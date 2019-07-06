亚马逊创始人贝索斯百亿离婚终有定论

（德国之声中文网）据彭博社报道，西雅图一家法院为这桩离婚案定案。根据所达成的协议，49岁的麦肯琪·贝索斯（MacKenzie Bezos）获得近1970万股亚马逊股份，占该公司股份的4%，按照该公司目前的股价相当于约383亿美元。与这些股份相挂钩的决策权以及她在《华盛顿邮报》、宇航公司Blue Origin的股份则移交给她的前夫杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）。

杰夫·贝索斯保留有12%的亚马逊股份，价值1148亿美元。由此，他仍是世界上最富有的人。麦肯琪·贝索斯此前宣布，计划将大部分财产捐赠给慈善事业。她加入了慈善运动The Giving Pledge，该运动的参加者是一些承诺将半数以上财产捐赠给慈善事业的富翁。

杰夫与麦肯琪·贝索斯于1993年结婚，有4个孩子。1994年婚后不久，杰夫·贝索斯成立网购平台亚马逊。此后，亚马逊成为世界最大的互联网企业之一。

主宰世界经济的美国公司 苹果市值10年增加1000% 目前苹果股票市值近5500亿欧元，超过瑞典的国内生产总值，是全球市值最高的公司。苹果股票市值10年间增长了1000%。iPhone尤其是该公司的摇钱树。

主宰世界经济的美国公司 字母表晋升到第2位 全世界都使用谷歌搜索，令字母表（Alphabet/谷歌母公司）赚了个盆满钵满，从全球10强企业排名第五跃升到第二。借助其它网络服务如YouTube 视频平台或者手机操作系统安卓，字母表的股票市值已经达到4740亿美元。而全球10强企业中的第3名也是一家靠互联网发家致富的美国公司。

主宰世界经济的美国公司 电子统治 微软公司的市值略次于字母表。与去年相比，这家全球最大的软件供应商排名退后一位。数字化革命的弄潮儿们占据了全球十强企业的前三名，仅这三家企业的市值就超过德国达克斯指数所包含的所有30家上市公司。

主宰世界经济的美国公司 年度最佳企业 美国亚马逊公司去年全球排名还在第42位，今年一跃排名第6，将沃尔玛挤下全球最大贸易公司的宝座。但是在德国，亚马逊的劳动条件受到指责，其员工多次罢工。

主宰世界经济的美国公司 不断发展壮大的Facebook Facebook也进入百强企业前10名。如今这家社交网站拥有14亿用户，市值超过2700亿欧元，因此在100强企业中排名第7位。

主宰世界经济的美国公司 德国企业先锋 据《商报》报道，德国制药和化工公司拜尔是全德国市值最高的公司，在全球100强企业中排名第57位。尤其是拜尔的化工领域与制药分开之后，其股票市值大幅度攀升，达到960亿欧元，遥遥领先于其它德国公司。

主宰世界经济的美国公司 再见了，大众 大众汽车公司的尾气排放作假丑闻令其股价大跌，因此从全球企业100强出局。戴姆勒公司仍跻身于100强之内，排名第83位。进入全球企业100强的共有6家德国公司，除了拜尔和戴姆勒之外，还有SAP、西门子、德国电信和安联保险集团。

主宰世界经济的美国公司 百强企业引领世界经济 2015年，全球100强企业的市值继续上升，达到14万亿美元，超过德国、法国、英国、加拿大、印度和印度尼西亚国内经济产值的总和。在2015年年底进入全球100强的企业中，包括26家欧洲公司，17家亚洲公司和54家美国公司。

主宰世界经济的美国公司 中国公司榜上有名 中石油，中石化也进入世界百强企业排行榜。2015年8月份，英国《金融时报》公布了全球500强企业排名，中石油首次超越美国埃克森美孚，再次成为全球市值最高能源公司。

主宰世界经济的美国公司 中国工商银行入榜 2015年，中国工商银行进入全球最有价值上市公司100强之列，排名第11位。 作者: Nicolas Martin/李京慧



苗子/任琛（法新社、路透社）