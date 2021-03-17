亚裔遇害案:警方发言人疑有种族主义言论

(德国之声中文网) 一些网民发现了一个署名为Jay Baker的脸书账号，恰好与切洛基县警方发言人贝克(Jay Baker)同名。该账号曾经在去年3月发帖呼吁大家购买一款含有针对华人以及新冠病毒种族主义言论的T恤衫。

这个脸书账号还包含有大量照片，可以判断照片上的人物就是警方发言人贝克。其中一张照片中，贝克甚至还身着警服在警署前出镜。3月17日夜间，该账号已经被删除。

贝克的这些种族主义言论，让许多美国亚裔人士越发担心警方是否会严肃对待这起显然是针对亚裔女性的连环枪击案。就在脸书言论被曝光前，贝克警官在新闻发布会上的言论已经遭致外界批评：他在介绍嫌疑人被捕情况时，说这名21岁男子"度过了糟糕的一天(had a bad day)"，"他真的受够了，已经撑不住了。昨天真的是他糟糕的一天，这就是他所做的事情。"

亚裔团体认为，贝克在新闻发布会上的发言以及早前的脸书言论破坏了公众对警方办理此案能力的信任。旧金山华人权益促进会执行主席潘伟旋(Vincent Pan)就对媒体表示，贝克的脸书言论"出格且令人不安"，体现出了"结构性的种族主义"。他认为，结合贝克在新闻发布会上的发言，亚裔群体担心自己的痛苦不会被认真对待，"尤其不会被贝克认真对待。"

嫌犯声称自己具有性瘾

美国总统拜登也通过推特表示，尽管嫌犯的动机还没有最终确认，"但是我们清楚知道亚裔群体正感到巨大的苦痛。近期的针对亚裔的袭击是'非美国的'(un-American)，它必须被终止。"

在3月16日的连环袭击案中，总共有8人身亡，其中有4人是在切洛基县遇害。目前，21岁的嫌疑人Robert Aaron Long已经被正式以多重谋杀罪检控。警方发言人贝克透露，嫌疑人自己声称，其作案动机并非种族主义，而是"具有性瘾"，因此消灭了被他认为是"诱惑源头"的人。嫌疑人的这一言论激起了外界的愤慨和普遍的怀疑，毕竟8名受害者中有6人为亚裔女性。

贝克警官在新闻发布会上还介绍说，警方目前不清楚嫌疑人以前是否去过作案的按摩店，但是嫌疑人显然(在被捕前)正要去佛罗里达州"袭击色情产业"。

贝克警官本人并没有回应美联社有关其种族主义言论的问询函。

文山/达扬/(美联社)

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