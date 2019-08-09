亚马逊售港独T恤惹议 中港艺人纷纷站队

(德国之声中文网)14日，中国网民发现电商巨头亚马逊的网站上贩售支持香港独立的T恤，网友指出其中有些还是亚马逊自营商，中国网民表示激愤并且号召抵制。
随后，中国网友纷纷在微博上贴出亚马逊网站上的搜寻结果截图，从截图中可以看到，为了让买家在搜寻香港T恤时能看到中国网友的主张，有网友借用香港示威者Free Hong Kong Delay No More的口号将红底白字的文宣当做商品缩图，并列在商品搜寻结果当中。文宣上写着: 「犯我中华者 虽远必诛! 废青滚出中国!亚马逊公司把上跟全体中国人道歉!否则黑科技将攻陷亚马逊全站点!」
记者在16日上亚马逊网站查证时，没有找到这些图片。但是在百度上搜寻「亚马逊」，仍然能找到大量相关图片。
亚马逊已经在今年7月把注册在中国网域.cn的官方网站关闭，但是有些外国商品仍然能够配送到中国，包括这些T恤。
亚马逊随后发表声明表示: 「亚马逊一向而且会持续肯認行之有年且广泛被认可的「一国两制」。我们所进驻的每个国家都依循着不同的法律，我们会继续尊重每个国家的当地法律。」
在此之前，范思哲(Versace)、 Calvin Klein、Coach等国际品牌都因为将香港、澳门或台湾视为「国家」而被指控分裂中国。就连今年6月才当上范思哲第一个中国品牌代言人的杨幂，都因此宣布停止与范思哲的合作。这些国际品牌也都因此在中国国内外公众号发出道歉声明。
香港发迹的「护旗手」
央视呼应香港示威者把国旗丢入海，发起了「五星红旗有14亿护旗手」话题。15日，央视新闻联播报导，该微博话题阅读量超过50.5亿人次、单条微博转发超过一千万。
此前，香港艺人纷纷战队: 根据《明报》，在付国豪在机场被打事件之后，全国政协委员兼知名港星成龙也接受央视采访，强调自己参与了「护旗手」活动。杨千嬅经理人公司反驳港独指控。孙耀威也拍片表明反对港独。
呼应着这个话题，不少香港出身往韩国发展的艺人都被爆出转发了前几天「我也支持香港警察」的活动，包括LAY、Wanna One台湾成员赖冠霖等。其他表态支持香港警察的艺人还有欧阳娜娜和利晴天。欧阳娜娜之前就曾经多次立场鲜明地发表过支持统一的言论，遭到台湾网友批评，这次这位台湾到中国大陆发展的艺人在14日晚间在微博转发「#我也支持香港警察#」，说「香港是中国香港」，被台湾知名社会学者李明璁批评: 「在这样的当头，不表态其实已经是公众人物最大的极限，要投机也没关系，就不要表态或说些屁话都好 ... 这时候如果还有台湾艺人要挺共，绝对是一种没有良知而教唆杀人等级的犯罪。 」
罗法/夏立民 (综合报导)
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曾因「分裂中国」惹议的艺人们
欧阳娜娜
台湾女艺人欧阳娜娜因父亲欧阳龙先前發表有关一国两制的言论，再加上她在一个直播视频中将去中国工作形容成「出国」工作，而被中国粉丝质疑其政治立场。 为了灭火，她透过工作室于3月21日晚间在微博發文强调自己是祖籍江西的中国人，并在Instagram及脸书等社交平台同步分享。 然而，發文后质疑她台独的言论并无减少，反而导致不少台湾网友指责她「卖台」，稱她「歐陽支娜」和「江西娜」。 欧阳娜娜在事件3天后接受央視采访，强调發布的文字及声明都是她内心深处最真实的想法，甚至高唱《我和我的祖國》。 此专访一出，再次引起两岸网友挞伐及热议。
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曾因「分裂中国」惹议的艺人们
宋芸樺
2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」
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曾因「分裂中国」惹议的艺人们
周子瑜
南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」
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曾因「分裂中国」惹议的艺人们
戴立忍
2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。
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曾因「分裂中国」惹议的艺人们
水原希子
與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。
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曾因「分裂中国」惹议的艺人们
余文樂
2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」
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曾因「分裂中国」惹议的艺人们
范瑋琪
2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」
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曾因「分裂中国」惹议的艺人们
沒「道歉」的林心如
2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。
作者: 李芊（发自台北）