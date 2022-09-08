享年96岁：英国女王伊丽莎白二世去世

（德国之声中文网）英国王室白金汉宫当地时间9月8日晚间发布了伊丽莎白二世女王逝世的消息。当天稍早时就曾传出消息称，女王健康状况令人担忧。女王的长子查尔斯王子及夫人卡米拉、查尔斯的长子威廉王子均赶往女王所在的王室夏季避暑地、位于苏格兰的巴尔莫勒尔城堡。

伊丽莎白二世是英国历史上在位时间最长的君主。她生于1926年4月21日，登上大不列颠及北爱尔兰联合王国国王的宝座绝非这位公主的初衷。然而10年之后，爱德华8世因坠入爱河，情愿放弃了国王的宝座。伊丽莎白的父亲于是继承王位，他的长女自然成为合法的王位继承人。

"我的一生，无论长短，都将奉献给您，我们所属的大英帝国的大家庭。"这是伊丽莎白公主在21岁生日时电视讲话中的片断。那时，迷恋骑马的伊丽莎白所向往的恬静安逸的贵族生活早已结束。伊丽莎白很早就替父亲参加许多社交和外事活动，在第二次世界大战期间，她曾在一个英国妇女援救机构工作过。当然，伊丽莎白在百忙之中也享受到了姑娘的欢恋。1947年，伊丽莎白与自己的心中王子－菲利普－蒙巴顿中尉举行了隆重的婚礼。

为了继承王位，伊丽莎白做了长时间的系统准备，1953年她举行了加冕仪式。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 冲破阻力的王室婚姻 据说，伊丽莎白13岁的时候就爱上了比自己年长5岁的菲利普。不过，菲利普当时虽然贵为希腊和丹麦王子，但是家族并不阔绰，而且家族还和德国纳粹有所关联，所以他与当时的伊丽莎白公主相恋并不是完全没有阻力。不过两人还是于1947年11月20日成婚，婚后共育有4名子女。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 成为女王 1952年2月6日她的父亲英王乔治六世去世。从那时起，来自温莎家族的伊丽莎白二世便成为英国和北爱尔兰的立宪君主、统领53个英联邦国家和英国圣公会的元首。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 女王家里谁说了算？ 伊丽莎白公主对菲利普王子十分倾慕，但是她继承王位成为英国女王之后，婚姻不免因此被蒙了一层阴影。菲利普亲王对于自己需要随时随刻扮演女王背后的男人这个角色并不是一直满意。另外，女王伊丽莎白二世也不让丈夫对内阁事务指手画脚，不过女王的丈夫在家里倒是有绝对的发言权。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 女王的子女 伊丽莎白二世与菲利普亲王总共育有4个子女。这张照片拍摄于1953年。女王夫妇怀抱的是查尔斯王子和安妮公主。现在女王夫妇膝下已经子孙成群，曾孙辈就已经有5人了。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 共同出访 如果英国女王外访，菲利普亲王都会同行，不过他始终需要与女王保持身后一步的距离。到如今，两个人已经一起出访过116个国家。伊丽莎白二世也由此成为有史以来外访国家数量最多的西方国家元首。1986年，伊丽莎白二世与丈夫访问中国。她是第一个访问中国的英国君主。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 皇家阅兵庆典 1805年以来，每年6月英国都会举办君主官方庆生典礼。伊丽莎白二世的生日是4月21日，这一天并没有公共庆祝活动。而女王生日的官方皇家阅兵庆典却是在6月17日举行。这一庆典整个皇室家族都会出席参与。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 君主制的象征 每年英国女王都会在议会致开幕词。对于英国人来说，伊丽莎白二世和菲利普亲王是君主制以及王室延续的象征。特别是在英国即将退出欧盟的危机时期，女王夫妇的象征性作用更是不可小觑。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 菲利普亲王辞世 英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王于2021年4月9日辞世，享受99岁。白金汉宫在宣布菲利普亲王逝世的消息后降半旗哀悼。英国皇室的官方网站上以黑底白字贴出了菲利普亲王的讣告：“女王陛下以沉痛的心情宣布，深爱的丈夫、爱丁堡公爵菲利普亲王过世。亲王殿下早晨在温莎城堡安详辞世。”

