 亚马逊为何拿不到法国政府的短时工作补助？ | 经济纵横 | DW | 05.05.2020

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经济纵横

亚马逊为何拿不到法国政府的短时工作补助？

网购平台亚马逊表示，其在法国的业务受影响，申请加入“短时工作”计划，而这遭到法政府拒绝。截至4月底，法国超过半数的私企都得到了国家的相关救助补贴。为何偏偏亚马逊的申请被拒呢？

Frankreich Boves | Logo von Amazon (Reuters/P. Rossignol)

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网上零售商巨头亚马逊的股价在疫情扩散期间达史上最高位。尽管伴随负面消息，但无阻交易价格飙升，创始人杰佛瑞·贝佐斯(Jeff Bezos)因此赚了数十亿美元。 (18.04.2020)

美国总统特朗普对气候保护兴趣有限，相比之下，目前世界首富、以反对特朗普著称的商界精英贝佐斯则要斥资百亿，设立环保基金。 (18.02.2020)

由于新冠病毒大爆发导致许多商店停止营业。这本应是网上销售的黄金时期。然而现实并非如此。 (08.04.2020)

（德国之声中文网）全球最大网购平台亚马逊（Amazon）在法申请加入由政府提供补贴的"短时工作"计划，遭到法国劳动部拒绝。

该事件的背景是：疫情之下，因为对亚马逊在法国仓储中心的卫生防疫措施存在纠纷，法国法院对亚马逊允许配送的订单品类进行了限制。裁决规定，亚马逊只允许接受和配送食品、医疗卫生用品等生活必需品的订单，直到亚马逊改善其防疫措施。

亚马逊则否认防疫不力。该公司在4月中旬宣布，已在法国的工作地点分发了150万口罩和27000升的消毒液，并称也采取了"社会疏离"的相关措施。针对法院裁决，亚马逊提出上诉，但法国的上诉法院在4月底决定维持原判。

因为法庭裁决，亚马逊不得不关闭在法国的数个仓储中心。这期间，亚马逊依旧要全额支付员工的工资。

该企业在周一（5月4日）的声明中称，亚马逊的业务受到了法院裁决影响，因此决定申请这个"已经让其他企业受益"的短时工作计划。

多数法企目前靠政府补贴工资

所谓"短时工作"，就是企业在特殊时期缩短员工工时、少发工资，同时政府对员工的工资收入进行一定的补贴。包括法国、德国在内的许多欧洲国家都有相关政策。

据德国《时代周报》网络版4月底报道， 法国86.3万家企业申请的短时工作，该国劳动局已经批准了1080万人的短时工作补助。这意味着，在法国，私企中超过半数都被收在了政府巨大的救助伞下。用法国总统马克龙的话说："我们已经将工资支付国有化了"。

Logo Symbolbild Amazon (picture-alliance/NurPhoto/A. Pohl)

在这种情况，亚马逊显然也想从中分一杯羹，降低在被迫关闭仓储中心期间的工资成本。然而法国当局对此看法不同。

在谈到拒绝亚马逊相关申请的原因时，法国劳动局表示，亚马逊仓储中心被勒令关闭，并非是因为网购数量减少，而是法院的裁决，因此无法得到政府补助。

这并非针对安全措施问题向亚马逊发难的唯一声音。近日，这个网购平台多次因被指防疫措施不力而受到舆论关注。在美国，两名亚马逊员工由于指责亚马逊缺乏气候保护和防疫措施而被公司开除。

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