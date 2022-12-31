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世界氣象組織 (WMO) 5 月警告，受溫室氣體阻礙散熱，加上聖嬰現象的影響，2023年至2027年可能是有史以來最熱的5年。亞洲各國近幾個月來，也已經傳出各種熱浪災情。
中國北方近日多地氣溫突破40℃，讓許多人都「熱到懷疑人生」。中國國家氣候中心副主任任高榮6月2日曾表示，中國5月共有446個氣象站測到的日最高氣溫，都達到或突破5月的歷史極值，持續不斷的熱浪，讓中國各大城市的空調需求猛增，該國的電網承受著巨大的壓力。
新德里的志工在炎熱的午後發放免費飲料。過去幾天，印度多地都遭受酷暑襲擊，人口最多的兩個邦至少有96人死亡，並有大量患者因中暑住院。由於情況嚴重，印度巴利亞（Ballia）取消了醫務人員的休假申請，在急診病房緊急增設病床，以容納大量湧入的患者。
圖中的快遞員努力用他的機車載運盡可能多的水。在越南首都河內，酷暑讓飲用水的需求大增。當地氣溫曾在5月時創下44.1°C的新高，當局6月表示國家電網承受巨大壓力後，部分城市已經減少了公共照明，政府辦公室亦被敦促將用電量減少十分之一。
印度尼西亞班達亞齊（Banda Aceh）氣溫飆升，手持風扇讓這位女學生稍有一絲喘息的機會。聖嬰現象的到來，也讓印度尼西亞人嚴陣以待，謹防森林野火造成的農業損害及空氣污染。
印度北方邦「安拉阿巴德」（Prayagraj） 的悶熱讓人難以繼續工作，該地區6月18日的最高溫高達43°C，較正常值高出5°C。印度的夏季落在4月至6月，但在過去10年間，夏季氣溫變得更加猛烈。孟買4月舉行的一場政府活動熱死了13個人，促使部分邦停課一週。
泰國首都曼谷的工人正在將冰塊運往市場。 泰國過去幾週經歷致命熱浪，當地4月曾錄達45.4°C的高溫，泰國氣象局稱部分地區的濕度更讓體感溫度高達50°C，但進入雨季後有望緩解。
孟加拉國是世界上受氣候災難影響最嚴重的國家之一，圖中的孩子們正在布里甘加河（Buriganga）中消暑。該國頻傳毀滅性的颶風和洪水災害，海平面的上升，也讓該國五分之一的地區面臨永久性的洪水威脅。
中国的崛起正在改变印太地区的力量平衡。旧有体系已不再适用，新安全架构尚在形成中。这给该地区及全球的稳定都带来了风险。
对于亚洲地区的许多经济体来说，新的一年可能会历经坎坷，但随着企业开始在中国市场之外寻找多元化投资机会，一些经济体也可能将从中受益。
一份研究报告称，中国去年9月宣布停建境外煤电项目之后， 15个中国煤电项目已经停建，但是政策的漏洞可能导致18个项目仍将继续进行。
在对亚经贸问题上，美国总统拜登面临两难境地：他不能简单重新加入其前任2017年让美国退出的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）。有鉴于此，拜登行政当局设计出一替代方案，这就是《印太经济框架》。
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