产能外迁中国仍标“意大利制造”?罚款!

意大利竞争监管局6月20日对该国汽车商DR Automobiles课以600万欧元罚款，该公司被指控将原产于中国的汽车伪装称意大利制造。右翼民粹的意大利政府正在严厉打击本国企业将产能迁至他国却依然贴牌“意大利制造”的行为。

（德国之声中文网）意大利竞争监管局(AGCM)在6月20日的声明中指出，DR Automobiles“以误导性的方式将意大利而非中国标为以DR和EVO品牌销售的汽车的生产地”。该机构表示，这些汽车实际上都是中国制造的，只有一些边缘装饰件产自其他地区。

竞争监管局还说，这种误导性手段“恰逢”DR和EVO品牌汽车在意大利市场的销售份额增长。

DR Automobiles则表示，将对这一处罚决定提出上诉，还强调“从未向公众隐瞒产能外迁”。

该公司使用江淮汽车、奇瑞、北汽等中国企业生产的部件组装低成本车型，其中也包括电动汽车。一名公司发言人对法新社说，这些车型“与在中国销售的车型并不相同，我们根据欧洲人的口味进行了调整”。发言人还称，公司在意大利南部马基亚-迪塞尔尼亚开展“重要的”研发和设计工作。

目前，DR Automobiles已经将意大利国旗从其徽标上移除。

汽车巨头也中招

右翼民粹的意大利现政府发起了一场运动，旨在打击那些将外国产汽车包装成意大利制造的企业。当局强调，外国产的汽车不能使用意大利名称。

就在4月，意大利车企斯特兰蒂斯集团被迫将其Milano运动型轿车更名为Junior，因为这款车型实际上是在波兰的工厂里生产的。今年5月，斯特兰蒂斯的近百辆菲亚特Topolino轿车在利沃诺港被警方查获，这些在摩洛哥工厂内制造的轿车都贴有意大利国旗。斯特兰蒂斯官方表示，公司遵守所有规定，只是改变了车身上的品牌标志。

（法新社等）

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