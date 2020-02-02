 亚马逊总裁捐款百亿美元 对抗″最大威胁″ | 科技环境 | DW | 18.02.2020

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科技环境

亚马逊总裁捐款百亿美元 对抗"最大威胁"

美国总统特朗普对气候保护兴趣有限，相比之下，目前世界首富、以反对特朗普著称的商界精英贝佐斯则要斥资百亿，设立环保基金。

Amazon Chef Jeff Bezos (picture-alliance/dpa/Geisler-Fotopress)

目前的世界首富贝佐斯（Jeff Bezos）

（德国之声中文网|）网店亚马逊总裁贝佐斯（Jeff Bezos）计划为环保事业捐款一百亿美元。福布斯富豪榜排名首位的贝佐斯在Instagram发文称："气候变化对我们的星球构成了最大的威胁。"因此，他将设立"贝佐斯地球基金会"，为学者、环保人士以及民间组织抗击气候变化的斗争提供财政支持。他表示，首批资助基金将在今年夏季到位。

按照福布斯的估算，贝佐斯身价接近1300亿美金。作为世界首富，他曾因为捐款不多而招致批评。不过，过去几年以来，他的捐款金额正在不断攀升。几天前，贝佐斯斥资一亿六千五百万美元购得加州比佛利山的一处豪宅，引起广泛关注。数年前，贝佐斯收购了《华盛顿邮报》，美国总统特朗普不喜欢贝佐斯的原因之一，就是这家报纸常常对特朗普的政策提出批评。

亚马逊何时能实现二氧化碳零排放？

贝佐斯表示，企业、政府、国际机构和个人都应参与到抗击气候变化的行动中。早在贝佐斯之前，就已有微软创始人比尔·盖茨等美国富豪成立过环保基金。一段时间以来，亚马逊员工呼吁公司管理层积极应对气候变化问题的呼声越来越高。去年，贝佐斯曾表示，他希望亚马逊能在2040年实现二氧化碳零排放。不过，实现这一目标难度极大，毕竟亚马逊每年都要将数以百亿计的产品派送到客户家中，还要运营遍布全球的物流网络和庞大的数据中心。

达扬 /乐然  （德新社，路透社，美联社）

  • Apple Logo Markenwert Symbolbild

    主宰世界经济的美国公司

    苹果市值10年增加1000%

    目前苹果股票市值近5500亿欧元，超过瑞典的国内生产总值，是全球市值最高的公司。苹果股票市值10年间增长了1000%。iPhone尤其是该公司的摇钱树。

  • USA Google Android in Mountain View

    主宰世界经济的美国公司

    字母表晋升到第2位

    全世界都使用谷歌搜索，令字母表（Alphabet/谷歌母公司）赚了个盆满钵满，从全球10强企业排名第五跃升到第二。借助其它网络服务如YouTube 视频平台或者手机操作系统安卓，字母表的股票市值已经达到4740亿美元。而全球10强企业中的第3名也是一家靠互联网发家致富的美国公司。

  • Microsoft Logo Markenwert Symbolbild

    主宰世界经济的美国公司

    电子统治

    微软公司的市值略次于字母表。与去年相比，这家全球最大的软件供应商排名退后一位。数字化革命的弄潮儿们占据了全球十强企业的前三名，仅这三家企业的市值就超过德国达克斯指数所包含的所有30家上市公司。

  • Amazon CEO Jeff Bezos

    主宰世界经济的美国公司

    年度最佳企业

    美国亚马逊公司去年全球排名还在第42位，今年一跃排名第6，将沃尔玛挤下全球最大贸易公司的宝座。但是在德国，亚马逊的劳动条件受到指责，其员工多次罢工。

  • Symbolbild Facebook verdient an Smartphone-Werbung

    主宰世界经济的美国公司

    不断发展壮大的Facebook

    Facebook也进入百强企业前10名。如今这家社交网站拥有14亿用户，市值超过2700亿欧元，因此在100强企业中排名第7位。

  • Aspirin Tablette Kopfschmerzen Bayer

    主宰世界经济的美国公司

    德国企业先锋

    据《商报》报道，德国制药和化工公司拜尔是全德国市值最高的公司，在全球100强企业中排名第57位。尤其是拜尔的化工领域与制药分开之后，其股票市值大幅度攀升，达到960亿欧元，遥遥领先于其它德国公司。

  • Deutschland VW Logo als CO2 Symbolbild Abgas-Skandal

    主宰世界经济的美国公司

    再见了，大众

    大众汽车公司的尾气排放作假丑闻令其股价大跌，因此从全球企业100强出局。戴姆勒公司仍跻身于100强之内，排名第83位。进入全球企业100强的共有6家德国公司，除了拜尔和戴姆勒之外，还有SAP、西门子、德国电信和安联保险集团。

  • Symbolbild Steuereinnahmen

    主宰世界经济的美国公司

    百强企业引领世界经济

    2015年，全球100强企业的市值继续上升，达到14万亿美元，超过德国、法国、英国、加拿大、印度和印度尼西亚国内经济产值的总和。在2015年年底进入全球100强的企业中，包括26家欧洲公司，17家亚洲公司和54家美国公司。

  • China Wirtschaft Tankstelle von PetroChina in Schanghai

    主宰世界经济的美国公司

    中国公司榜上有名

    中石油，中石化也进入世界百强企业排行榜。2015年8月份，英国《金融时报》公布了全球500强企业排名，中石油首次超越美国埃克森美孚，再次成为全球市值最高能源公司。

  • Bank of China

    主宰世界经济的美国公司

    中国工商银行入榜

    2015年，中国工商银行进入全球最有价值上市公司100强之列，排名第11位。

    作者: Nicolas Martin/李京慧


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主宰世界经济的美国公司

苹果、字母表、亚马逊 - 这些美国公司的股市价值遥遥领先。据德国《商报》报道，全球股票市值最高的十大公司全部来自美国。相比之下，跻身全球企业100强的德国公司为数不多。 (30.12.2015)  

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