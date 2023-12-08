 亨特坑爹? 拜登之子再遭9项逃税指控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

亨特坑爹? 拜登之子再遭9项逃税指控

当地时间12月7日，美国总统拜登之子亨特在加利福尼亚州再遭到9项新的逃税指控。如果醉成，他将面临最高17年的监禁。今年7月，亨特已经遭到过逃税以及非法持枪之指控。

如果被判有罪，亨特·拜登将面临数年的牢狱

如果被判有罪，亨特·拜登将面临数年的牢狱

（德国之声中文网）加利福尼亚州一名调查亨特·拜登(Hunter Biden)商业交易的特别检察官12月7日再次提出9项新的逃税指控。此前，亨特对7月份的两项指控进行了无罪辩护。

白宫方面拒绝就此事置评。

根据最新指控，亨特没有缴纳在2016年至2019年间所欠的至少140万美元税款。如果这些罪名成立，亨特将面临最高17年监禁。司法部表示，特别检察官的调查仍在进行中。

特别检察官怀斯(David Weiss)在一份声明中说："亨特·拜登花费了数百万美元用于奢靡的生活方式，而不是用来缴纳税款。"

起诉书称，亨特花费了逾180万美元，其中包括77.2万美元的现金提取、约38.3万美元为女性付款、15.1万美元服饰开支等。"被告在2018年没有使用这些资金来缴纳税款。"

亨特的律师洛厄尔(Abbe Lowell)指责检察官怀斯在此案中"屈服于共和党的压力"，"根据事实和法律，如果亨特的姓氏不是拜登，特拉华州和现在的加利福尼亚州就不会提出指控。"

拜登连任竞选是否受到亨特官司影响？

拜登连任竞选是否受到亨特官司影响？

拜登受何影响？

距离下届美国总统选举还剩不到一年时间。亨特面临新的指控之际，他的父亲拜登总统继续面临国会共和党人的弹劾调查之风险。拜登被指责和他的儿子亨特以权谋私。预计国会众议院将在下星期就正式授权弹劾调查进行投票。

不过到目前为止，尚无明确证据显示拜登在现任总统期间或者此前担任公职期间滥用职权或收受贿赂。

亨特在今年7月也遭到过逃税和非法持枪的指控，但他进行了无罪辩护。根据指控，他欠有百万美元的税款，还在对管制药物成瘾期间持枪。如果两项罪成，亨特也会面临最高10年的刑期。

 

（路透社、美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

United States Senate Democrat policy luncheon press conference at the United States Capitol in Washington, DC Featuring: Chuck Schumer Where: Washington, District of Columbia, United States When: 05 Dec 2023 Credit: Rod Lamkey/CNP/startraksphoto.com EDITORIAL USE ONLY. RESTRICTED TO NEWSPAPERS BASED IN THE UK Copyright: xRodxLamkeyx-xCNPx 53278853

共和党人集体投反对票 美参议院否决乌克兰援助法案 07.12.2023

尽管拜登总统发出恳求，但是由于共和党议员的阻止，美国参议院还是没有通过向乌克兰和以色列提供1105亿美元的新资金的计划。

21/12/2011*** epa03039916 Chinese Vice President Xi Jinping waves during his welcoming ceremony at the Presidential Palace in Hanoi, Vietnam, 21 December 2011. Xi Jinping is on an official visit to Vietnam from 20 to 22 December 2011. EPA/LUONG THAI LINH ++

打造命运共同体？ 中国国家主席习近平下周访问河内 08.12.2023

由于越南地处东南亚战略要地，中美两国都在努力扩大在越南的影响力。不过，最新的统计数据显示，中美两国就越南展开的争夺战中，中国至少在经贸领域占据了上风。

(231012) -- WASHINGTON, D.C., Oct. 12, 2023 (Xinhua) -- This photo taken on Oct. 11, 2023 shows the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. TO GO WITH Roundup: U.S. House Republicans nominate Steve Scalise for speaker amid deep divisions (Xinhua/Liu Jie)

白宫：援乌预算"没钱了" 05.12.2023

白宫预算主任致信国会，如果不批准新的款项，到今年底援乌预算就将彻底耗尽。切断资金和武器供应，乌克兰将被迫"在战场屈服"，俄罗斯胜算增加。乌总统泽连斯基周二将视频连线美国参院。

广告

评论分析

谁的胳膊能拧过谁？

客座评论：习近平、拜登与美国的芯片资本

表面上看，中国FDI的下滑，确实是经济不景气的表现。但是，实际上，习近平和拜登在如何驾驭西方资本的问题上的博弈还远没有结束。