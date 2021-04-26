亚裔电影人大放异彩 赵婷夺奥斯卡最佳导演奖

（德国之声中文网）亚裔电影人在第93届奥斯卡颁奖典礼上再次大放异彩，华裔导演赵婷以《无依之地》（Nomadland）拿下最佳导演奖，她也是奥斯卡史上第一位获颁该奖项的亚裔女导演，写下奥斯卡的新历史。

「人之初，性本善。」赵婷上台讲述得奖感言时强调，她到今天都还相信《三字经》当中所说人的本性是善良的。「尽管有时事实可能看起来是相反的，但我总是在世界各地遇到的人当中发现良善。」

39岁的赵婷出生於中国，她在北京生活到14岁，後来赴美国完成高中以後的学业。她所导演的《无依之地》以现实生活当中的“游牧生活”为题材，该片在本届奥斯卡当中获得最佳影片奖丶最佳导演奖，该片主演法兰西丝麦多曼(Frances McDormand)也获颁最佳女主角奖。

赵婷是史上第一位获颁最佳导演奖的亚裔女导演。今年以前，仅有5名白人女性被提名为奥斯卡最佳导演，其中只有一名凯瑟琳·毕格罗（Kathryn Bigelow）在2010年以《拆弹部队》（The Hurt Locker）获奖。获奖当天，赵婷这名被誉为“改写了奥斯卡历史的女性”，在她的祖国却遭到冷遇，几乎所有知名媒体都对赵婷荣膺奥斯卡两项最高荣誉保持了沉默。社交媒体上，寻找关键词“赵婷”或者“奥斯卡”也无法得到最新消息。

获奖者还有，73岁的韩国演员尹汝贞则以《梦想之地》(Minari) 拿下最佳女配角奖，她也是首位获得奥斯卡奖项的韩国演员。她在获奖感言中说，能来到奥斯卡颁奖典礼现场简直超乎现实：「我人就在这里，我无法相信我就在这里。」

以香港抗争运动为主轴的纪录片《不割席》（Do Not Split）虽然没有获得最佳纪录短片奖，不过，以《Colette》获最佳纪录短片的美国导演Anthony Giacchino在上台时特别致意说：「香港示威者不会被忘记」。

代表香港入围最佳国际电影奖的《少年的你》则是在这次错失该奖项，被丹麦《醉好的时光》(Another Round)击败。

本届奥斯卡的最佳演员奖由主演《父亲》（The Father）的安东尼·霍普金斯（Anthony Hopkins）获奖。丹尼尔卡鲁亚（Daniel Kaluuya）则凭电影《犹大与黑色弥赛亚》（Judas and the Black Messiah）获得最佳男配角奖; 最佳动画奖则奖落《灵魂急转弯》（Soul）。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳影片 《无依之地》在2021年的奥斯卡颁奖典礼上获得最佳影片。它讲述了一个选择过游牧生活的女人的故事。"Nomadland "获得了六个奖项的提名，并获得了三项奥斯卡奖：最佳影片、最佳导演和最佳女主角。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳导演 赵婷凭借她的电影《无依之地》在令人羡慕的最佳导演类别中获得了奥斯卡奖。她的获奖创造了历史，因为这位华裔导演是奥斯卡93年历史上第一位获得该奖项的亚洲女性，也是有史以来的第二位女性。颁奖感言中，赵婷向大家讲述她有关“人之初 性本善”的信念。但由于之前她在采访中曾发表令中国当局不悦的言论，获奖的消息及影片在中国遭遇全面封杀。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳女主角 在第93届奥斯卡颁奖典礼上，弗兰西斯·麦克多蒙德（Frances McDormand）第三次获得最佳女主角奖。在《无依之地》中，她扮演Fern，一个决定住在她的破房车里并穿越美国西部的中年妇女。麦克多蒙德也是《无依之地》的制作人之一。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳男主角 安东尼-霍普金斯（Anthony Hopkins）是这一奖项的意外赢家。这位83岁的老人在影片《父亲》中扮演一个由女儿照顾的老年痴呆症患者。霍普金斯赢得奥斯卡奖，击败了今年的热门查德维克-博斯曼（Chadwick Boseman），后者去年8月死于结肠癌，年仅43岁。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳外国电影 今年的奥斯卡最佳外国电影奖得主是托马斯-温特伯格（Thomas Vinterberg）带来的丹麦影片《狂热》。温特伯格的女儿艾达于拍摄开始四天后死于一次交通事故。"艾达，一个奇迹刚刚发生......这个是给你的"，温特伯格在接受奖项时说。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳男配角 英国演员丹尼尔-卡卢亚（Daniel Kaluuya）获得了奥斯卡最佳男配角奖，他在《犹大与黑色弥赛亚》中扮演黑豹党领袖弗雷德-汉普顿（Fred Hampton）。1969年，联邦调查局在一名线人渗入党内后将汉普顿暗杀。他的儿子小弗雷德-汉普顿为完全由黑人组成的摄制组做顾问。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳原创剧本 奥斯卡最佳原创剧本奖颁给了埃默拉尔德·芬内尔（Emerald Fennell）的复仇惊悚片《 前程似锦的年轻女人》。这是这位女演员和编剧的电影处女作--她是电视剧《杀死伊芙》的主要编剧之一。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳女配角 韩国人尹汝贞凭借在电影《米纳里》中的表现获得了最佳女配角奖。在影片中，她扮演岳母顺子，搬到阿肯色州的儿子家，开始新的生活。她是第二个获得奥斯卡表演奖的亚洲女性，也是第一个获得奥斯卡表演类奖项的韩国女性。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳动画片 皮克斯的作品《灵魂》——一部关于死亡和爵士乐的电影，赢得了本届奥斯卡最佳动画片奖。《灵魂》是第一部以非洲裔美国人为主角的皮克斯电影。该片还获得了奥斯卡最佳配乐奖。它被授予音乐家特伦特-雷兹诺（Trent Reznor）、阿提克斯-罗斯（Atticus Ross）和乔恩-巴蒂斯特（Jon Batiste）。巴蒂斯特是第二个获得该奖项的黑人作曲家。 作者: Sarah Hucal



(路透社等)

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