"亮亮丽君事件"引众怒 网民：我们韭菜啥也别碰

网红夫妇亮亮和丽君被打事件过去几天受到民众关注，相关新闻一度登上热搜。事件发酵后，两人随后发声表示满意后续处理结果，但关于两个“韭菜“的命运连带烂尾房问题依然受到广泛讨论。
（德国之声中文网）在郑州生活的亮亮和丽君是一对普通的小夫妻。2021年两人步入了婚姻的殿堂，同年还购买了自己的第一套房子，同时也成了"房奴"，背上102万元的房贷。按照计划，房子三年之后交付。根据"今日头条"报道，两个工薪阶层买房后就开始在抖音上发布小视频，记录生活的点滴，施工进度，还贷过程等等。
然而生活很快给了他们种种"暴击"：丽君上班的公司突然通知大幅降薪，基本工资从4000多变成了2000元，郑州的房贷利率下调……去年夏天，他们买的融创城楼盘停工。同年，他们的女儿出生了。因为短视频，这一家普通人买房后的种种被不少人知道，他们在抖音有三十多万粉丝。
事情在今年出现进展，工地又复工了，7月楼盘封顶两人拍了视频庆祝。虽然不知房子最后能不能正常交付，但有复工就有了希望。此外，他们还想解决另外一件事：当初买房的时候，售房曾承诺交完首付后会返现2万元现金，不过一直没有兑现，两年来，他们多次前往售楼部催款，但对方都没有给。11月15日，两人再次发布维权视频，表示在融创售楼部要账时被销售殴打，手机被抢走，在医院花了大约4000元，已经报警。事件引发民众和各大媒体的关注。
这两年中国房地产低迷的困境并没有出现明显好转。多个一线城市先后宣布执行"认房不认贷"的政策拯救楼市，房地产行业并未出现大规模回暖。华尔街日报报道，尽管中央政府和各地方政府一直在努力降低购房门槛和成本，但今年前10个月中国的住宅销售还是出现下滑。未完工的公寓大量涌现，在社交媒体的推动下，去年引发了史无前例的集体抗争。2022年6月下旬，至少有100个城市的数千名购房者威胁要停止支付抵押贷款，以抗议停滞不前的施工进度。
亮亮和丽君事件发生后，11月19日，郑州市回应南都记者称，派出所已经依法依规对打人者作出处罚。这一对网红夫妇也回应说，他们自己也表示对处理结果很满意。
亮亮和丽君被打引起了大量网民的关注。有对他们表示同情，有人对楼房销售表示愤怒，也有许多人感叹，这起孤立事件是中国房地产的一个缩影，可以看到普通人买到烂尾楼有多绝望。
有网民说："时代的一粒沙，落在普通人身上就是一座山！"有人说："感同身受，不过我的亏交房了，当时停工两个月我心脏都快停了。"有人说："难怪年轻人都要躺平，不是不努力，而是没有努力的理由。"也有人说，这是我们国家最普通又最有代表性的小夫妻，家庭掏空钱包，北上未来几十年人生，换来一套烂尾楼。"也有人表示："我们韭菜啥也别碰了，就努力加班不饿死就行。"
（综合报道）
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