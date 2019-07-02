亨特再表支持香港 不排除制裁中国

(德国之声中文网) 英国外相亨特在7月4日二度针对香港事务接受BBC采访。

在采访当中，亨特说，他承认香港是中国的一部份，但是也希望中英之间订定的《中英联合声明》能得到尊重保障。

这段话部份回应了中国的立场。此前，中国外交部与中国驻英大使都批评亨特不应该对香港的事务发表评论，声称现在香港已经是中国的一部份，且《中英联合声明》中与英方有关的权利义务已经履行完毕，英国干预香港事务是「殖民者思维」。

但是亨特在受访中的立场不是从谁拥有香港出发，而是从协议的签约方出发。他说，在国际体系中达成国际协议的国家必须]相互遵守有关协议，既然中国从这样的国际体系中获益巨大，如果不遵守中英达成的有关国际协议，当然会对中国，也会对英国造成后果。

BBC广播4台的著名主持人米歇尔·侯赛因询问亨特，所谓的「严重后果」究竟是什么含义。亨特不愿意明说究竟比较可能采取什么应对方式，只说英国外交大臣不会具体说明会有什么样的具体措施，这就是美国前总统柯林顿所说的战略模糊的含义。不说明具体措施，就是为了不要触发本希望避免的事情。

他说，如果中国真的强力打压香港示威者，英国不会「咽下这口气」。他会保留英国所可以做的所有选项，也拒绝排除制裁的可能。

亨特说他也谴责任何形式的暴力，但是也警告中国政府不要用「暴力镇压」回应。

亨特不但是英国外交大臣、同时也正在角逐英国保守党党魁，若取胜便会成为下一任英国首相。

外交大臣引发中国严词批评

就在香港示威群众冲击立法会的隔天，亨特接受BBC采访时便表示对香港民众的支持。中英双方唇枪舌战就此开始。

7月2日，亨特接受BBC专访时，对中国提出警告: 「我们呼吁当权者不要把香港的抗议当做压迫的借口，而是应该去理解背后的缘由，了解他们对于基本人权会被侵害的担忧。处理事件最好的方式就是处理他们的忧虑，高压的方式只会让事情更严重。」

在采访当中，亨特还说，中英联合声明具有法律约束力，若没有履行会有严重后果。

隔天(7月3日)，中国外交部驻港公署官网发布消息，驻港公署负责人当天"就英国外交大臣涉港错误言论向英方提出严正交涉"。

声明言辞激烈，痛斥"英国外交大臣多次发表错误涉港言论表示强烈愤慨"，称"当香港社会正在承受暴徒严重暴力犯罪行径带来的巨大创伤时，英国有关政客却偏偏冷血地在伤口上撒盐，接二连三大放厥词，公然美化暴力犯罪行为，包庇纵容暴力犯罪分子，丧失了起码的是非观念和道德水准。这样的表态居然出自一个自诩有著悠久法治精神国家的外长之口，真是荒谬之极，虚伪之至。"

声明同时表示，香港是中国的香港，"《中英联合声明》中规定的与英国有关的权利和义务都已经全部履行完毕。英方对回归后的香港一无主权，二无治权，三无监督权，根本不存在任何所谓'责任'"，要求英方正视香港已经回归22年的现实。

中国外交部发言人耿爽在周三的态度也变得更强硬。记者引述亨特在BBC的发言进行提问，耿爽回应道，已经连续两天就亨特的「涉港错误言论」表达过中方的不满，但是他似乎还「沉浸在昔日英国殖民者的幻像当中，还执迷于居高临下对他国事务指手画脚的恶习当中，仍然不思悔改，继续信口雌黄」。耿爽除了重申中国事务外国不得干预的立场，又强调在《中英联合声明》中与英方有关的权利义务已经履行完毕，而中国依照宪法和基本法对香港进行管治，英国已经没有责任:「英方动不动就以『守护者』自居，这纯粹是自作多情、痴心妄想。 」

中国驻英大使响应北京

中国驻英国大使刘晓明在7月3日上午罕见地临时召开记者会，批评英国评论香港事务。

中国驻英大使刘晓明隔空响应北京外交部立场

他谴责亨特「支持暴力违法份子」，指控英国还对香港抱有「殖民者的思维」。

刘晓明说: 「在某些人心目中，他们认为香港还在接受英国的统治。他们忘记香港现在已经回到了祖国的怀抱。」他接着说: 「我告诉他们: 不要干预香港，表现一点尊重。某些官员及政治人物心中还残留着殖民者的思维。」

下午，英国外交部传召他，要求他为批评英国的言论作出解释。

之后，英国外交部表示，英国外交部常务次长麦克唐纳（Simon McDonald）告诉刘晓明，他的评论是「不可接受也不正确的」。此前，

英国更加支持香港

英国首相梅周三表示，在香港发生一系列要求民主的抗议活动后，她对香港的自治更为关切，在每周例会上她对英国议员们表示："我已经直接向中国领导人提出了我的担忧……香港的高度自治和《中英联合声明》中规定的各项权利和自由能得到保障，这一点至关重要"。

梅说，她对周一香港立法会大楼发生的暴力抗议感到「震惊」，但是她也指出，数十万人"和平且合法"地举行了示威。

约翰逊以及亨特这两位可能在月底接任特蕾莎梅担任首相的政治人物都公开支持香港示威群众

当天下午，另一名首相的潜在继任者、前外相与前任伦敦市长约翰逊（Boris Johnson）接续特蕾莎梅与亨特的立场，也说他完全支持香港人。他认为逃犯条例可以是具有政治动机的，可能会限缩到香港人的人权，因此认为香港人有权心生怀疑与焦虑。他说:「我支持他们，也会乐于为他们发声，在每个方面支持他们。」

亨特稍晚也在推特写上「给中国政府的信息」，说: 「国与国之间的良好关系应该奠基在对于两国之间的法律条约有着共同尊重与依循。这是让中国与英国之间的关系维持良好的最佳方式。」

英国很快就要脱离欧盟，届时便需要与美国靠拢、或是与亚洲的贸易伙伴扩大合作。另外，英国在迈向5G网络的同时，正在考虑是否采用中国厂商华为的产品。虽然华为的产品十分具有国际竞争力，但是英国一方面面临美国要求英国配合拒用华为产品，另一方面又面临中国威胁，若是拒用可能面临到贸易上的不良后果。

罗法/夏立民(法新社、德新社、美联社、路透社)