亚马逊向黑名单中企购买热像仪

(德国之声中文网) 4月29日，路透社引述三名消息人士指出，美国电商巨头亚马逊被发现在疫情期间，向美国黑名单上的中国企业购买热像仪。

这个月，中国浙江大华总共将1500台热像仪运送给亚马逊，市值将近1000万美金。亚马逊计划在新冠疫情期间，将这批设备用于测量员工体温使用。

亚马逊拒绝证实是否有向浙江大华购买热像仪，只说他们的设备都符合联邦、州政府与地方法律。他们也说该公司测量体温的措施是为了员工的健康与安全着想。

事实上，亚马逊的采购案并无违法，因为只有美国的政府机关才会被限制不得与黑名单上的企业做交易，私人企业不受黑名单限制。

然而，根据美国工业与安全局网站，美国当局指出「与黑名单上的企业之间进行任何性质的交易，都带有危险信号，建议美国企业谨慎推进。」

美国商务部去年将浙江大华等八家中国企业列入黑名单，原因是这些企业牵涉到「中国对维吾尔人、哈萨克人、以及其他穆斯林族群所实施的大规模压迫、关押、高科技监控政策」，违反了美国外交利益。

美国热像仪短缺

这笔交易达成前后，美国食品与药物管理局向大众发出警告，市场上热像仪的货源严重短缺，因此即便某公司生产的热像仪没有该局的许可，该局也不会禁止将该产品应用在测量体温方面。

美国顶尖制造商FLIR因为收到太多订单，已经排到好几个月以后，不得不将医院和一些关键设施列为优先出货对象。

疫情期间，中国浙江大华制造的热像仪已经被广泛应用在医院、机场、车站、政府办公室、工厂等。

一名消息人士说，IBM下单买了一百个热像仪，汽车制造商克莱斯勒买了十个。IBM与克莱斯勒拒绝路透社的置评请求。

根据研究和报告公司IPVM的数据，除了销售热敏技术外，大华科技还为其他数十个品牌制造白标安全摄像头，并且以它们的品牌名称出售。例如霍尼韦尔（Honeywell）就是其中之一。霍尼韦尔承认大华参与其产品制造，但强调不是全部。他们重申他们对信息安全的重视。

张慈/乐然(路透社)