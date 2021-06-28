亮剑印度？西藏军区举行大规模军演

（德国之声中文网）"震撼！解放军雪域高原作战演习画面来了！" "中国军视网"的官方微博8月26日发布了相关文字和视频，其中指出，中国西藏军区所属的10多个旅团近日在海拔4500米的雪域高原围绕高原山地联合立体作战，开展"雪域使命-2021"多兵种全时、全域、全要素跨昼夜实兵实弹演习。

在该微博下方，账户名为"甜水海听风"的网民写道，快到去年印度"偷袭我们班南的日子了"。这里指的应该是2020年8月底中印围绕实际控制线的争端，当时，中方指责印度"非法越线占控，公然挑衅"，而印方也指责中方违反共识、采取"挑衅的军事行动"。

对于近日在雪域高原的这次演习，《环球时报》（英文版）等中国官媒也进行了报道。其中指出，军演显示了解放军在高原联合行动中的作战能力以及他们维护中国边境和西藏稳定的决心。

一位要求不具名的中国军事专家8月25日对《环球时报》表示，这次演习的显著特定是参与部队的数量多，战术和作战要素种类多，此外还部署了15型轻型坦克等先进武器装备。

中国和印度2020年中旬在边境发生了军事对峙和冲突，造成中印双方多名士兵死亡。这是两国自上世纪60年代的边境战争以来首次发生造成人员伤亡的冲突。冲突令中印关系陡然紧张起来。

自去年6月起，中国西藏军区数次举行实兵实弹演习。虽然官方表态并未定名任何国家，但军演的震慑之意显而易见。

"和平解放七十年"

此外，今年也是解放军入藏70周年。中国官方举行了多场"西藏和平解放70周年庆祝活动"。

中共中央总书记习近平7月下旬曾赴雪域高原，"祝贺西藏和平解放70周年，看望慰问西藏各族干部群众"。

8月19日，中共中央政治局常委、政协主席汪洋率团出席在拉萨举行的"西藏和平解放七十年"庆典。中国官媒报道称，"西藏各族各界干部群众2万多人欢聚在布达拉宫广场"。

一场决定了西藏命运的战役 从第一野战军到第二野战军 1949年11月23日，毛泽东致电彭德怀指出：西藏问题，应责成西北局担负主要的责任，西南局则担任第二的责任。彭德怀收到电报后派第一野战军政治部联络部部长范明进行调查，后来发现从西北入藏难度甚大，完成入藏准备需要两年。彭德怀向毛泽东汇报调查结果之后，毛泽东决定，将进军西藏的重任改交给了第二野战军。

一场决定了西藏命运的战役 向高原进发 中国问题专家威格尔（Oskar Weggel ）描述的昌都战役在阳光普照但却又是寒冷无比的10月的一天爆发。解放军多个师一同向青藏高原进发。

一场决定了西藏命运的战役 架桥 解放军在进军西藏的过程中，比起来同藏军之间进行的战斗，克服恶劣的自然条件和改善极其缺乏的基础设施显然要更困难得多。

一场决定了西藏命运的战役 修路 农牧社会的西藏原本只拥有极少数适合载重交通通行的现代化公路。图为解放军在西藏修建水泥公路。

一场决定了西藏命运的战役 高原上的骆驼车队 中国军队使用骆驼在高原上运载物资。

一场决定了西藏命运的战役 昌都战役 1950年10月7日，昌都战役在解放军同无论在兵力到装备都明显落于下风的藏军之间展开。近两周后，10月19日，2700名藏兵缴械投降。据记载，在这场战役中，解放军和藏军的伤亡人数分别为114人和180人。昌都战役之后，藏人放弃了武装抵抗。

一场决定了西藏命运的战役 达赖喇嘛在“被解放的西藏” 昌都战役的失利让西藏噶厦政府别无选择。1951年5月23日， 西藏噶厦政府派出以阿沛·阿旺晋美为首的代表团在北京签订《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》 （简称《十七条协议》）。 随后，当时年仅15岁的达赖喇嘛决定暂不离开西藏，并于1951年10月正式同意了《关于和平解放西藏办法的协议》。

一场决定了西藏命运的战役 具有迷惑性的友善姿态 1954年，十四世达赖喇嘛首次在北京拜访毛泽东。当年9月，他以西藏代表的身份参加了第一届全国人民代表大会。但这一切只不过是幻象。此后不久西藏起义运动受到镇压，1959年，达赖喇嘛流亡印度。在这之后，文革期间西藏文化遭到大规模破坏，西藏的自治地位也越来越弱。



军演密集的暑期

今年入夏以来，中国军方进行了密集的军事演习：南海、黄海、渤海海区以及台湾周边海空都有解放军的身影。

此外，中国与俄罗斯8月9日-13日在宁夏青铜峡基地开展了近年来最大规模的联合军演，双方总兵力据报道突破一万人。中国官媒报道称，这次演习"旨在拓展中俄两军联合反恐作战领域深度，展示共同维护国际和地区安全稳定的坚定决心和强大实力，体现了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的新高度，体现了两国高度战略互信和务实交流协作的新水平"。这场名为"西部联合2021"的军演，被外界视为中俄两国进一步提升军事合作水平的讯号。

8月26日，中国国防部发布最新消息，中国军队将于9月6日至15日在位于河南的陆军确山合同战术训练基地首次举办"共同命运-2021"国际维和实兵演习。巴基斯坦、蒙古、泰国等国军队也将派人参加演习。报道称，这次演习旨在响应联合国"为维和而行动"倡议，推动维和出兵国间务实合作，共同提升维和待命部队执行任务能力。

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