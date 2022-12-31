越南：搶水關燈囉！

圖中的快遞員努力用他的機車載運盡可能多的水。在越南首都河內，酷暑讓飲用水的需求大增。當地氣溫曾在5月時創下44.1°C的新高，當局6月表示國家電網承受巨大壓力後，部分城市已經減少了公共照明，政府辦公室亦被敦促將用電量減少十分之一。