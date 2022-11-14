亚马逊或将开启万人裁员计划

（德国之声中文网）周一的《纽约时报》报道，亚马逊计划在电子书 Kindle、网络语音助理 Alexa相关设备、零售和人力资源等几个部门中裁减员工。亚马逊总部没有对法新社的问询做出回应。

一旦裁员计划属实，这将是亚马逊有史以来最大规模的一次裁员行动，波及面约占员工总数的百分之一。截至九月底，亚马逊在全球一共拥有154万名员工。

新冠疫情爆发后，由于网购业务迅速攀升，亚马逊曾大幅扩招员工。2022年第一季度时，亚马逊的全职及半职员工总数曾一度达到162万。此后，雇员人数又有所下降。两周前，亚马逊已宣布停止继续招工。

一般而言，每年第四季度，亚马逊的营业额都会大幅上升，但亚马逊预计今年第四季度的营业额增幅只会介于2-8%。增幅减少的原因之一是世界很多国家严重的通货膨胀，令消费者可供支配的收入大幅缩水。今年第三季度亚马逊的盈利同比下降了9%，总额为28.7亿美元。

一段时间以来，美国其他一些大型高科技企业也纷纷公布了裁员计划。脸书母公司Meta宣布将裁员11000人。社媒平台推特被马斯克收购后，总计7500名员工中有一半被解雇。

（法新社、路透社）

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