京沪等地爆发街头抗议 上海示威者：习近平下台！

（德国之声中文网）在新疆乌鲁木齐大火导致至少十人丧命後，中国各地从乌鲁木齐丶北京丶广州丶南京丶成都丶重庆至上海等城市，周六（11月26日）都出现了示威行动。社交媒体上的视频显示，部分示威者以举白纸的方式要求政府结束封控。北京大学、清华大学等高校学生在校园里自发集会。而在上海的乌鲁木齐中路，则是在周六深夜至周日（11月27日）凌晨出现逾百名示威者在现场高喊「共产党下台丶习近平下台」等激烈口号。

至周日下午，乌鲁木齐路附近仍有大量人群聚集，与警察对峙，并呼喊“放人”，要求当局释放之前被抓捕的人。

一位参与了在上海示威行动的民众Jason向德国之声表示，由於他的母校南京传媒学院周六也发生了一起由大量学生发起的示威行动，所以他晚间10点看到微博上有关於乌鲁木齐中路的悼念活动後，决定到现场参加集会。

他说：「这场活动原本的性质是默哀乌鲁木齐大火和沉默抗议，一开始现场是非常安静的。我晚间11点40分到场时，现场已经被警察封路，默哀的人群也被少量警察围住，警察在不断劝离人群，但没有采取暴力行动，不过周围的人群开始逐渐对警察不满。」

Jason指出，随着参与示威的人数越来越多，乌鲁木齐中路几乎被人潮堵住，现场情况也逐渐失控。他表示：「部分人仍然在保持沉默抗议，但大部分人开始高喊口号，最后发展到『习近平下台』等口号。同时，人群中也有疑似警察便衣的人在恶意制造示威人群之间的矛盾，引起内讧。」

另一位同样到上海现场参与示威行动的Andy则向德国之声表示，他认为当时参与示威的民众，主要是想表达他们「不想封控，想要自由」的诉求，而他也认为这是一种态度的展现。他说：「我觉得最近的群体性事件，都只有一个诉求，那就是解封，回归正常生活。今天上海喊出的激进口号，应该是激情为之。变革这种事，我认为是极少数人的想法。以我的生活经验和对中国共产党的了解，这样的示威会很快被瓦解，不可能藉此达到解封的目的。」

根据社交媒体上流传以及德国之声获得的现场视频，数百人在上海街头高喊「共产党，下台」，以及重述「四通桥勇士」上个月在横幅上所写下的「不要核酸要自由」的口号。此外，现场也有群众高举白纸，高喊「新疆丶解封」来声援新疆人民遭受长达三个多月封城的处境。

Jason向德国之声透露，虽然昨晚在上海参与示威的民众多数是诉求中国政府取消疫情防控政策，但也有部分人是要表达对中国共产党的不满，或是单纯对乌鲁木齐大火的罹难者表示哀悼。他说：「大部分人都没有意识到这场示威的风险，有少部分意识到的人在凌晨2点-3点就已经提前离开了。」

他补充道：「昨晚的示威绝对会给政府带来非常大的威胁感，并且他们可能对上海以及整个中国实施更加严格的管控。但在中国，人民缺乏快速像Telegram这样能将他们组织起来的工具，因此现场群众的表达其实比较混乱，缺乏统一的口号。」

「这次感觉真的不一样」

除了到现场去参与示威的民众外，部分在上海或中国其他地区的民众，也对26日深夜的示威延续数小时感到意外。一位叫Emma的上海居民告诉德国之声，她没想到示威行动会发展成这麽大规模的抗议。她说：「喊出的口号，我以为这辈子都不会听见。我知道以后我就很后悔，我早点应该无论如何都赶去现场的。我一直以来在朋友当中都是很激进的形象，但这次却有点躲在背后的感觉。我很想参加，和大家一起，喊出我们想喊的口号，发出我们的声音，我不害怕。」

Emma表示，新疆大火其实是一直以来中国严苛清零政策中，众多次生灾害的其中一个例子。此前，在中国的贵州也发生载着要去隔离的人民的隔离巴士出现翻车意外，导致27人不幸丧命。她说：「一开始大家在网络上群情激愤的时候，我依然悲观的以为会和以前一样，怒骂一晚上第二天网络上一删除，找点别的什么事转移视线，很快大家就忘记了。」

Emma补充道：「但是没想到，这一次可能也是最近政策的反复真的让大家的心理都到了一个临界点，网络上的抗议一直不绝，当天晚上乌鲁木齐的人民走上街头，我是真的，很激动和感动。我自己是感觉，这次真的不一样了。就算是只有一个晚上，也是和之前有很大的不同。」

她对26日晚间在中国各地参与反「清零」示威行动的中国人感到敬佩，表示自己虽曾批评中国年轻人「懦弱」，但这次在中国「遍地开花」的示威行动，显示终於有中国年轻人愿意「勇敢站出来」。她向德国之声表示：「我自己一直和人说我们的权利要靠自己争取，现在这些示威活动就是我们争取权利的时候。可能中国人在这方便经验不丰富，没有明确的诉求，甚至可能不是很团结，但是我们终于也走出了这一步不是吗。自助者，天助之。如果之后还有机会，我也一定会加入的。」

上海示威者还打出了反政府口号

「清零政策是饥荒政治」

不论是26日在上海参与了现场示威的中国民众，或是透过视频密切关注事态发展的中国公民，部分受访者向德国之声表示，他们认为中国政府过去两年多严格施行的「清零政策」，其实是一场大型的「服从性实验」。参与了上海示威的Jason向德国之声表示，中国政府坚持清零，实际上就是一种「饥荒政治」，因为这套政策对北京来说，是一种控制群众的手段。

另一位家人仍在上海的中国青年Eric则认为，虽然中国人民对疫情防控的容忍度远远超过西方民众，但习近平所坚持的「动态清零」已突破了人民忍耐的底线。他说：「试想一下，谁能接受四个月不准出门，没有食物，慢性病人没有药，产妇因为没核酸在医院门口大出血？活生生的生命被拉上半夜转运的巴士车毁人亡？」

他补充道：「这一幕幕悲剧都潜移默化的影响了中国人民对于动态清零的观感，最终导致了全国范围的反封控示威。我看见了白卫兵以防疫为名将市民的柯基活活打死，我看见了癌症病人无法得到化疗，尿毒症病人无法得到透析而死。这不是天灾而是人祸。」

Eric指出，虽然自己的家人并未在这场「人祸」中受到太大伤害，但他明白若这样的制度不被推翻，迟早每个人都会被波及。他说：「这只是时间的问题。这也是为什么这场疫情让许多上海人（我身边的亲友）产生了移居国外的想法。」

Jason告诉德国之声，中国政府严格防疫的手段正逐渐失去效果。他说：「我认为类似广州海珠因为封控而发生的警民暴力冲突还会不断继续，但类似昨晚的示威活动将面临更加严格的管控，很难再聚集起这么多的人。」

而同样住在上海的Emma向德国之声透露，自己周围不少人私下会说「生活很痛苦，看不到希望」，而这样的情形是一年前在中国不会有的。她说：「这就是所谓的政治性抑郁。我希望这次乌鲁木齐火灾带来的一系列示威活动，能够真正做到一些什麽，至少可以帮助一些人清领过来，让大家知道要站起来，要抗争，因为抗争有用。」

她说虽然对中国政策走向与中国的人性一向悲观，但连日来的「反清零」示威行动，让她有了不同的感受。Emma表示：「我觉得可能我们还是可以抢救一下。哪怕只有那麽一点点光，也可以照亮黑暗。」

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