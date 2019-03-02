《产业战略》出台  收购德企门槛更高

（德国之声中文网）德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）希望在德国高科技企业出售给非欧盟国家时，必要情况下，政府拥有更大权限动用国家资金进行阻止，具体而言，政府可以在有限的一段时间内，收购"敏感、高科技"企业的股份。本周五（11月29日），包含以上内容的《产业战略》的最终版本将公布于众。

阿尔特迈尔向媒体解释说，政府通过国有的复兴银行入股一家企业的做法是"最后手段"，是在其他所有方式都无法奏效的情况下才可动用，他称这一手段为"国家备用选项"。为加快决策的过程，阿尔特迈尔设立一个由副部长组成的专门委员会。

早在今年2月，联邦经济部就公布了《产业战略》的核心要点，其中"国家参股机制"规定，只有在"十分重要的案例"里，国家可以有限制地购买企业股份。新版本规定，只要一家非欧盟外企收购德国企业10%以上的股份，该案有义务申报，经由济部审批。迄今，只有电网这样的关键性基础设施才必须报批。

都是收购库卡惹的祸

德国《产业战略》目前的版本指出，该战略旨在增强德国经济的竞争力以及恢复某些领域的科技竞争力，尤其在美国和亚洲企业领先的未来科技领域。

新的版本没有提及具体企业的名称，只写道"这些企业取得成就符合国家的政治和经济利益"，而在先前的版本里，经济部提到"西门子、蒂森克虏伯、汽车工业以及德意志银行"等龙头企业，但此举受到中小企业的批评，他们认为，中小企业没有受到足够的重视。

德国媒体一般认为，收紧外国企业收购德企的政策主要是将矛头对准中国，不让"库卡"中资收购一案再度上演：2016年，德国机器人制造商库卡被中资企业美的全资收购，当时，政府希望阻止该案，但因无法可依而未能成行。

2018年底，德国的《对外经济法》正是基于中国兼并德企的势头做了修改。按照修改后的法律，非欧盟国家投资人对敏感德企的参股份额达到10%，政府便有权审查，修改之前是25%。而周五阿尔特迈尔宣布的《2030产业政策》是对德国外贸政策的再一次收紧。