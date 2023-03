亞裔大放異彩 楊紫瓊奪奧斯卡影后

今年的奧斯卡上,《瞬息全宇宙》大獲全勝,共抱回七項奧斯卡大獎,亞裔在本片中大放異彩,楊紫瓊、關繼威、關家永分別奪得最佳女主角、最佳男配角以及最佳導演獎,其他獎落誰家?會上還有哪些亞洲面孔?

楊紫瓊不負眾望,憑藉《瞬息全宇宙》(Everything Everywhere All at Once)裡的精采演出成為第一位奧斯卡亞裔影后。