中国的葡萄酒是什么味道？ 中国的葡萄酒会是什么样的味道呢？这两位在勃艮第学习葡萄酒管理的法国姑娘对中国展台表现出很大的兴趣。“这是我第一次品尝中国的葡萄酒，口感香醇，非常高雅”，一边学习，一边为第戎一家葡萄酒商工作的奥德·蕾瓦兰（Aude Rivalland）品尝了山东蓬莱产区龙亭酒庄的一款干红后惊叹不已。她说，目前法国几乎见不到中国葡萄酒专卖店，也许这将是一个市场机遇。

酒业盛会ProWein重现盛况 中国酒庄崭露头角 扎根宁夏的法国姑娘 代表宁夏西鸽酒庄参展的克莉斯特尔(Christelle Chene)是一位地道的法国姑娘，不过在中国已经生活了十多年，中文非常流利，还给自己取了一个好听的中文名“陈仙妮”。她说，以前她为法国酒庄开发中国市场，后来，一位客户成了她的中国老板。“一开始，我以为他说说聘用我是开玩笑，但2018年去宁夏考察后，我觉得很有兴趣，我负责发展欧洲市场。我爱中国、爱葡萄酒，去年我还在宁夏买了房，一辈子都不想离开那里。我想为中国做点贡献，让世界爱上中国葡萄酒。”

酒业盛会ProWein重现盛况 中国酒庄崭露头角 吐鲁番的葡萄熟了 新疆有吐鲁番盆地、天山北麓、焉耆和和硕四大葡萄产区。这次展会上，土哈盆地历史悠久的楼兰酒庄、焉耆盆地的新疆乡都、天塞酒庄等都带来了自己的特色葡萄酒。”全世界都知道，葡萄酒没有好坏，只有喜欢和不喜欢。我们希望展示自己的特色，比如我们的深根葡萄酒，同时希望找到合作伙伴，和同行交流，看看我们跟国际水平差距在哪里”，新疆乡都总经理邹积赟向记者表示，“最难的是第一步，如果第一步走出了，离目的地就将更近一步。”

酒业盛会ProWein重现盛况 中国酒庄崭露头角 迈出走向国际舞台的第一步 来自河北怀来的中法庄园、迦南酒业，来自北京房山产区的莱恩堡酒庄，宁夏贺兰山东麓产区的迦南美地等酒庄也都迈出了走向国际市场的第一步。莱恩堡酒庄带来了高糖、高酸、香型浓郁的干白“莱恩堡公主”和高糖、高酸、高单宁的干红“莱恩堡王子”。迦南酒业带来了“诗百篇”系列，迦南美地推专门为国际市场推出了“木兰朵”品牌。

酒业盛会ProWein重现盛况 中国酒庄崭露头角 打造自己的葡萄酒媒体平台 葡萄酒科普博主朱莉莉是前来参展的天塞酒庄庄主的女儿。她介绍说，自己的线上平台旨在推广中国葡萄酒，迄今已收获了200万粉丝。

酒业盛会ProWein重现盛况 中国酒庄崭露头角 遇见中国葡萄酒 作为中国展商邀请的嘉宾，新加坡籍的葡萄酒专栏作家庄布忠、曾在法国波尔多学习酿造技术的中国葡萄酒专家李德美介绍了中国葡萄酒的特色和产业的发展。中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国也为中国展商送来祝福。

酒业盛会ProWein重现盛况 中国酒庄崭露头角 葡萄美酒，美好生活 据统计，美国是全球葡萄酒消费最多的国家，2021年，美国人喝掉了3300多万百升葡萄酒。而从人均葡萄酒饮用来看，葡萄牙位居榜首，2021年人均消费52升。中国的葡萄酒消费量近年来已经位列全球第五、第六位，但人均消费量还很低。对大多数中国人来说，葡萄酒仍是一种价格昂贵的奢侈品。不过，一些业内人士认为，随着与国际接轨，中国葡萄酒的价格可以做到更为亲民，开拓出更好的前景，因为，“当我们大家可以去享受生活的时候，一定少不了一杯美酒。”



