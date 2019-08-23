亚马逊大火延烧玻利维亚 巴西派军机灭火

（德国之声中文网）巴西亚马逊的森林大火持续延烧，浓烟笼罩了西北方的城市韦柳港。 与此同时，巴西军方派出的部队却无法有效将大火控制住。 这场森林大火已引起全球的强烈抗议。

巴西的国防部在推特上分享了一个C-130运输机从空中朝烟雾迷漫的热带雨林洒水的照片与视频。 在国际社会抨击巴西未尽力对抗森林大火后，巴西总统博尔索纳罗 (Jair Bolsonaro) 上周宣布派遣军机前往亚马逊对抗森林大火。 直至周日 (8月25日)，博尔索纳罗在收到地方政府的求援后，已派遣军机到巴西7个州对抗森林大火。

巴西国防部周日在一场记者会中表示，已派出44,000部队到亚马逊雨林北部，但国防部并未提供这些部队会被派遣到哪等任务细节。 虽然巴西政府提升对抗大火的力道，但是过去这个周末，亚马逊的森林大火仍延烧不止。 根据巴西国家太空研究中心的统计，8月23日及8月24日总共有1130场新的大火发生。

近期，巴西境内的亚马逊雨林至少发生了80,000场森林大火，而这也是2013以来的新高。

大火与浓烟靠近玻利维亚

目前至少一半的大火都发生在亚马逊盆地，而这个区域有大约2000万居民。 本周日 (8月25日)，浓烟垄罩巴西西北方的城市韦柳港，而当地有约50万的居民。 巴西的司法部长莫罗 (Sergio Moro) 批准了30名军警到该城市协助对抗大火。

与此同时，数千名示威者在巴西大城里约热内卢上街抗议，要求巴西政府付出更多的资源对抗亚马逊的森林大火。 他们高喊:「博尔索纳罗下台，保存亚马逊。 」

这场森林大火也逐渐蔓延到巴西边境，波及了邻近的玻利维亚。 大火已开始在玻利维亚境内的热带草原区延烧。 玻利维亚总统莫拉莱斯 (Evo Morales) 为了对抗这场大火，已暂停其竞选活动，并表示为了对抗这场大火，他愿意接受国际援助。

亚马逊雨林大约有60%的范围在巴西境内。这个雨林因为能吸收大量的二氧化碳，被视为对抗气候变迁不可或缺的元素。 此外，亚马逊的生物多样性也十分可观。 专家将这场大火归咎于人类在干季于亚马逊进行土地开垦。

G7领袖讨论协助巴西对抗大火

目前在法国出席G7峰会的各国领袖周日 (8月25日) 表示，他们正准备协助巴西对抗亚马逊大火，并协助该国进行雨林复育的工作。 法国总统马克龙表示，各国领袖针对如何协助巴西已几乎达成共识，而该项协议将包含技术与金钱上的支持。

德国总理默克尔则表示，德国与其他国家在亚马逊大火被控制住后，将协助巴西进行雨林复育的工作。 她说:「虽然亚马逊在巴西境内，但雨林的复育却是个全球问题。 地球的肺目前已受到影响，所以我们必须一起找到方法解决问题。 」

杨威廉/罗法 (路透社/法新社)