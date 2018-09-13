交换纳粹十字和希特勒照片 德警方爆出极右丑闻

（德国之声中文网）若《法兰克福汇报》周二的一篇报道属实，则又有若干警察部门陷入法兰克福警察机构内极右行为丑闻。根据该报道，黑森州马尔堡-比登科普夫（Marburg-Biedenkopf）地区警察局受到搜查。而搜查行动与属于法兰克福疑似极右网络的一名警官有关。柏林《每日镜报》补充报道说，另有数名警官的手机被没收。

纳粹十字和希特勒照片

一周前，一则有关法兰克福5名警察被暂停公职的报道引起轰动。根据该报道，当事人通过一个即时通讯平台交换仇外、极右色彩浓厚的图片、视频和文字，且历时已久。法兰克福警察局长贝雷斯韦尔（Gerhard Bereswill）在德国电视二台（ZDF）表示，"所交换的确是纳粹十字、希特勒照片及类似内容，其他的是煽动民族仇恨的图片和文字，矛头直指难民、残障者和其他人。"

《每日镜报》报道说，安全机构内正在审查，上述人员是否与"汉尼拔网络"（Hannibal-Netzwerk）存在联系。该网络是一个警察和军人组成的右翼团伙。该团伙为所谓的"最后大限"做准备，届时"左翼人士"和难民要被杀。

一份未落款传真

在法兰克福女律师巴沙伊-伊尔迪兹（Seda Basay-Yildiz）今年夏季提起法律诉讼后，该团伙曝光。巴沙伊-伊尔迪兹是新纳粹团伙"地下国家社会主义"（NSU）审判案中受害人家属律师之一。今年8月，她接到一份匿名传真。该电传侮辱她是一头"土耳其母猪"，威胁会"宰杀"她的二岁女儿。经查实，该传真是从法兰克福的一个警局发出的，5名受到怀疑的警官，其中包括一名女性，被暂停公职。该传真的发送者在文中加上了关键词-"NSU 2.0"。

"对警察的信任感大受影响"

有报道说，黑森州警察总局今年10月即已了解，有关女律师巴沙伊-伊尔迪兹受恫吓案的调查也涉及警方内部。这一报道亦引起轰动。《法兰克福汇报》报道说，黑森州警察总局未及时将相关信息知会州刑事局。本周一，黑森州州长布菲耶（Volker Bouffier，基民盟籍）也表示，他尚不知道，涉及范围会有多大，不过毫无疑问，"我们会非常严肃对待此事，决不姑息"。

政治学者、极右主义问题专家丰克（Hajo Funke）也提出同样要求。他在德国电视二台上指出，德国公民"对警察的信任感大受影响"。

社民党表示，若怀疑得到证实，那就必须对涉事警官采取坚决措施。

此案所涉及的范围越来越大：科隆刑事辩护律师卡普兰（Mustafa Kaplan）已因收到一份匿名极右仇视电邮对不明身份者提起诉讼。该电邮的"事由"栏上注明"NSU 2.0"。《明镜》周刊报道说，诉状已于本周一送交科隆检察院。在德国，卡普兰因为NSU谋杀案受害人家属担任代理律师而闻名。在德国电视主持人博默曼（Jan Böhmermann）因讽刺土耳其总统埃尔多安被控一案中，他是埃尔多安的代理律师。