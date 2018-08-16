《产经新闻》记者采访被拒 日方向中国抗议

（德国之声中文网）本周三，中国外交部原本开放媒体报道中国外长王毅与日本外务事务次官秋叶刚男（Takeo Akiba)在会谈前致词的画面，但却突然拒绝让日本《产经新闻》（Sankei Shimbun）的记者入内。《产经新闻》是日本一家保守派日报，常发表批评中国的文章。

出于抗议，其它赴现场报道的日本媒体决定全体抵制参加该活动。

日本内阁官房长官菅义伟（Yoshihide Suga）在东京对记者说："日本政府认为，尊重包括言论自由在内的基本人权，是国际社会公认的普世价值，确保这些权利在任何国家都至关重要。"

他说，"从这个角度看，发生这样的事件令人感到非常遗憾。我们已向中方提出抗议。"

菅义伟还表示，秋叶刚男也向中国外长部副部长乐玉成提出了相关抗议。

日本首相安倍今年4月在东京会晤来访的中国外长王毅

秋叶刚男此次访问北京是为计划中日本首相安倍晋三10月访华打头阵。菅义伟强调，日中两国关系正在改善，安倍首相的访问日期正在协调之中，日方希望通过高层访问将日中两国关系推向一个新阶段。

《产经新闻》在声明中表示，北京的做法是对合法新闻工作进行不公平干涉，不能听之任之。该报对此表示遗憾，并将尽最大努力向读者提供有关中国状况的准确信息。

多次被拒

2015年，《产经新闻》一名记者未能获得中国方面颁发的中国抗战胜利70周年纪念活动采访证。对此，日本驻中国大使馆向中国外交部提出了交涉。去年3月15日，数百名记者参加了人大会议闭幕后李克强总理举行中外记者会。在常驻中国的日本媒体中，只有《产经新闻》记者被拒绝入场。今年6月，因中国驻日使馆拒绝向《产经新闻》记者发放入境签证，日本记者俱乐部取消了11家日本媒体组成"赴藏采访团"的前往西藏采访的计划。

乐然／叶宣（法新社等）