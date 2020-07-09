 亚马逊发警告又收回 TikTok虚惊一场？ | 经济纵横 | DW | 11.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

亚马逊发警告又收回 TikTok虚惊一场？

亚马逊周五发出一封电子邮件，以“安全风险”为由要求员工从移动设备上删除TikTok。数小时后，该公司更正说，该邮件属于“错误”发送。

Symbolfoto Social-Media auf einem Smartphone (picture-alliance/Ostalb Network)

（德国之声中文网）网络零售巨头亚马逊公司周五（7月10日）发出一封电子邮件，要求员工必须在当日从任何"访问亚马逊电子邮件"的设备上删除TikTok--一款中国字节跳动公司（ByteDance）经营的流行视频应用，又称抖音海外版。亚马逊警告TikTok存在安全风险，只有删除之后才能访问该公司电子邮件。

DW.COM

来自中国的社交平台TikTok（抖音）被指对批评性内容进行审查，并歧视少数群体。要想作为用户在这个平台上获得成功同时又涉及政治问题，只有两种选择，或者与审查合作，或者回避。 (07.12.2019)

抖音国际版TikTok宣布退出香港市场，引起德语媒体的注意。同时国安法下香港的命运以及德国对华政策，也继续是讨论话题。 (08.07.2020)

抖音海外版TikTok表示将退出香港市场。港版国安法的颁布实施，让抖音这个在中国起家后寻求国际化的社交媒体面对两难境地。 (07.07.2020)

但是，还没等到这一天结束，亚马逊就收回成命，声称先前的电子邮件属于"错误"发送。这家美国网络零售巨头表示："目前我们关于TikTok的政策并未改变。"

警告发出与收回的原因尚不清楚。路透社从消息人士获悉，亚马逊高层管理人员对于先前那封警告邮件并不知情。在经过两家公司的代表讨论之后，警告被撤回。

美国政府对TikTok越来越警惕

这起事件发生的背景是，美国政府对TikTok越来越警惕。

本周初，美国国务卿蓬佩奥表示，美国打算禁止TikTok。据报道，他声称该应用程序与中国政府共享信息。

TikTok的母公司字节跳动回应蓬佩奥说，从未向中国政府提供用户信息，即便对方要求也绝不会照办。字节跳动曾经表示，用户数据存储在美国，备份在新加坡。

两周前，印度以安全为由禁止了TikTok和其他数十种热门的中国APP。本周初，美国银行业巨头富国银行（Wells Fargo）命令员工立即从公司的移动设备上删除TikTok，同时表达对"隐私和安全"的担忧。

观看视频 03:25

抖音在印度被禁 网红们怎么说？

张平/王凡（美联社、路透社）

相关音频视频

怎麼用抖音賺錢？  

相关内容

MADE TikTok

恐美公民隐私受损 特朗普拟禁TikTok 09.07.2020

特朗普表示，美国政府正在考虑禁止TikTok，但比起国家安全的考虑，他把此举视为反制中国的诸多手段之一。

China App TikTok

印度禁抖音微信 老百姓怎么说？ 01.07.2020

与中国陷入冲突的印度向包括微信，抖音在内的多个APP下达了禁令。有印方分析人士认为，这是和平对抗中国的一个手段。同时有不少印度民众支持政府对中国APP发出的禁令。

Unterstützer der indischen Regierung verbrennen Bilder von Chinas Päsident Xi Jinping

反中情绪蔓延 印度禁59个中国app 30.06.2020

中印两个相邻的核武国家发生喜马拉雅山边界流血冲突的两周后，除了边境情势持续紧张，两国关系也一路直下，印度从官方到民间抵制中国的声浪更如海啸般扑来。

广告
Illustration Mikroskop Coronavirus (picture-alliance/Hollandse Hoogte)

类似新冠的全球大流行病会越来越多吗？

联合国环境计划署警告：类似于SARS-CoV-2冠状病毒这样的、最初仅发生在动物身上的疾病未来可能会越来越多地传染给人类。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  