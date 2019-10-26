 亚马逊和五角大楼，孰是孰非？ | 经济纵横 | DW | 17.11.2019

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经济纵横

亚马逊和五角大楼，孰是孰非？

是亚马逊公司输不起，还是美国国防部在发放价值百亿美元的云计算合同时确有所不公？

Amazon Logo (picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

（德国之声中文网）亚马逊公司表示，已经向美国联邦索赔法院提交申请，要求对总价值100亿美元的云计算合同授予微软一事进行审核。亚马逊公司认为国防部在发放合同时存在"明显的偏见"。

今年10月，微软公司在竞标中胜出，将为美军所有军、兵种建造云系统。这份价值100亿美元的合同执行期为10年。

这一结果令外界吃惊，因为在结果宣布前亚马逊公司一直被看作是热门竞标者。

现在亚马逊公司要求美国法院审核国防部竞标流程是否都合规。亚马逊公司发言人说，竞标流程存在"明显的缺陷、错误和显而易见的偏见"。这位发言人还表示，政府在此类事务上"客观"、"不受政治影响" 做出决定， "对我们的国家具有决定性意义"。

USA Jeff Bezos (Reuters/J. Roberts)

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美国国防部之前发放的云计算合同在竞标的后期只剩下亚马逊和微软两家公司。去年年底谷歌公司出于对伦理准则的考虑而退出了竞标。

美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）回应称，亚马逊公司的指责是"无稽之谈"。他说，合同授予微软公司是"自由、公平的"，"没有受到外部影响"。

 

洪沙/凝炼 (德新社, 法新社, 路透社)

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