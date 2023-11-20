"亮亮丽君事件"引众怒 网民：我们韭菜啥也别碰

（德国之声中文网）在郑州生活的亮亮和丽君是一对普通的小夫妻。2021年两人步入了婚姻的殿堂，同年还购买了自己的第一套房子，同时也成了"房奴"，背上102万元的房贷。按照计划，房子三年之后交付。根据"今日头条"报道，两个工薪阶层买房后就开始在抖音上发布小视频，记录生活的点滴，施工进度，还贷过程等等。

然而生活很快给了他们种种"暴击"：丽君上班的公司突然通知大幅降薪，基本工资从4000多变成了2000元，郑州的房贷利率下调……去年夏天，他们买的融创城楼盘停工。同年，他们的女儿出生了。因为短视频，这一家普通人买房后的种种被不少人知道，他们在抖音有三十多万粉丝。

事情在今年出现进展，工地又复工了，7月楼盘封顶两人拍了视频庆祝。虽然不知房子最后能不能正常交付，但有复工就有了希望。此外，他们还想解决另外一件事：当初买房的时候，售房曾承诺交完首付后会返现2万元现金，不过一直没有兑现，两年来，他们多次前往售楼部催款，但对方都没有给。11月15日，两人再次发布维权视频，表示在融创售楼部要账时被销售殴打，手机被抢走，在医院花了大约4000元，已经报警。事件引发民众和各大媒体的关注。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



这两年中国房地产低迷的困境并没有出现明显好转。多个一线城市先后宣布执行"认房不认贷"的政策拯救楼市，房地产行业并未出现大规模回暖。华尔街日报报道，尽管中央政府和各地方政府一直在努力降低购房门槛和成本，但今年前10个月中国的住宅销售还是出现下滑。未完工的公寓大量涌现，在社交媒体的推动下，去年引发了史无前例的集体抗争。2022年6月下旬，至少有100个城市的数千名购房者威胁要停止支付抵押贷款，以抗议停滞不前的施工进度。

亮亮和丽君事件发生后，11月19日，郑州市回应南都记者称，派出所已经依法依规对打人者作出处罚。这一对网红夫妇也回应说，他们自己也表示对处理结果很满意。

亮亮和丽君被打引起了大量网民的关注。有对他们表示同情，有人对楼房销售表示愤怒，也有许多人感叹，这起孤立事件是中国房地产的一个缩影，可以看到普通人买到烂尾楼有多绝望。

有网民说："时代的一粒沙，落在普通人身上就是一座山！"有人说："感同身受，不过我的亏交房了，当时停工两个月我心脏都快停了。"有人说："难怪年轻人都要躺平，不是不努力，而是没有努力的理由。"也有人说，这是我们国家最普通又最有代表性的小夫妻，家庭掏空钱包，北上未来几十年人生，换来一套烂尾楼。"也有人表示："我们韭菜啥也别碰了，就努力加班不饿死就行。"

（综合报道）

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