亚马逊德国员工罢工 购物体验“打折” ？

（德国之声中文网）服务业工会（Verdi）商营问题专家阿克曼（Orhan Akman）对法新社表示，员工们从昨夜（7月14日）起放下了手上的工作。他未能提供具体数字，但表示，罢工人数不会少。

美国康采恩亚马逊先前曾告称，罢工呼吁不会影响对顾客的送货。该公司一名发言人表示，绝大多数雇员正常工作，"包裹会送达"。

服务业工会要求亚马逊雇员也获得与零售业和网购业一样的收入，为此，亚马逊必须认可地区统一薪资协议。

此次罢工选择的日子正是所谓的亚马逊会员日，在这一天，亚马逊提供大幅降价商品，以吸引主顾。服务业工会专家阿克曼批评道，跨国公司亚马逊在这一天大幅降价，鼓动消费者竞购，却拒绝向雇员们提供能保障他们生存的薪资。

服务业工会称，发生罢工的有亚马逊在德国的7个物流中心，其中包括莱比锡和科布伦茨。罢工的口号是"不能再在我们的薪水上打折扣"。

亚马逊拒绝了工会的要求。一名发言人表示，亚马逊每天都在证明，即使没有薪资协议，也可以是一个公平和负责人的雇主，"亚马逊提供的是和睦的工作环境和颇具吸引力的薪水"。

亚马逊在德国巴符州 的物流中心

服务业工会则强调，亚马逊"有钱"增加雇员薪水。工会人士指出，在德国，亚马逊雇员的时薪从10.78欧元起；工作两年后，税前月薪平均仅为2397欧元。

绿色和平抗议

出于对销毁退货导致巨大浪费的不满，约40名绿色和平组织成员也在亚马逊一物流中心前举行抗议活动。昨晚，抗议人士攀上了亚马逊位于下萨克森州的一个中心房顶。据当地警方称，至周一早晨，抗议者们仍还在房顶上，警员们正做出努力，寻求"合作解决办法"，并继续观察局势。

警方称，该基地的运行未受影响，未发生冲突。绿色和平组织的消费问题专家沃尔格穆特（Viola Wohlgemuth）称，抗议人士在房顶上支起了横幅，并用商品纸板箱搭起一个27米长的字墙"Für die Tonne"（进垃圾箱）。

据绿色和平组织称，亚马逊那里，约达30%的退货不再销售。上月，作为全球网购首霸的亚马逊就此表示，退货中的绝大多数都再度销售、重返送货商，或视商品受损情况赠予公共非盈利机构。

亚马逊通报说，此一抗议行为是非法的，对所有参与者及雇员们构成不要的危险，公司方面将评估对其组织者采取法律手段的可行性。绿色和平组织的沃尔特格穆特称，活动人士们计划在"会员日"全天都呆在房顶上，继续抗议。

凝炼/洪沙（德新社、法新社）