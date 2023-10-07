 亚马逊发射测试卫星，挑战马斯克“星链” | 科技环境 | DW | 07.10.2023

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科技环境

亚马逊发射测试卫星，挑战马斯克“星链”

亚马逊公司成功发射了第一对原型卫星，用于其太空互联网服务柯伊伯计划，将直接与马斯克的星链项目展开竞争。

亚马逊能够挑战马斯克的星链吗？

亚马逊能够挑战马斯克的星链吗？

（德国之声中文网）周五（10月6日），亚马逊公司从美国南部佛罗里达州将其全球互联网服务的第一对原型卫星送入太空。

这标志着这家大型科技公司在向太空发射数千颗此类卫星的柯伊伯计划（Project Kuiper）中迈出的第一步——柯伊伯计划是美国太空探索技术公司（SpaceX）星链（Starlink）项目的竞争对手。

带有亚马逊标识的“宇宙神5”（AtlasV）火箭运载这两颗原型卫星，于美国东部时间下午2点06分佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空。此次发射是由波音公司和洛克希德-马丁公司的合资企业联合发射联盟（United Launch Alliance）执行的。

柯伊伯项目技术副总裁巴达亚尔（Rajeev Badyal）表示：“虽然我们已经在实验室内进行了大量测试、对我们的卫星设计很有信心，但其在轨道上的测试依然是不可替代的。”

Atlas V发射升空

Atlas V发射升空

升空过程进行了短暂的现场直播，直播在卫星进入轨道之前结束。随后，亚马逊宣布这对原型卫星已成功部署在轨道上，并与该公司的任务中心取得联系。

柯伊伯计划是什么？

柯伊伯计划是一项计划中的由近地轨道卫星提供的宽带互联网服务。该项目于2019年宣布，同年SpaceX开始部署其第一艘可运行的星链航天器。星链是SpaceX的太空互联网项目

亚马逊创始人贝索斯（Jeff Bezos）表示，柯伊伯计划一旦启动和运行，将“为世界各地未获得服务和服务不足的社区提供快速、廉价的宽带网”。

当时亚马逊表示要向该项目投资100亿美元。据估计，未来十年此类互联网服务的市场将达到数百亿美元。

如果亚马逊的测试卫星表现符合预期，它将在未来几年内再部署3236颗卫星，并在全球范围内提供宽带互联网服务。相比之下，星链项目有约5000颗卫星已经在轨道上运行。

柯伊伯的竞争对手还有谁？

该领域的竞争伙伴括加拿大电信卫星公司（Telesat）和法国欧洲通信卫星公司（Eutelsat）旗下的一网公司（OneWeb），前者计划发射300颗卫星，但目前尚未开始发射，后者主要为政府和企业提供互联网服务。

中国计划发射13000颗卫星作为其国网（GW）星座计划的一部分，将与星链和柯伊伯直接竞争。

旨在为个人消费者提供互联网服务的亚马逊公司尚未透露价格。目前，每个星链终端的售价为599美元。
 

（路透社、法新社）

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