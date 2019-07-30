亚马逊野火烧不尽 巴西总统遭狠批

（德国之声中文网）针对快速蔓延的亚马逊野火，巴西总统博索纳罗(Jair Bolsonaro)周四(8月23日)强烈回应国际上对他的批评。他说，有迹象显示，这次亚马逊大火灾的始作俑者可能是一些非政府组织，原因是政府撤回了这些组织的资金。他也指责国际上许多批评他的领导人试图「干涉主权」。

不过，在另外的脸书广播节目中，博索纳罗也称，当地农民可能参与纵火。

G7峰会讨论火灾问题

法国总统马克龙周四表示，亚马逊的野火是一场「国际危机」。他呼吁本周末的G7峰会要解决这个问题。他在推特上说:「我们的房子着火了。真的是这样。亚马逊是地球之肺，产生20％的氧气。但现在大火正在燃烧。这是一场国际危机。七国集团成员，让我们在两天内谈谈这次紧急情况。」

博索纳罗抨击马克龙这番话，指责他有「殖民主义心态」。他强调马克龙推文中放的亚马逊火灾照片是过时的。他在推特上写道：「在没有巴西参与的情况下，法国总统建议在七国集团会议中讨论亚马逊问题。这是一种在21世纪不合时宜的殖民主义思想。」

12月在智利举行气候峰会之前，巴西本来将在东北部城市萨尔瓦多举办联合国气候变化区域会议，不过巴西中途喊停。

巴西总统博索纳罗则指责媒体想利用这个议题打击他的政府

国际谴责声不断

德国和挪威上周宣布扣留超过6千万美元的巴西森林永续发展基金。两国认为巴西在对抗森林砍伐上的努力明显不足。

博索纳罗的顾问马丁斯(Filipe Martins)在推特上表示，巴西政府致力于打击非法森林砍伐，还说是许多其他国家正在破坏环境。他说:「拯救亚马逊的是巴西，而不是主流媒体、跨国官僚和非政府组织空洞、歇斯底里和误导性的言论。」

大赦国际指责巴西政府对于火灾一事扯谎。该组织秘书长乃度(Kumi Naidoo)说：「我们不会散布荒谬的谎言，也不会否认正在发生的毁林大火程度有多严重。我们敦促巴西总统立即采取行动防止火灾蔓延。」

世界自然基金会（WWF）也表示，博索纳罗正在试图转移「真正重要的焦点」，就是「大自然和亚马逊人民的福祉」。

野火引生態危機

巴西国家空间研究所（INPE）表示，该国1月至8月期间发生了近7万3千多起森林火灾。相较起来，2018年前8个月只有3万9759起。该研究所数据也显示，火灾主要集中在亚马逊附近的几个州。

根据世界气象组织的数据，巴西卫星图像显示，森林大火带来的烟雾正在上升，并越过拉丁美洲大陆到达大西洋沿岸。

60％的亚马逊雨林落在巴西境内。环保人士表示，雨林被烧毁可能对全球气候和降雨产生严重影响。

周四稍早，联合国安理会主席古特雷斯曾表示，他对火灾的严重程度「深表关切」。 他在推特上说:「在全球气候危机下，我们不能对主要氧气和生物多样性的来源造成更大的损害。」

“这是在反巴西”

巴西政府因无法控制火灾而受到严厉批评。火灾至今已经摧毁了被认为是应对气候变化的大片重要雨林。而巴西总统博索纳罗则指责媒体想利用这个议题打击他的政府。

他说:「大多数媒体都希望巴西最终像委内瑞拉一样......我不是要帮这些火灾(发生的原因)辩护，本来就一直都有而且会持续有(森林野火)燃烧。很不幸的是，刚好就发生在亚马逊地区。」 他指的是巴西的旱季，是野火的自然循环。

他在周四告诉记者，「指责我像罗马皇帝尼禄放火的说法是不负责任的。这是在反巴西」。传说中，罗马皇帝尼禄放火烧城。巴西检調機構則在周四对亚马逊森林火灾进行了正式调查。

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夏立民/王凡 (美联社、法新社、路透社、德新社)