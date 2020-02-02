亚马逊总裁捐款百亿美元 对抗"最大威胁"

（德国之声中文网|）网店亚马逊总裁贝佐斯（Jeff Bezos）计划为环保事业捐款一百亿美元。福布斯富豪榜排名首位的贝佐斯在Instagram发文称："气候变化对我们的星球构成了最大的威胁。"因此，他将设立"贝佐斯地球基金会"，为学者、环保人士以及民间组织抗击气候变化的斗争提供财政支持。他表示，首批资助基金将在今年夏季到位。

按照福布斯的估算，贝佐斯身价接近1300亿美金。作为世界首富，他曾因为捐款不多而招致批评。不过，过去几年以来，他的捐款金额正在不断攀升。几天前，贝佐斯斥资一亿六千五百万美元购得加州比佛利山的一处豪宅，引起广泛关注。数年前，贝佐斯收购了《华盛顿邮报》，美国总统特朗普不喜欢贝佐斯的原因之一，就是这家报纸常常对特朗普的政策提出批评。

亚马逊何时能实现二氧化碳零排放？

贝佐斯表示，企业、政府、国际机构和个人都应参与到抗击气候变化的行动中。早在贝佐斯之前，就已有微软创始人比尔·盖茨等美国富豪成立过环保基金。一段时间以来，亚马逊员工呼吁公司管理层积极应对气候变化问题的呼声越来越高。去年，贝佐斯曾表示，他希望亚马逊能在2040年实现二氧化碳零排放。不过，实现这一目标难度极大，毕竟亚马逊每年都要将数以百亿计的产品派送到客户家中，还要运营遍布全球的物流网络和庞大的数据中心。

达扬 /乐然 （德新社，路透社，美联社）