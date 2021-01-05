亚马逊被指为讨好北京 与中国宣传部门合作

（德国之声中文网）据两位知情者向路透社透露，大约两年前，亚马逊中文网站在推销中国领导人习近平的讲话与文章选集时，北京下达旨意，要求在中国禁止读者打分和评论。

其中一位知情者说，最初是因为有读者对习近平文集给出了负面评论。另一位知情者说：“我认为任何低于五颗星的评分都会产生问题。”五颗星是亚马逊网站上的最高评价。

打分和评论是亚马逊电子商务的一个重要组成部分，是其与顾客互动主要途径。但这两位知情者说，亚马逊服从了北京的旨意。目前，在亚马逊中文网上，这本由中国政府机构编辑出版的图书没有任何客户评论或评级，评论区也关闭了。

路透社报道指出，此前尚未见诸媒体的是，亚马逊服从中国政府的旨意是该公司长达十年的深层次努力的一部分，以此来赢得北京的青睐，保住和扩展它在这个世界最大市场之一的业务。

一份描述亚马逊公司中国业务的2018年内部简报，列出了这家总部位于西雅图的商业巨头在中国面临的一些“核心”。这份文件提到，意识形态控制和宣传是共产党实现和维持其成功的工具包的核心，“我们不对它进行是非评判”。

这份简报以及路透社对参与亚马逊中国业务的20余人的采访，披露了该公司如何通过助推中共全球经济和政治议程而在中国生存下来并发展壮大。而亚马逊有时也回绝了中国政府的一些要求。

这份文件和访谈显示，作为这项策略的一个核心要素，亚马逊与中国宣传部门的一个分支建立合作伙伴关系，设立了销售门户网站“中国书店”。这个项目总共销售9万多份出版物，并没有产生多少利润。但文件显示，在发展其Kindle电子书、云计算和电子商务业务中，它被亚马逊视为在中国赢得支持的关键。

2018年的这份简报为亚马逊全球游说和公共政策业务负责人卡尼(Jay Carney)阐述了中国图书项目的战略利害关系，当时他正准备前往北京游说。该文件说"Kindle在中国的运营一直处于政策灰色地带"，并称亚马逊很难获得在中国销售电子书的许可证。

该文件说，亚马逊获得中国政府许可证的“关键因素是中国图书项目”。 文件还指出，“亚马逊网站/中国图书项目也获得了中国监管机构的广泛认可”。

该项目销售的图书中，包括许多非政治性类书籍，例如中文教科书、烹饪书和儿童睡前故事，但是也包括推广中共官方路线的书籍。

亚马逊回复路透社相关问询时说，“无论我们在哪里经营，都遵守所有适用的法律和法规，中国也不例外”。它还说，“作为图书销售商，我们相信，提供对书写文字和多元观点十分重要，包括被一些人所厌恶的书籍"。

(路透社)

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