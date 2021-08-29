亚马逊在德国开设第四家研发中心 

（德国之声中文网）本周三（8月25日），萨克森州州长克雷奇默 (基民盟籍) 和美国总领事托科 (Ken Toko) 同亚马逊发展中心德国有限公司董事总经理施勒格尔 (Chris Schlaeger) 一起为新成立的亚马逊研发中心剪彩。 亚马逊云服务的 IT 专家们将在这里工作。

亚马逊在该中心雇佣来自十几个国家的 120 名员工，远景上将增至 340人。有关各方未向外透露这一新研发中心的投资数量。为吸引人才，亚马逊与德累斯顿技术大学合作，为信息学专业学生提供10个奖学金名额。

克雷奇默州长指出： “我们知道数字化和软件将成为未来的主导话题。” 负责萨克森、萨克森-安哈尔特和图林根等州领事事务的美国总领事托科称，亚马逊在德累斯顿的活动是“美、德可以共同实现大项目”的证明。

德累斯顿是亚马逊在德国4个研发中心所在地之一。其它3个中心分别位于亚琛（重点：语言服务）、柏林（机器学习）和图宾根（计算机视觉、因果推理）。这几个研发中心均同当地的研究机构和大学合作。

以德累斯顿为中心的萨克森地区因集中了大量IT业高科技企业，而被称为 Saxony Valley（萨克森谷，与Silicon Valley，硅谷相对）。德国《世界报》称，该地区已形成欧洲最多元化的微电子行业生态群。

（德新社）

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