受气候、土壤等条件影响，中国的葡萄酒产区主要分布于秦岭淮河以北，包括宁夏、山东、河北、新疆、山西等产区。业内人士介绍说，十几年来中国涌现了几百家大大小小的葡萄酒庄，面积从100亩地到几万亩地不等。

尤其在历史上的西域，葡萄酒酿造有着悠久的传统。此次前来参展的有来自新疆的楼兰酒庄，新疆乡都、天塞酒庄等，也有来自宁夏的迦南美地、西鸽酒庄、美贺庄园和留世酒庄。

Christelle Chene是宁夏西鸽酒庄的代表，负责为西鸽酒庄开发欧洲市场。热爱中国文化的她来自法国，毕业于汉学系，还有一个中文名字叫"陈仙妮"。她用流利的中文讲道："我从事葡萄酒行业10多年了。2011年来到中国，为法国酒庄开发中国市场，后来认识了现在的老板，他是我以前的客户。一开始我以为他邀请我去宁夏工作是开玩笑，2018年去考察后，我觉得很感兴趣。我爱中国、爱葡萄酒，去年在宁夏也买了房，一辈子都不想离开中国了。"她介绍说，西鸽酒庄有2000公顷葡萄园，年产年500-600万瓶，除供应国内外，已开始销往英国、瑞士、澳大利亚、香港、澳门等地。

法国姑娘、宁夏西鸽酒庄的代表Christelle Chene已和中国结下了不解之缘

如何开拓国际市场？

新疆乡都的总经理邹积赟已是第二次来参展。他希望通过展会展示自己的特色产品，同时寻找合作伙伴，比如在德国和欧洲的中餐馆："现在德国的中餐馆配中国酒好像很少。通过来这儿的客人的表情可以看到，他们喜欢我们的酒。我们现在就是要把价格做得更亲民一点，把定位做得更精准一点，把文化结合做得更深一点。最难的是第一步，如果第一步走出了，离目的地就将更近一步。"

邹积赟的想法和前来参观的德国中餐协会会长胡允庆不谋而合。他向记者表示， "中餐馆在德国有8854家，客人到中餐馆，我们可以推荐自己的酒。以前只能推荐茅台等烈酒或者有德国渊源的青岛啤酒。如果能推荐来自中国的葡萄酒，那就不一样了。"

目前，中国葡萄酒龙头企业、诞生于1892年的烟台张裕葡萄酒已经进入欧洲市场，每年从中国向欧洲出口20、30个货柜的葡萄酒，并在法国、西班牙拥有自己酒庄和相关企业。中粮油的长城葡萄酒系列也开始在欧洲推广。而更多中小型的葡萄酒庄正在寻找自己的定位，迈出打入国外市场的第一步，比如来自河北怀来产区、带来"诗百篇"系列的迦南酒业；2001年就从法国进口了马瑟兰等16个葡萄品种的中法庄园；以及来自宁夏产区、专门为欧洲市场推出"木兰朵"品牌的迦南美地等等。

木兰朵酒业的林映萱女士介绍说，迦南美地的庄主王方曾旅居德国，回国后引进了自己情有独钟的德国白葡萄品种雷司令，产品上市后大受欢迎。基于对德国及欧洲市场的了解，木兰朵系列面向欧洲的定价每瓶4欧到7欧元："我们想到欧洲来试试水，看看接受度，酿造的口感是否能适应国际市场。"

中国酒商们都注意到，和葡萄酒在中国仍被大多数人视为价格不菲的奢侈品不同，在欧美，葡萄酒早已是人们日常饮用的消费品，要想开拓国际市场，品质、特色和亲民的价格及定位都非常重要。新疆乡都的邹积赟表示对中国葡萄酒业的前景很有信心："5到10年后，国产酒一定是有机会的"。三天展会结束后，他就将立即返回新疆。他说，目前正是葡萄藤出土上架的季节，酒庄还有好多工作等着他呢！

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