亞裔大放異彩 楊紫瓊奪奧斯卡影后

今年的奧斯卡上，《瞬息全宇宙》大獲全勝，共抱回七項奧斯卡大獎，亞裔在本片中大放異彩，楊紫瓊、關繼威、關家永分別奪得最佳女主角、最佳男配角以及最佳導演獎，其他獎落誰家？會上還有哪些亞洲面孔？
（德國之聲中文網）第95屆奧斯卡金像獎得獎名單於13日出爐，《瞬息全宇宙》成為全場最大贏家，一共斬獲7個獎項，其中以來自馬來西亞、現年60歲的楊紫瓊，贏過勁敵凱特・布蘭奇特（Cate Blanchett），奪下最佳女主角獎，打破影史紀錄，成為奧斯卡第一位亞裔影后。
而同為《瞬息全宇宙》演員、現年51歲的越南華僑關繼威，則榮獲最佳男配角獎項；父母來自香港和台灣的導演關家永，則和搭擋舒奈特（Daniel Scheinert）一同靠該片拿下最佳導演獎，創下奧斯卡亞裔獲獎高峰。
而身著一襲多層次白流蘇長禮服、從影40年的楊紫瓊，在獲獎時鼓勵亞裔夢想不設限、女性也別因為年齡而自縛，並向向全天下所有母親們致敬。她說：「給今晚正在收看（頒獎典禮）、所有像我一樣的男孩、女孩們，這個獎是代表了希望和可能性的燈炬。這證明了只要敢於做夢，夢想就會成真。女士們，別讓任何人告訴妳，妳的全盛期已過，永遠不要放棄。」
奪得最佳男配角的亞裔關繼威一上台便淚灑頒獎台，並向其高齡84歲的母親喊道：「媽媽我剛拿奧斯卡獎了！」。關繼威在致詞時表示，他曾在難民營待過一年，如今卻站上好萊塢的最高殿堂，這是「美國夢」的實現。童星出身的他，曾在1980年代大放異彩，之後退居幕後近40年，他曾告訴《紐約時報》，主因是好萊塢電影鮮少有亞裔角色。
身著紅西裝，和舒奈特一起被外界稱為「丹尼爾導演二人組」的關家永，則在致謝身邊親友後表示：「無論是誰，每個人都有其偉大之處。如有你有著等待爆發的天賦，那你只需要找到伯樂來解鎖。」
此外，柯蒂斯（Jamie Lee Curtis）也憑藉《瞬息全宇宙》獲得奧斯卡最佳女配角獎，加上最佳原創劇本及剪輯獎，本片共摘七項奧斯卡獎項，大獲全勝。
另外，繼柏林影展後，范冰冰也出席了今日的典禮，以銀色低胸長裙配綠色巨型披肩示人，成為今年奧斯卡另一矚目焦點。
而因為2月底接受英國雜誌「GQ Hype」時，將香港「反送中」事件稱為「暴動」而陷入爭議的武打演員甄子丹，也出席了奧斯卡典禮。在頒獎之前，今年獲選香港區政協委員代表的甄子丹，遭到如民運人士王丹的抵制，有逾10萬人在網上發起連署，反對其擔任奧斯卡頒獎嘉賓。
最佳影片：《瞬息全宇宙》
最佳女主角：楊紫瓊《瞬息全宇宙》
最佳男主角：布蘭登費雪（Brendan Fraser）《我的鯨魚老爸》
最佳導演：關家永，丹尼爾‧舒奈特（Daniel Scheinert）《瞬息全宇宙》
最佳男配角：關繼威《瞬息全宇宙》
最佳女配角：潔美‧李‧寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）《瞬息全宇宙》
最佳國際影片：《西線無戰事》
最佳原創劇本：《瞬息全宇宙》
最佳動畫片獎：《吉勒摩．戴托羅之皮諾丘
最佳改編劇本： 《沒有聲音的女人們》（Women Talking）
最佳動畫長片： 《吉勒摩·戴托羅之皮諾丘》
最佳原創歌曲： 《Naatu Naatu》－《雙雄起義》
最佳原創配樂《西線無戰事》
最佳剪輯：《瞬息全宇宙》
最佳紀錄片：《納瓦尼事件簿》
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