京东等88家中企被美证监委“预摘牌”

（德国之声中文网）本周三（5月5日）美国证券交易委员会（SEC）扩大了可能被逐出美股交易的"预摘牌"实体名单，新加入88家中国公司。其依据是2020年颁布的《外国公司问责法》（HFCAA）。按照该法，连续三年未能按照美国审计标准提供备审资料的外国公司，将不能继续在美国交易所中交易。

此次被列入"预摘牌"实体名单的中国公司还包括晶科能源控股有限公司、蔚来汽车公司和中国石化、中国铝业、腾讯音乐、携程、科兴生物等。目前名单上的中概股数量上升至105家。

在这场旷日持久的争端中，美国监管机构一直要求完整查阅在纽约上市的中国公司的审计工作文件，包括存放在中国的文件。

中国方面以国家安全为理由，迄今拒绝了上述要求。不过路透社报道称，两国监管机构正在讨论一项审计协议的运作细节，北京方面希望在今年内签署该协议。

京东：继续寻求解决方案

京东集团周四（5月5日）在港交所发布公告称，公司已知悉美国证券交易委员会(SEC)的有关决定。SEC是根据《外国公司问责法》及其实施细则做出此次认定，表明SEC认定公司使用了目前不能由美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)审查审计底稿的审计机构出具截至2021年12月31日财年的审计报告。

京东还表示一直在积极寻求可能的解决方案，将继续遵守中美相关法律法规，并在条件允许的情况下，保持其在纳斯达克和香港交易所的上市地位。

路透社4月份引述消息人士透露，中国监管机构已要求包括阿里巴巴、百度和京东在内的一些在美国上市公司准备披露更多的审计资料。

中国证监会还于4月初宣布计划修改《关于加强在境外发行证券与上市线管保密和档案管理工作的规定》，旨在消除海外监管机构在审计监督方面的法律障碍。外界解读认为，这是中美审计监管合作取得的一个进展。

（路透社）

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