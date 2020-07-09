亚马逊发警告又收回 TikTok虚惊一场？

（德国之声中文网）网络零售巨头亚马逊公司周五（7月10日）发出一封电子邮件，要求员工必须在当日从任何"访问亚马逊电子邮件"的设备上删除TikTok--一款中国字节跳动公司（ByteDance）经营的流行视频应用，又称抖音海外版。亚马逊警告TikTok存在安全风险，只有删除之后才能访问该公司电子邮件。

但是，还没等到这一天结束，亚马逊就收回成命，声称先前的电子邮件属于"错误"发送。这家美国网络零售巨头表示："目前我们关于TikTok的政策并未改变。"

警告发出与收回的原因尚不清楚。路透社从消息人士获悉，亚马逊高层管理人员对于先前那封警告邮件并不知情。在经过两家公司的代表讨论之后，警告被撤回。

美国政府对TikTok越来越警惕

这起事件发生的背景是，美国政府对TikTok越来越警惕。

本周初，美国国务卿蓬佩奥表示，美国打算禁止TikTok。据报道，他声称该应用程序与中国政府共享信息。

TikTok的母公司字节跳动回应蓬佩奥说，从未向中国政府提供用户信息，即便对方要求也绝不会照办。字节跳动曾经表示，用户数据存储在美国，备份在新加坡。

两周前，印度以安全为由禁止了TikTok和其他数十种热门的中国APP。本周初，美国银行业巨头富国银行（Wells Fargo）命令员工立即从公司的移动设备上删除TikTok，同时表达对"隐私和安全"的担忧。

观看视频 03:25 分享 抖音在印度被禁 网红们怎么说？ 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3ekc7 抖音在印度被禁 网红们怎么说？

张平/王凡（美联社、路透社）