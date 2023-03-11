亞裔大放異彩 楊紫瓊奪奧斯卡影后

（德國之聲中文網）第95屆奧斯卡金像獎得獎名單於13日出爐，《瞬息全宇宙》成為全場最大贏家，一共斬獲7個獎項，其中以來自馬來西亞、現年60歲的楊紫瓊，贏過勁敵凱特・布蘭奇特（Cate Blanchett），奪下最佳女主角獎，打破影史紀錄，成為奧斯卡第一位亞裔影后。

而同為《瞬息全宇宙》演員、現年51歲的越南華僑關繼威，則榮獲最佳男配角獎項；父母來自香港和台灣的導演關家永，則和搭擋舒奈特（Daniel Scheinert）一同靠該片拿下最佳導演獎，創下奧斯卡亞裔獲獎高峰。

而身著一襲多層次白流蘇長禮服、從影40年的楊紫瓊，在獲獎時鼓勵亞裔夢想不設限、女性也別因為年齡而自縛，並向向全天下所有母親們致敬。她說：「給今晚正在收看（頒獎典禮）、所有像我一樣的男孩、女孩們，這個獎是代表了希望和可能性的燈炬。這證明了只要敢於做夢，夢想就會成真。女士們，別讓任何人告訴妳，妳的全盛期已過，永遠不要放棄。」

奪得最佳男配角的亞裔關繼威一上台便淚灑頒獎台，並向其高齡84歲的母親喊道：「媽媽我剛拿奧斯卡獎了！」。關繼威在致詞時表示，他曾在難民營待過一年，如今卻站上好萊塢的最高殿堂，這是「美國夢」的實現。童星出身的他，曾在1980年代大放異彩，之後退居幕後近40年，他曾告訴《紐約時報》，主因是好萊塢電影鮮少有亞裔角色。

身著紅西裝，和舒奈特一起被外界稱為「丹尼爾導演二人組」的關家永，則在致謝身邊親友後表示：「無論是誰，每個人都有其偉大之處。如有你有著等待爆發的天賦，那你只需要找到伯樂來解鎖。」

此外，柯蒂斯（Jamie Lee Curtis）也憑藉《瞬息全宇宙》獲得奧斯卡最佳女配角獎，加上最佳原創劇本及剪輯獎，本片共摘七項奧斯卡獎項，大獲全勝。

另外，繼柏林影展後，范冰冰也出席了今日的典禮，以銀色低胸長裙配綠色巨型披肩示人，成為今年奧斯卡另一矚目焦點。

而因為2月底接受英國雜誌「GQ Hype」時，將香港「反送中」事件稱為「暴動」而陷入爭議的武打演員甄子丹，也出席了奧斯卡典禮。在頒獎之前，今年獲選香港區政協委員代表的甄子丹，遭到如民運人士王丹的抵制，有逾10萬人在網上發起連署，反對其擔任奧斯卡頒獎嘉賓。

第95屆奧斯卡金像獎主要得獎名單

最佳影片：《瞬息全宇宙》

最佳女主角：楊紫瓊《瞬息全宇宙》

最佳男主角：布蘭登費雪（Brendan Fraser）《我的鯨魚老爸》

最佳導演：關家永，丹尼爾‧舒奈特（Daniel Scheinert）《瞬息全宇宙》

最佳男配角：關繼威《瞬息全宇宙》

最佳女配角：潔美‧李‧寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）《瞬息全宇宙》

最佳國際影片：《西線無戰事》

最佳原創劇本：《瞬息全宇宙》

最佳動畫片獎：《吉勒摩．戴托羅之皮諾丘

最佳改編劇本： 《沒有聲音的女人們》（Women Talking）

最佳動畫長片： 《吉勒摩·戴托羅之皮諾丘》

最佳原創歌曲： 《Naatu Naatu》－《雙雄起義》

最佳原創配樂《西線無戰事》

最佳剪輯：《瞬息全宇宙》

最佳紀錄片：《納瓦尼事件簿》

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 杨紫琼金球奖封后 出生于马来西亚的杨紫琼在领奖台上感叹：“今天能站到这里是一趟很棒的旅程、伟大的斗争，但是我想是值得的。”去年刚过了60岁的生日的她凭借在科幻冒险喜剧《瞬息全宇宙》（Everything Everywhere All at Once，也译《妈的多重宇宙》）的精彩表演夺下第80屆金球奖音乐喜剧类最佳女主角，这是她首次获得金球奖提名，就一举“封后”。

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 年度人物 杨紫琼近年作品不少，演出过的影片包括漫威电影《星际争霸战》，《疯狂亚洲富豪》等等。去年，她被《时代杂志》选为2022年度人物（Icon of the Year）。图为《卧虎藏龙》剧照。

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 她也是影后 与杨紫琼交好的女星凯特·布兰切特（Cate Blanchett）凭借《塔尔》（Tar，图为剧照）获剧情类电影最佳女主角。而《瞬息全宇宙》剧中杨紫琼丈夫的扮演者关继威凭借在这部影片的演出获得了金球奖最佳男配角。

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 最佳电影 史蒂文·斯皮尔伯格凭借半自传式电影《造梦之家》（The Fabelmans），在《辛德勒的名单》《拯救大兵瑞恩》之后，时隔24年捧起第三座金球奖最佳导演的奖杯。该电影还获得金球奖最佳剧情电影。同样入围最佳电影的包括“劲敌”：《阿凡达：水之道》（Avatar: The Way of Water）和“阿汤哥”汤姆克鲁斯（Tom Cruise）的《捍卫战士：独行侠》(Top Gun: Maverick）。

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 最佳男主角 金球奖剧情类电影最佳男主角由奥斯汀·巴特勒（Austin Butler）夺得。31岁的他在《猫王》中扮演这位传奇歌手，这也是他首次获得金像奖提名。科林·法瑞尔凭借《伊尼舍林的报丧女妖》获音乐/喜剧类电影最佳男主角。

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 收获颇丰 黑色讽刺喜剧《伊尼舍林的报丧女妖》（The Banshees of Inisherin）之前被外界看好，这部电影入围8项。最终获得最佳音乐/喜剧片，最佳男主角，最佳剧本3个大奖。

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 最佳非英语片 韩国电影《分手的决心》获得了今年金球奖最佳非英语片提名，但最终败给「阿根廷，1985」没有得奖。这部爱情悬疑片的女主角是汤唯。此前，韩国导演奉俊昊的作品《寄生虫》2020年曾捧获金球奖最佳外语片奖（如图），之后拿到了奥斯卡最佳影片奖项。

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 来自乌克兰的致辞 乌克兰总统泽连斯基通过视讯的方式发表致辞，他在讲话中感谢在自由世界中的盟友，他还表示，第一次世界大战夺取数百万人生命，二战亦夺走数千万“世界将不会有第三次大战，不会上演三部曲（trilogy）。“

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 颁奖典礼卷土重来 美国电影电视金球奖是美国影视界的重要奖项，素有奥斯卡风向标之称。不过这个盛典在2021年受到质疑，被爆料主办方好莱坞外国记者协会（HFPA）长期存在付费公关、性别歧视、阻止有资格的记者加入、87名成员中没有一名黑人记者等问题，颁奖典礼因疫情和争议等停办两年，今年恢复了在洛杉矶举行的颁奖典礼。



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