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 以维多利亚女王命名的时代 在此之前，维多利亚女王（1819-1901）创造了英国君主在位时间最长的纪录。从1837年即位直到1901年逝世，这位“欧洲的祖母”在位63年零7个月 - 她的名字贯穿整个时代。在她统治期间，英国经历了经济繁荣和大英帝国的鼎盛时期。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 在位时间最长和最高寿的君主 从2007年12月20日开始，伊丽莎白二世就已经超过维多利亚女王成为英国最长寿君主。维多利亚女王的寿命是81岁零7个月29天。2015年1月25日沙特国王阿卜杜拉逝世之后，伊丽莎白二世便成为全世界年龄最高的君主。

跨越一个世纪的传奇：英国女王伊丽莎白二世 永别了，女王 伊丽莎白二世、在位70年的英国女王、四位孩子的母亲、20世纪和当代世界最具影响力的人物之一告别人世。英格兰王位将由他的儿子威尔士亲王、康沃尔公爵查尔斯继承。



伊丽莎白二世是英国圣公会的首领，也是英国的国家元首。她所扮演的角色均是纯粹的象征性的，而矜持、严于律己、强烈的责任感是她在英国人眼中的印象。不过，女王的家事也多次引起轰动。

1992年，伊丽莎白女王坦诚地说，这是可怕的一年。长子查尔斯王储与戴安娜公主分道扬镳，次子安德鲁王子与夫人弗吉离异，公主安妮也结束了自己的首次婚姻。而伊丽沙白女王只有一次成为众矢之的：那便是1997年戴安娜车祸不幸去世之后，英国人都认为，女王对戴安娜的去世的反映过于冷漠。但是，女王伊丽沙白二世在儿媳灵柩前的深深鞠躬感动了英国臣民，也化解了人们心中的不平。

当2002年，伊丽沙白的母亲，在英国极具民众亲和力的祖母去世时，全国上下举国哀悼。同一年，数百万英国人参加了庆祝女王伊丽沙白二世的金婚庆典。"我们拥戴女王！我们热爱您！""无论我们来自何处，我们都热爱您，女王。"年轻女子的这句话代表了当时绝大多数英国公民的意见。

给英国君主制树立威望

英国白金汉大学政治学教授格雷斯（Anthony Glees）曾经指出，21世纪的人能够在多大程度上接受和赞成君主制，主要取决于君主如何扮演自己的角色，而伊丽莎白二世对此驾轻就熟。她履行其义务，严肃认真地为国家效力。特别是她严格避免对政治的任何干预。用格雷斯的话说，"在政治上，她具有彻底的防腐蚀性能"。

英国女王伊丽莎白二世给英国的君主制树立了很大的威望，使得主张废除君主制的势力始终没有可乘之机。但是女王逝世后的情况将很难说。

关于英国女王 你不知道的十件事！ 一年可以过两次生日的女王 英国女王伊丽莎白二世出生于1926年4月21日。但是正式的庆祝活动总是在6月的第二个星期六举行。英国王室举办官方生日庆典的传统是从爱德华七世开始的。爱德华七世的真实生日在1841年11月9日。11月正值英国冬季，天气恶劣，在这个时间举行生辰节庆活动可能会因天气原因而被推迟。因此，爱德华七世希望能在天气好的日子里庆祝自己的生日，就这样他为自己设立了一个官方生辰，这一传统也从他开始延续了下来。

关于英国女王 你不知道的十件事！ 伊丽莎白二世从未上过学 对于一些喜欢待在家里整天玩耍的孩子来说，不用去学校可是再美好的事不过了。虽然英国女王伊丽莎白二世小的时候没有去学校读书的经历，但是她在家却拥有数名家庭教师。这些教师教授她宪法历史、法律和法语。不过女王成年后始终为从未在学校读过书这件事感到遗憾不已。

