 京东创办人刘强东涉性侵在美被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2018

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时政风云

京东创办人刘强东涉性侵在美被捕

中国网购巨头京东的创办人刘强东在美国涉嫌性侵被捕，美警指调查仍未结束，京东则声称是「失实指控」。

China Richard Liu Qiangdong (picture-alliance/AP Photo/Hennepin County Sheriffâ€™s Office)

美国明尼苏达州亨内平县警方发放刘强东被捕后的照片。

(德国之声中文网) 中国第二大网购平台京东，其创办人兼行政总裁刘强东上周五 (8/31) 在美国明尼苏达州被捕。

当地政府网站资料显示，他因涉嫌性侵被捕至上週六 (9/1) 下午获释，目前状态是「获释等候起诉」，并标注为「有相当理由」(probable cause) 犯案。

明尼苏达州警方发言人表示调查仍在进行中，拒绝提供更多细节。「我们不知道会否正式起诉，因为调查仍未有结论。」

明尼苏达州亨内平县 (Hennepin County) 警方发放了刘强东被捕后的照片，根据当地法律，性侵指控涵盖的范围广阔。

京东﹕失实指控

JingDong Direktor Tony Qiu (DW)

京东成立于1998年，现时规模仅次于阿里巴巴。

刘强东现年45岁，他所创办的京东是中国的龙头网购企业之一，福布斯统计他拥有79亿美元财产。

刘强东被捕的消息广泛流传，京东在週日(9/2)在微博发表声明﹕「刘强东在美国商务活动期间遭遇失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为。」声明指，刘强东将按照原计划继续行程，京东也会针对不实报道或造谣行为採取必要的法律行动。

成立于1998年的京东，现时规模仅次于阿里巴巴，在中国拥有超过3亿个活跃用户。今年年中，谷歌 (Google) 宣布向京东注资5亿美元，以助它在全球开拓零售业务。除此之外，沃尔玛 (Walmart) 和腾讯都是京东的投资者。

李芊/夏立民 (美联社、路透社)

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