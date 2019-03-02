 《产业战略》出台  收购德企门槛更高 | 经济纵横 | DW | 29.11.2019

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经济纵横

《产业战略》出台  收购德企门槛更高

德国政府今后可以动用国家资金阻止非欧盟国家企业收购德企。新规被普遍看作是针对中国。

Deutschland | Konferenz zur nationalen Wasserstoffstrategie (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

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在德国，"国家产业政策"这个昔日具贬义的词汇重获"新生"：经济部长推崇它，德国总理提倡它；一时间，它成了德国下一个亟待实现的目标。 (28.02.2019)

出于对中国经济霸权的担忧，德国政府也想搞产业战略，想把欧洲企业整合做大做强。这种做法到底是否可取？德语报刊继续分析在中国中车阴影下的西门子阿尔斯通合并案以及由此而来的反垄断法规之争议。 (08.02.2019)

面对尤其是来自中国的竞争压力，德国政界与经济界危机感剧增。德国经济部长阿特迈尔本周二在柏林公布《国家产业战略2030》，鼓励打造德国或欧洲龙头企业，加大力度保护本国重要产业免受外国收购和竞争影响。 (06.02.2019)

（德国之声中文网）德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）希望在德国高科技企业出售给非欧盟国家时，必要情况下，政府拥有更大权限动用国家资金进行阻止，具体而言，政府可以在有限的一段时间内，收购"敏感、高科技"企业的股份。本周五（11月29日），包含以上内容的《产业战略》的最终版本将公布于众。

阿尔特迈尔向媒体解释说，政府通过国有的复兴银行入股一家企业的做法是"最后手段"，是在其他所有方式都无法奏效的情况下才可动用，他称这一手段为"国家备用选项"。为加快决策的过程，阿尔特迈尔设立一个由副部长组成的专门委员会。

早在今年2月，联邦经济部就公布了《产业战略》的核心要点，其中"国家参股机制"规定，只有在"十分重要的案例"里，国家可以有限制地购买企业股份。新版本规定，只要一家非欧盟外企收购德国企业10%以上的股份，该案有义务申报，经由济部审批。迄今，只有电网这样的关键性基础设施才必须报批。

都是收购库卡惹的祸

德国《产业战略》目前的版本指出，该战略旨在增强德国经济的竞争力以及恢复某些领域的科技竞争力，尤其在美国和亚洲企业领先的未来科技领域。

新的版本没有提及具体企业的名称，只写道"这些企业取得成就符合国家的政治和经济利益"，而在先前的版本里，经济部提到"西门子、蒂森克虏伯、汽车工业以及德意志银行"等龙头企业，但此举受到中小企业的批评，他们认为，中小企业没有受到足够的重视。

Deutschland KUKA Robotics Homepage (picture alliance/dpa/D. Qing)

库卡被美的收购曾引发激烈讨论，德政府企图阻挡却无门

德国媒体一般认为，收紧外国企业收购德企的政策主要是将矛头对准中国，不让"库卡"中资收购一案再度上演：2016年，德国机器人制造商库卡被中资企业美的全资收购，当时，政府希望阻止该案，但因无法可依而未能成行。

2018年底，德国的《对外经济法》正是基于中国兼并德企的势头做了修改。按照修改后的法律，非欧盟国家投资人对敏感德企的参股份额达到10%，政府便有权审查，修改之前是25%。而周五阿尔特迈尔宣布的《2030产业政策》是对德国外贸政策的再一次收紧。

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