亚马逊售港独T恤惹议 中港艺人纷纷站队

(德国之声中文网)14日，中国网民发现电商巨头亚马逊的网站上贩售支持香港独立的T恤，网友指出其中有些还是亚马逊自营商，中国网民表示激愤并且号召抵制。

随后，中国网友纷纷在微博上贴出亚马逊网站上的搜寻结果截图，从截图中可以看到，为了让买家在搜寻香港T恤时能看到中国网友的主张，有网友借用香港示威者Free Hong Kong Delay No More的口号将红底白字的文宣当做商品缩图，并列在商品搜寻结果当中。文宣上写着: 「犯我中华者 虽远必诛! 废青滚出中国!亚马逊公司把上跟全体中国人道歉!否则黑科技将攻陷亚马逊全站点!」

记者在16日上亚马逊网站查证时，没有找到这些图片。但是在百度上搜寻「亚马逊」，仍然能找到大量相关图片。

亚马逊已经在今年7月把注册在中国网域.cn的官方网站关闭，但是有些外国商品仍然能够配送到中国，包括这些T恤。

亚马逊随后发表声明表示: 「亚马逊一向而且会持续肯認行之有年且广泛被认可的「一国两制」。我们所进驻的每个国家都依循着不同的法律，我们会继续尊重每个国家的当地法律。」

在此之前，范思哲(Versace)、 Calvin Klein、Coach等国际品牌都因为将香港、澳门或台湾视为「国家」而被指控分裂中国。就连今年6月才当上范思哲第一个中国品牌代言人的杨幂，都因此宣布停止与范思哲的合作。这些国际品牌也都因此在中国国内外公众号发出道歉声明。

香港发迹的「护旗手」

央视呼应香港示威者把国旗丢入海，发起了「五星红旗有14亿护旗手」话题。15日，央视新闻联播报导，该微博话题阅读量超过50.5亿人次、单条微博转发超过一千万。

此前，香港艺人纷纷战队: 根据《明报》，在付国豪在机场被打事件之后，全国政协委员兼知名港星成龙也接受央视采访，强调自己参与了「护旗手」活动。杨千嬅经理人公司反驳港独指控。孙耀威也拍片表明反对港独。

呼应着这个话题，不少香港出身往韩国发展的艺人都被爆出转发了前几天「我也支持香港警察」的活动，包括LAY、Wanna One台湾成员赖冠霖等。其他表态支持香港警察的艺人还有欧阳娜娜和利晴天。欧阳娜娜之前就曾经多次立场鲜明地发表过支持统一的言论，遭到台湾网友批评，这次这位台湾到中国大陆发展的艺人在14日晚间在微博转发「#我也支持香港警察#」，说「香港是中国香港」，被台湾知名社会学者李明璁批评: 「在这样的当头，不表态其实已经是公众人物最大的极限，要投机也没关系，就不要表态或说些屁话都好 ... 这时候如果还有台湾艺人要挺共，绝对是一种没有良知而教唆杀人等级的犯罪。 」

罗法/夏立民 (综合报导)