 亚速营究竟是一支什么样的武装力量？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2022

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新闻广角

亚速营究竟是一支什么样的武装力量？

在乌克兰港口城市马里乌波尔，抵御俄军入侵的主力是亚速营。对于这支武装力量，人们众说纷纭，因为其成员当中有很多乌克兰民族主义者，甚至也包括极右翼势力。

Ukraine Volunteer Day in Kiew

（德国之声中文网）一段视频显示，一辆似乎属于乌克兰军队的车辆行驶在马里乌波尔附近的村庄里，路旁停着一辆带有侵乌俄军Z字符的坦克车。随着一声炮响，这辆俄军坦克立即爆炸起火。

本周早些时候，乌克兰的亚速营在社交媒体"电报"里发布了这则视频。亚速营发布的声明宣称，一天之内，他们摧毁了三辆俄罗斯军车和四部坦克，"并歼灭了大批俄罗斯步兵。"稍后他们还发布了一张阵亡军人的照片，并表示这是被他们击毙的一名俄罗斯将军。至于信息真伪，外界则很难确认。

目前在马里乌波尔抵御来犯俄军的，主要是亚速营武装力量。除首都基辅之外，马里乌波尔也正在遭受俄军的猛烈攻击。马里乌波尔人口大约五十万，三月初开始，该城被俄军包围，并对城区实施持续轰炸。目前城内的水电及食物供给都已陷入紧张状态。

Ukraine | Kriegsgeschehen in Mariupol,

港口城市马里乌波尔一直在发生激战，这是亚速营发布的视频截图。

讲俄语的乌克兰民族主义者

亚速营的总部设在马里乌波尔，这个武装力量也是乌克兰国民卫队的组成部分，隶属于乌克兰内政部。尽管大多数官兵训练有素，但由于这支部队中有大量民族主义者和极右势力，所以这支部队也一直引起广泛争议，它甚至也是俄罗斯发动侵乌战争的借口之一。

追根溯源

2014年5月，"亚速营"以志愿军团形式在别尔江斯克组建，目的是协助政府军打击乌克兰东部的分裂势力。其部分武装人员曾经是极右政党"右团"的成员。但"亚速营"的核心力量都来自乌克兰东部，讲俄语，主张实现包括俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰等各斯拉夫民族的团结统一。还有一些成员来自狂热球迷俱乐部或民族主义势力圈。斯德哥尔摩东欧研究中心专家乌木兰德（ Andreas Umland）对德国之声表示："亚速营的人员组成类似于德国的右翼群体自由战友团。"

"亚速营"使用的"狼之钩"徽章和旗帜，从一开始就引起了广泛争议。乌木兰德表示："狼之钩有右翼极端主义内涵，它本来是个原始宗教的标识，但后来也被纳粹冲锋队使用过。但在乌克兰民间，这个标识并不会被同法西斯联系在一起。"按照亚速营自身的解释，这个标识是由N和I两个花体字母组成的，寓意是"民族理念"。

武装和政治的分野

亚速营的创建者和领导人是现年42岁的安德烈·比列茨基（ Andrij Bilezkyj），他毕业于哈尔科夫国立大学历史系。多年来一直是乌克兰极右势力圈中的活跃分子。2014年夏季，一小部分亚速营参与了从亲俄分裂势力手中夺回马里乌波尔的战斗。2014年秋季，亚速营开始以军团建制出现，战争爆发时已拥有自己的炮兵和坦克。当时的基辅政府决定，将亚速营纳入官方机制。

Ostukraine Krise Soldat bei Mariupol 05.09.2014

2014年乌克兰东部危机时的一名亚速营武装人员，亚速营也在这一年正式成立。

2015年至2016年，亚速营开始出现政治化趋势。比列茨基辞去指挥官职务后，同从前的战友共同成立了"国家军团"党，但该党的竞选活动最后以失败告终。比列茨基本人以直接候选人身份入主乌克兰议会，但2019年的选举后又失去了议席。前不久比列茨基宣称，目前他正在基辅前线抗击俄军入侵。

"围绕亚速营的各类传说"

2019年，美国国会曾有人提议将亚速营定性为恐怖组织，但提议最终不了了之。一个不争的事实是，多年来，亚速营的确一直保持同境外极右势力的联络。联邦政府在回复左翼党相关问询时也表示，亚速营同德国一些组织也有关联。

乌木兰德表示，在俄罗斯宣传机器的大力运作下，关于亚速营的传闻越来越多。2014年乌克兰东部的战争中，一些志愿武装人员被控犯下了抢劫及其他犯罪行为，其中也包括亚速营的成员。

乌木兰德说："一般来说，我们认为右翼极端势力极具危险性，甚至会引发战争。"但乌克兰的情况却恰恰相反，战争使一些处于社会边缘的团体得以发展壮大，成为一股政治力量。但这股政治力量对整个社会的作用显然被夸大了。对大多数乌克兰人来说，亚速营就是不畏强敌捍卫国家的战士。

 

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