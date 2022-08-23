"亚速营"成员会被送上法庭吗？

（德国之声中文网）已被迫撤离的马里乌波尔市政当局在社媒平台"电报"上发布图片，宣称这是当地音乐厅中放置的铁笼。贴文中称，俄罗斯占领军正在筹划对亚速营战俘的审判。马里乌波尔市长伯伊申科（ Wadym Bojtschenko）呼吁国际社会提供帮助，避免"奥列尼夫卡屠杀惨剧"再度发生。

七月底，位于奥列尼夫卡的一处战俘营中有五十名乌克兰战俘被活活烧死。俄罗斯方面称，乌克兰发动的导弹袭击造成了这些战俘的死亡。而乌克兰则坚称，俄军士兵放火烧毁了战俘营，目的是焚尸灭迹，掩盖他们曾对战俘施暴的线索。

五月底，经过长达数周的围困之后，隐藏在马里乌波尔钢铁厂的乌克兰官兵缴械投降。借助俄乌交换俘虏的行动，一些乌克兰战俘已经获释重返乌克兰。

一些获释的乌克兰士兵称，目前仍有大约2500名亚速营官兵被俄方关押，他们受到了严刑拷打。一些乌克兰政治家们现在担心，所谓的顿涅茨克人民共和国将会对这些被俘士兵展开"作秀审判"。

庭审的象征意义

乌克兰总统泽连斯基认为，对乌克兰战俘的庭审很可能在本周三八月24日开始。这一天也是乌克兰脱离苏联宣告独立的三十一周年纪念日以及俄罗斯侵乌战争爆发整半年。

俄罗斯虽然已经取消了死刑，但所谓的顿涅茨克人民共和国此前就曾以颠覆和恐怖主义罪名对乌克兰的外籍士兵宣判死刑。今年八月初，俄罗斯宣布亚速营为恐怖主义组织，还指控亚速营犯下了战争罪行。

同酷刑和虐待战俘一样，对战俘执行死刑也是违反日内瓦公约的行为。抛开日内瓦公约不谈，一旦俄方对"马里乌波尔捍卫者"判处死刑，对交战双方都具有强烈的象征色彩。早在乌克兰战争爆发之前，亚速营就已经是一支特种部队。

关于亚速营的争议

2014年五月，"亚速营"以志愿兵团的形式在别尔江斯克宣布成立。当时亲俄分裂分子刚刚宣告成立了卢甘斯克和顿涅茨克人民共和国。亚速营则对乌克兰政府军收复失地的努力提供了支持。当时的亚速营拥有兵员大约一千人，并拥有火炮和坦克。2014年底，亚速营正式被编入乌克兰政府军序列。

"亚速营"成员主要来自一个小规模极右政党"右团"。创建人是当时34岁的哈尔科夫国立大学历史系毕业生安德烈·比列茨基（ Andrij Bilezkyj），其他核心成员都来自乌克兰东部，讲俄语，他们最初的主张是实现包括俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰等各斯拉夫民族的团结统一。斯德哥尔摩东欧研究中心专家乌木兰德（ Andreas Umland）对德国之声表示："亚速营的人员组成类似于德国的右翼群体自由战友团。"

"亚速营"使用的"狼之钩"徽章和旗帜，从一开始就引起了广泛争议。乌木兰德表示："狼之钩有右翼极端主义内涵，它本来是个原始宗教的标识，但后来也被纳粹冲锋队使用过。但在乌克兰民间，这个标识并不会被同法西斯联系在一起。"按照亚速营自身的解释，这个标识是由N和I两个花体字母组成的，寓意是"民族理念"。

显然，亚速营被政府军收编后得以保留的，并不仅仅只有这个引起广泛争议的徽章。2019年，美国国会曾有人提议将亚速营定性为恐怖组织，但提案最终未获成功。2021年，联邦政府在回复左翼党相关问询时也表示，亚速营的确一直保持同境外极右势力的联络。

亚速营官兵在马里乌波尔钢铁厂对入侵俄军的顽强抵抗虽然受到广泛称道，但相关的争议仍使亚速营不断受到质疑。乌木兰德认为："通常我们会将极右势力视为危险的、会挑起战争的势力。但在乌克兰，这场战争却将一支本来处于边缘化地位的自由战友团变成了一种政治运动。"他认为，右翼势力在乌克兰社会中的影响力显然被夸大化了，大多数乌克兰人都将亚速营成员视作是不畏强敌的国家捍卫者。

乌木兰德还表示，很多有关"亚速营的神话"，也出自于俄罗斯的宣传机器。在普京看来，乌克兰军队中存在极右势力，恰恰为其有关乌克兰已经陷入纳粹统治、乌克兰人民急需获得解放的说辞提供了作证。就这个意义而言，消灭亚速营也是普京发动战争的目标之一。

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