亚马逊在德国开设第四家研发中心 

美国互联网巨头亚马逊在德国东部的萨克森州首府德累斯顿设立了一个新研发中心。德累斯顿及周边地区已成为德国的IT高科技产业中心。
（德国之声中文网）本周三（8月25日），萨克森州州长克雷奇默 (基民盟籍) 和美国总领事托科 (Ken Toko) 同亚马逊发展中心德国有限公司董事总经理施勒格尔 (Chris Schlaeger) 一起为新成立的亚马逊研发中心剪彩。 亚马逊云服务的 IT 专家们将在这里工作。
亚马逊在该中心雇佣来自十几个国家的 120 名员工，远景上将增至 340人。有关各方未向外透露这一新研发中心的投资数量。为吸引人才，亚马逊与德累斯顿技术大学合作，为信息学专业学生提供10个奖学金名额。
克雷奇默州长指出： “我们知道数字化和软件将成为未来的主导话题。” 负责萨克森、萨克森-安哈尔特和图林根等州领事事务的美国总领事托科称，亚马逊在德累斯顿的活动是“美、德可以共同实现大项目”的证明。
德累斯顿是亚马逊在德国4个研发中心所在地之一。其它3个中心分别位于亚琛（重点：语言服务）、柏林（机器学习）和图宾根（计算机视觉、因果推理）。这几个研发中心均同当地的研究机构和大学合作。
以德累斯顿为中心的萨克森地区因集中了大量IT业高科技企业，而被称为 Saxony Valley（萨克森谷，与Silicon Valley，硅谷相对）。德国《世界报》称，该地区已形成欧洲最多元化的微电子行业生态群。
（德新社）
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