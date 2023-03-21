亮相ProWein 中国葡萄酒迈向国际市场

随着世界各地基本走出疫情，全球最大的葡萄酒和烈酒展览会之一的杜塞尔多夫ProWein展会（3月19日至21日）再现盛况，迎来了60多个国家的6000多家展商。十余家中国葡萄酒庄也带着自己的特色产品来到这一国际盛会，其中一些还是初次在这里亮相。
（德国之声中文网）"我以前从来没有品尝过中国的葡萄酒。这是我的第一杯。"在杜塞尔多夫ProWein展会14号大厅的中国展台前，不少参观者都和奥德·蕾瓦兰（Aude Rivalland）一样，第一次品尝来自中国的葡萄酒。她在法国勃艮第一所大学学习葡萄酒管理，也为第戎一家酒商做进出口贸易："作为法国人，我们一般喝很多当地产的葡萄酒，但尝试来自其他国家的葡萄酒也很有意思。我觉得这款中国葡萄酒很高雅，口感香醇，大概产地和我们纬度差不多，也许土壤有些不一样。在法国我还没见到过中国葡萄酒专卖店。也许这是一个市场机会。"
奥德·蕾瓦兰品尝的中国葡萄酒来自山东蓬莱龙亭酒庄。酒庄副总经理路雪梅介绍说，"我们酒庄采用生物动力法种植葡萄，产品也是非常典型的中国海岸产区的葡萄酒。比如我们的一款海风莱有一种北韵的咸鲜味，喝起来有海风拂面的感觉。"
推出风格独特的精品葡萄酒，这也是其他参展的中国中小酒庄的目标。位于北京近郊房山区的莱恩堡酒庄带来了莱恩堡公主、莱恩堡王子等特色葡萄酒。参展的王女士介绍说，该公司有13年历史，研发的新品种耐寒抗旱。在北京冬奥会上，莱恩堡"公主"和"王子"被作为国产葡萄酒的代表招待来自世界各地的嘉宾。目前，该酒庄北京庄园年产量为10万瓶，在河南和宁夏的庄园未来可以达到年产200万瓶。
受气候、土壤等条件影响，中国的葡萄酒产区主要分布于秦岭淮河以北，包括宁夏、山东、河北、新疆、山西等产区。业内人士介绍说，十几年来中国涌现了几百家大大小小的葡萄酒庄，面积从100亩地到几万亩地不等。
尤其在历史上的西域，葡萄酒酿造有着悠久的传统。此次前来参展的有来自新疆的楼兰酒庄，新疆乡都、天塞酒庄等，也有来自宁夏的迦南美地、西鸽酒庄、美贺庄园和留世酒庄。
Christelle Chene是宁夏西鸽酒庄的代表，负责为西鸽酒庄开发欧洲市场。热爱中国文化的她来自法国，毕业于汉学系，还有一个中文名字叫"陈仙妮"。她用流利的中文讲道："我从事葡萄酒行业10多年了。2011年来到中国，为法国酒庄开发中国市场，后来认识了现在的老板，他是我以前的客户。一开始我以为他邀请我去宁夏工作是开玩笑，2018年去考察后，我觉得很感兴趣。我爱中国、爱葡萄酒，去年在宁夏也买了房，一辈子都不想离开中国了。"她介绍说，西鸽酒庄有2000公顷葡萄园，年产年500-600万瓶，除供应国内外，已开始销往英国、瑞士、澳大利亚、香港、澳门等地。
新疆乡都的总经理邹积赟已是第二次来参展。他希望通过展会展示自己的特色产品，同时寻找合作伙伴，比如在德国和欧洲的中餐馆："现在德国的中餐馆配中国酒好像很少。通过来这儿的客人的表情可以看到，他们喜欢我们的酒。我们现在就是要把价格做得更亲民一点，把定位做得更精准一点，把文化结合做得更深一点。最难的是第一步，如果第一步走出了，离目的地就将更近一步。"
邹积赟的想法和前来参观的德国中餐协会会长胡允庆不谋而合。他向记者表示， "中餐馆在德国有8854家，客人到中餐馆，我们可以推荐自己的酒。以前只能推荐茅台等烈酒或者有德国渊源的青岛啤酒。如果能推荐来自中国的葡萄酒，那就不一样了。"
目前，中国葡萄酒龙头企业、诞生于1892年的烟台张裕葡萄酒已经进入欧洲市场，每年从中国向欧洲出口20、30个货柜的葡萄酒，并在法国、西班牙拥有自己酒庄和相关企业。中粮油的长城葡萄酒系列也开始在欧洲推广。而更多中小型的葡萄酒庄正在寻找自己的定位，迈出打入国外市场的第一步，比如来自河北怀来产区、带来"诗百篇"系列的迦南酒业；2001年就从法国进口了马瑟兰等16个葡萄品种的中法庄园；以及来自宁夏产区、专门为欧洲市场推出"木兰朵"品牌的迦南美地等等。
木兰朵酒业的林映萱女士介绍说，迦南美地的庄主王方曾旅居德国，回国后引进了自己情有独钟的德国白葡萄品种雷司令，产品上市后大受欢迎。基于对德国及欧洲市场的了解，木兰朵系列面向欧洲的定价每瓶4欧到7欧元："我们想到欧洲来试试水，看看接受度，酿造的口感是否能适应国际市场。"
中国酒商们都注意到，和葡萄酒在中国仍被大多数人视为价格不菲的奢侈品不同，在欧美，葡萄酒早已是人们日常饮用的消费品，要想开拓国际市场，品质、特色和亲民的价格及定位都非常重要。新疆乡都的邹积赟表示对中国葡萄酒业的前景很有信心："5到10年后，国产酒一定是有机会的"。三天展会结束后，他就将立即返回新疆。他说，目前正是葡萄藤出土上架的季节，酒庄还有好多工作等着他呢！
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