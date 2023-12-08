亨特坑爹? 拜登之子再遭9项逃税指控

（德国之声中文网）加利福尼亚州一名调查亨特·拜登(Hunter Biden)商业交易的特别检察官12月7日再次提出9项新的逃税指控。此前，亨特对7月份的两项指控进行了无罪辩护。

白宫方面拒绝就此事置评。

根据最新指控，亨特没有缴纳在2016年至2019年间所欠的至少140万美元税款。如果这些罪名成立，亨特将面临最高17年监禁。司法部表示，特别检察官的调查仍在进行中。

特别检察官怀斯(David Weiss)在一份声明中说："亨特·拜登花费了数百万美元用于奢靡的生活方式，而不是用来缴纳税款。"

起诉书称，亨特花费了逾180万美元，其中包括77.2万美元的现金提取、约38.3万美元为女性付款、15.1万美元服饰开支等。"被告在2018年没有使用这些资金来缴纳税款。"

亨特的律师洛厄尔(Abbe Lowell)指责检察官怀斯在此案中"屈服于共和党的压力"，"根据事实和法律，如果亨特的姓氏不是拜登，特拉华州和现在的加利福尼亚州就不会提出指控。"

拜登受何影响？

距离下届美国总统选举还剩不到一年时间。亨特面临新的指控之际，他的父亲拜登总统继续面临国会共和党人的弹劾调查之风险。拜登被指责和他的儿子亨特以权谋私。预计国会众议院将在下星期就正式授权弹劾调查进行投票。

不过到目前为止，尚无明确证据显示拜登在现任总统期间或者此前担任公职期间滥用职权或收受贿赂。

亨特在今年7月也遭到过逃税和非法持枪的指控，但他进行了无罪辩护。根据指控，他欠有百万美元的税款，还在对管制药物成瘾期间持枪。如果两项罪成，亨特也会面临最高10年的刑期。

（路透社、美联社）

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