产能外迁中国仍标“意大利制造”?罚款!2024年6月21日
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（德国之声中文网）意大利竞争监管局(AGCM)在6月20日的声明中指出，DR Automobiles“以误导性的方式将意大利而非中国标为以DR和EVO品牌销售的汽车的生产地”。该机构表示，这些汽车实际上都是中国制造的，只有一些边缘装饰件产自其他地区。
竞争监管局还说，这种误导性手段“恰逢”DR和EVO品牌汽车在意大利市场的销售份额增长。
DR Automobiles则表示，将对这一处罚决定提出上诉，还强调“从未向公众隐瞒产能外迁”。
该公司使用江淮汽车、奇瑞、北汽等中国企业生产的部件组装低成本车型，其中也包括电动汽车。一名公司发言人对法新社说，这些车型“与在中国销售的车型并不相同，我们根据欧洲人的口味进行了调整”。发言人还称，公司在意大利南部马基亚-迪塞尔尼亚开展“重要的”研发和设计工作。
目前，DR Automobiles已经将意大利国旗从其徽标上移除。
汽车巨头也中招
右翼民粹的意大利现政府发起了一场运动，旨在打击那些将外国产汽车包装成意大利制造的企业。当局强调，外国产的汽车不能使用意大利名称。
就在4月，意大利车企斯特兰蒂斯集团被迫将其Milano运动型轿车更名为Junior，因为这款车型实际上是在波兰的工厂里生产的。今年5月，斯特兰蒂斯的近百辆菲亚特Topolino轿车在利沃诺港被警方查获，这些在摩洛哥工厂内制造的轿车都贴有意大利国旗。斯特兰蒂斯官方表示，公司遵守所有规定，只是改变了车身上的品牌标志。
（法新社等）
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