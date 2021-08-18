京东高层改组 刘强东退居幕后

（德国之声中文网）京东集团周一（9月6日）对外公布了集团高层人士改组结果。 京东零售首席执行官徐雷升任京东集团总裁 ，辛利军获委任为京东零售首席执行官，金恩林获委任为京东健康CEO。

路透社引述花旗银行的点评说，“徐雷领导京东零售期间，在用户获取和留存方面改善明显，在全渠道零售战略方面也取得良好进展，证明了他的领导力和管理能力。担任京东集团总裁一职后，相信徐雷能够进一步支持各业务部门的合作，与各CEO共同加强京东的战略增长和业务拓展计划”。

京东集团的公告中称，徐雷升任京东集团总裁，将负责各业务板块的日常运营和协同发展，继续向京东集团董事局主席兼CEO刘强东汇报。

刘强东表示，“展望未来，正确的长期战略设计、青年人才的成长与发展、各业务板块的健康协同发展，将为京东集团甘于做行业最苦、最难但适合和最有价值的事提供源源不断的前行动力”。

法新社指出，随着中国国内最大的一些公司受到官方越来越严格的审查，刘强东同中国很多科技大佬一样，都逐渐开始不再扮演公共角色。

中国官方启动了反垄断调查，在方方面面都制定了更严格的规定，以遏制所谓的科技行业的“无序”扩张。

京东集团没有给出管理层人事变动的具体原因，同时表示刘强东将继续担任董事局主席兼CEO。周二，京东股票在港交所也没有出现股价大幅浮动的现象。

依然在京东集团拥有高度掌控力

财通社报道称，近两年来，刘强东很少公开露面，但据了解依然在京东集团拥有高度掌控力。今年4月，京东在港交所提交的文件显示了京东的最新股权情况，其中，刘强东持股4.345亿股普通股，占股13.9%，占总投票权的76.9%。

“字节跳动”创办人张一鸣今年5月20日发布内部全员信，宣布卸任字节跳动CEO一职，由联合创始人梁汝波接棒出任字节跳动新任CEO。张一鸣表示卸任CEO后，在聚焦远景战略、企业文化、社会责任等长期的事情之外，自己也能更容易从外部视角来观察公司。今年3月，41岁的拼多多创始人黄峥也选择“卸甲归田”，称想去做一些食品科学和生命科学领域的研究。

（路透社、法新社）

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