 亚特兰大枪击案后 民众集会反对暴力声援亚裔 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2021

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时政风云

亚特兰大枪击案后 民众集会反对暴力声援亚裔

成百上千的人在佐治亚州首府亚特兰大举行集会，抗议本周这里发生的枪击案件，事件中共有八人死亡，其中六名为亚裔妇女。示威者呼吁结束美国社会中仇视亚裔的现象。

USA I Anti-Rassismus Demonstration in Atlanta

各个年龄段和种族背景的示威者都挥舞着美国国旗，举着标语牌

（德国之声中文网）集会在亚特兰大市的佐治亚议会大厦前举行。不同年龄、不同肤色的示威者高举美国国旗和各类谴责种族暴力的标语牌，标语牌上写着：“我们不是病毒”“停止仇视亚裔”。本周早些时候此间三家按摩店遭持枪袭击，共有八人在事件中丧生，其中六人为亚裔女性。

在集会上发表演说的政界人士包括美国参议员瓦诺克（Raphael Warnock）、奥索弗（Jon Ossoff）以及佐治亚州首位越南裔议员阮贝（ Bee Nguyen）。今年一月当选入主联邦参议院的瓦诺克在演讲中表示：“我来这里就是想告诉亚洲裔的兄弟姐妹们，我们关注着你们，更重要的是，我们会和你们站在一起。在这个问题上，我们必须团结起来。”他的讲话赢得了示威者热烈的掌声，一些开车路过的人也鸣笛表示声援。

USA I Anti-Rassismus Demonstration in Atlanta

杀人事件发生在美国反亚裔的仇恨日益增长之际

美国佐治亚州警方16日证实，当天在首府亚特兰大市内和周边地区接连发生三起针对按摩店的枪击案，至少8人死亡，死者包括六名亚裔女性。数小时后，警方在佐治亚州西南部逮捕一名现年21岁的男性嫌疑人。此人承认枪击，但却否认有任何种族主义背景，声称这一切都是为了满足“性瘾”。尽管警方目前尚未最终确定嫌疑人作案动机，但新冠疫情爆发以来，美国针对亚裔的暴力事件的确明显增多。最新的统计报告显示，去年一年共发生了3800多起针对亚裔的暴力事件，其中女性受害者占绝大多数。

周五美国总统拜登也在访问亚特兰大期间，对针对亚裔的暴力行动做出严厉谴责。他说，不能再对仇恨和暴力保持沉默了，“因为沉默就等同于协同犯罪，必须要改变这个现状。”拜登总统下令，白宫及其他政府部门一律降半旗至周一。周四，众议院也举行了哀悼仪式。本周末，美国多个大中城市，都出现了悼念死者，谴责暴力的集会活动，而纽约、西雅图、芝加哥等城市的警方则加强了在亚裔聚居区的巡逻。

观看视频 03:33

美国亚裔仇视犯罪激增

达扬 / 任琛 （美联社，路透社，法新社）

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