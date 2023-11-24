亮亮丽君：离开郑州 没有交代只有“胶带”

（德国之声中文网）此前因为在售楼处要账而遭到殴打的亮亮丽君夫妇日前在社交媒体发视频表示，自己准备离开郑州，回老家去了，并在配文中称“从小长大的地方有安全感”。视频中亮亮的母亲说：“你一天在这里老是惹事，我跟你爸都担心受怕。回去也好，给你爸省点心。”

丽君抱着女儿说：“以前主要是我一个人跟着你也不怕啥，主要是现在有童童，我就想过点安心的日子。”亮亮一边收拾东西一边说道：“我也没觉得我惹事，就是不想忍气吞声。受欺负就一直在反抗呗。”

这段视频是用妻子丽君的抖音账号（@丽君）发布的。据悉，夫妇俩主要经营的账号“亮亮丽君夫妇（融创还钱）”被禁言，该账号最后一次发布视频是在11月15日。

生活给一对年轻夫妻的暴击

在郑州生活的亮亮和丽君是一对普通的小夫妻。2021年两人步入了婚姻的殿堂，同年还购买了自己的第一套房子。同年11月，亮亮丽君发布了他们的第一条短视频，分享买房子的喜讯。他们的房子项目属于“融创”，建筑面积为98平方米，首付45万，贷款102万，30年还清，每月房贷6293元。

然而在次年也就是2022年的夏天，融创楼盘停工，陷入烂尾危机。亮亮丽君夫妇在社交媒体上发布的讲述自身经历和分享日常生活的短视频受到了关注。在房子停工期间，他们的女儿童童诞生。

烂尾别墅的新主人

据媒体报道，随着郑州出台“保交楼”政策，今年7月底他们的房子终于封顶了。两个人还专门拍摄小视频庆祝此事。不过，他们还想解决另外一件事：当初买房的时候，售房人员曾承诺交完首付后会返还2万元现金但一直没有兑现，两年来，他们多次前往售楼部催款，对方都没有给。

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11月15日，两人再次发布维权视频，表示在融创售楼部要账时被销售殴打，手机被抢走。此事引发网友热议。据南方都市报报道，11月19日，郑州市公安局十八里河派出所就此事回应称，派出所已经依法依规对打人者作出处罚。

要“交代”有“胶带”

在宣布要离开郑州之后，亮亮对着摄像机镜头说：“给我一个交代。”连说了数遍之后，妻子丽君将透明宽胶带贴在他的嘴上，以谐音指这就是他得到的“交代”（胶带），暗示他遭到了禁言。妻子在旁边问：“你有什么想说的吗？……你不是想说什么吗？怎么不说呢。”有不少网友在弹幕上写道：“至此已成艺术。”也有人说：“这应该上春晚。”

在此之前，丽君在她的抖音号上发了一张图文，写道：“真的压力太大了，你们想象不出来经历了什么？想好好活着就好。”有网友评论猜测道：“应该是被施加压力了。”

知名博主马督工对亮亮丽君事件评论道：“这就是向所有人，尤其是年轻人宣布，最勤劳，最守法，最乐观的公民不配得到中国梦，其他所有人更不配。感谢亮亮丽君夫妻帮我们看到了中国现实的残酷性。”不过截至记者发稿时，马督工在B站拥有195.6万粉丝的账号显示为“封禁中”。

（综合报道）

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