关于英国女王 你不知道的十件事！ 远房表兄妹夫妻 今年4月9日，英国女王的王夫菲利普亲王驾鹤西行。菲利普亲王的母亲是英国维多利亚女王的外曾孙女。而维多利亚女王是伊丽莎白二世的高祖母。也就是说，菲利普亲王和伊丽莎白二世是远房亲戚。有报道称，伊丽莎白13岁的时候就爱上了菲利普王子。他们二人于1947年11月完婚。婚礼上伊丽莎白身穿的婚纱所需材料是她用战后积攒的配给卷购买的。

关于英国女王 你不知道的十件事！ 女王的私人订制 诺曼·哈特内尔(Norman Hartnell 1901-1979)生前是英国女王伊丽莎白二世的御用裁缝。女王婚礼上穿着的礼服和登基是穿着的加冕礼服都出自哈特内尔之手。据英国史上杂志Vogue报道，当时哈特内尔设计了9款加冕礼服，女王最终决定选择绣有英国每个构成国以及所有英联邦国家花纹图案的礼服。

关于英国女王 你不知道的十件事！ 伊丽莎白二世从不戴王冠 光明之山钻石(koh-i-noor diamond)原产于印度可拉(kollur)矿山。几经易主后，1850年归英国王室所有。这颗钻石曾引起印度政府与英国王室发生纷争。1852年，英国宫廷矿物学家丁· 坦南特磨砺了这颗钻石，令它更加美艳照人。它从此成为英国王冠上的主钻。王冠上面镶嵌了2800颗钻石，其中最夺目的光芒就来自王冠顶部十字架上的“光明之山”。

关于英国女王 你不知道的十件事！ 英国史上在位时间最长的君主 1952年2月6日，英国国王乔治六世驾崩。次年6月2日，伊丽莎白二世的加冕典礼在英国威斯敏斯特教堂举行。伊丽莎白二世亦是英国历史上最为长寿的君主和世界上目前在世的最年长君主。她在2015年9月9日超越其高祖母在位63年零7个月的维多利亚女王，成为英国史上在位时间最长的君主。

关于英国女王 你不知道的十件事！ 既无护照又无驾照 根据英国王室的官方网站，由于英国护照是以女王陛下的名义签发的，因此女王没有必要拥有护照。不过王室其他成员都拥有护照。英国女王也是全英国唯一一个不需要驾照就可以出去兜风的人。

关于英国女王 你不知道的十件事！ 钟情柯基犬 女王钟情于柯基犬，她的第一只柯基犬Susan由父王乔治六世赠送，并繁殖了十四代，自此柯基犬可说是陪伴了女王大半生，包括一同参与拍摄伦敦奥运宣传片。最后一只Susan的后代Willow也于2018年4月15日逝世，不幸消息打击了女王。不过今年白金汉宫对外宣布又购置了两只柯基犬，陪伴女王。

关于英国女王 你不知道的十件事！ 女王也是"电影明星" 根据电影排名网站IMDb的数据，英国女王伊丽莎白二世在超过225部纪录片和虚构的电影和电视连续剧中出现过。她还在2013年获得了英国电影学院奖，"表彰她对电影和电视业做出的杰出赞助"。上图是Netflix剧集《王冠》的剧照，英国女演员克莱尔·福伊(Claire Foy)扮演女王。

关于英国女王 你不知道的十件事！ 女王并非“超级大富婆” 据《福布斯》杂志估计，英国女王的净资产为3.5亿英镑。这听起来很多，但和威斯敏斯特公爵（Duke of Westminster）相比就是小巫见大巫了。第七代威斯敏斯特公爵Hugh Grosvenor的银行户头上拥有100多亿英镑。《星期日泰晤士报》列出的前1000名超级富豪中，伊丽莎白二世 "只"排在第372位。 作者: Manasi Gopalakrishnan



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