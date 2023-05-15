 亞投行前主管批中共操控 加拿大追查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2023

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时政风云

亞投行前主管批中共操控 加拿大追查

亞投行是由中國籌組的一個跨國金融組織，14日遭離職員工踢爆，其高層受中國共產黨主導，內部充滿有毒文化。加拿大作為成員國之一，宣布將暫時凍結往來以利調查。亞投行及中國怎麼回應？

2014年，亞投行於北京成立，各創始成員國代表出席簽字儀式。

2014年，亞投行於北京成立，各創始成員國代表出席簽字儀式。

（德國之聲中文網）一名現已離職的加拿大籍主管週三（6月14日）指控，亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行）受到中共主宰。同日，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，該國正在為此進行調查，期間將凍結與亞投行的關係。

亞投行總部設於北京，是全球首個由中國倡議設立的多邊金融機構，旨在向亞洲各國家和地區政府提供資金，以支持基礎設施建設等開發項目。

該機構迄今有106個國家和政府成員，包含大部分亞洲國家、澳大利亞、俄羅斯、英國及法國等；加拿大於2018年3月加入，日本及美國則沒有參與。德國則是亞投行在全球的第4大股東，也是亞洲區外最大股東。

該名提出指控的亞投行前員工名為畢加博（Bob Pickard），他在該行任職15個月之後，14日在推特宣布，他已辭去該銀行全球通訊主管的職務，並批評該銀行管理層「受到共產黨員主宰」，組織內部充滿「有毒文化」，不認為擁有亞投行成員資格符合加拿大利益。

畢加博寫道：「身為愛國的加拿大人，這是我唯一的選擇。」他還回覆網友留言道：「我親眼目睹共產黨政客佔據該銀行關鍵職位的程度。西方公眾並沒有因亞投行的成員資格而獲益。」

對此，方慧蘭告訴路透社，她已指示財政部對有關指控、該國在亞投行的參與展開調查，同時「立即停止在該銀行所有由政府主導的活動」，且不排除對調查結果採取任何行動。報導分析，此言暗示加拿大或將進一步宣布正式退出亞投行。

亞投行透過電郵發表聲明指出，畢加博提出的公開言論及描述「毫無根據，並且令人失望」。《華爾街日報》則查閱了亞投行的內部電郵指出，該行行長、中國前財政部副部長金立群14日致信全體員工，承認這些言論可能為公司帶來不確定性，但祝福畢加博未來一切順利。

中國駐加拿大使館則回應路透社的置評請求表示：「關於『亞投行由中國共產黨控制』的說法只是一個謊言。」

加拿大與德國都是亞投行的成員。圖為去年加國副總理兼財長方慧蘭歡迎德國總理肖爾茨訪加。

加拿大與德國都是亞投行的成員。圖為去年加國副總理兼財長方慧蘭歡迎德國總理肖爾茨訪加。

中加關係雪上加霜

路透社分析，方慧蘭的發言標誌著中加關係再次惡化。過去5年，兩國關係也一直處於冰點狀態。

今年5月，加拿大驅逐了一名中國外交官，指控他試圖恐嚇其保守黨國會議員莊文浩及其親屬，北京也隨即祭出反制，將一名加拿大外交官列為「不受歡迎的人」，要求她在期限內離開中國。

近期加拿大多家媒體指出，中國以政治獻金、社群媒體假訊息、資助華裔志工進行投票動員等方式，干預加拿大2019年、2021年的選舉。加拿大政府為此成立專案小組進行調查，指選舉結果並沒有受到外國干預影響。

加拿大加入亞投行時，已是由現任總理特魯多（Justin Trudeau）執政。反對黨長期以來不斷要求渥太華退出該銀行，指控該行是北京在整個太平洋地區輸出威權主義的工具。

亚投行启动：亚洲的机会，中国的机会？

（路透社、《華爾街日報》）

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