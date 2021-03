亚特兰大枪击案后 华人纷纷走上街头

(德国之声中文网)3月17日,亚特兰大枪击案发生次日,警方发言人表示该案件不是出于种族歧视,并替嫌疑人开脱说他"度过了非常糟糕的一天"。该言论让大部分在美国的华裔都出离愤怒。

而这一切发生在过去一年里,针对亚裔的仇恨犯罪越来越多的基础上。几乎每隔几天就能在媒体上看到亚裔被辱骂,被殴打,因此受伤甚至死亡的案件。在亚特兰大枪击案发生之前,华人明星吴彦祖,林书豪等已经多次发声,要求美国人停止仇恨和歧视亚裔。拜登也签署了总统令要求停止歧视亚裔。但是,当这些温和的发声被证明是无效的之后,向来被视为"模范少数族裔的"亚裔也开始组织更为激进的游行。其中,也有不少华人自发地聚集起来,组织游行。

游行从3月17号开始,陆陆续续持续了好几天,覆盖了了华盛顿、纽约、休斯顿、西雅图、洛杉矶、旧金山、波士顿等十几个有较多华人居住的美国主要城市。我的朋友张涵特意驱车从奥斯汀去休斯顿参加那里的游行。她表示,可能是因为组织者本身缺少时间,再加上组织地比较匆忙,活动一开始有些混乱,也有些松散。大家一开始并没有准备统一的标语,口号,宣传单张,但是参加活动的人在很短的时间里互相沟通,讨论了游行时应该怎么喊口号,以及如何向路人宣传这次活动。这是在中国长大,刚来美国不久的张涵第一次参加游行。她说,亚特兰大枪击案发生后,她哭了两个晚上,当嫌疑犯说要"消灭"这些人时,同样是亚裔也同样是女性的她觉得自己在美国的生活并没有她想象的那么安全。这也是她决定走上街头发声的原因。

"如果你不站出来保护你自己,那别人可能就不会把你当回事,"她说。她希望这一次的游行可以成为一个火种,吸引更多华人,和其他种族的人加入,她已经做好了长期斗争下去的心理准备。

高中就来美国的李小姐说,她身边的人,或多或少都经历过针对亚裔的歧视。这么多年来,她一直都是觉得忍忍就算了。"就是那种走在路上然后突然到你面前来喊一声'Ching Chong',或者说在你等地铁的时候骂你是'中国病毒'。"

"我刚来美国的时候,年纪还很小,在美国也不认识什么人,别人惹我,我都是多一事不如少一事,也不会告诉老师,也不会告诉家长,我真的忍了很久,但是现在觉得,忍让真的是没有用的,"她说。她现在仍然在中国的父母也教育她要多忍让,他们引用中国的古话告诉她"枪打出头鸟",还劝她不要游行,担心她会受伤或者被抓。但是她终于明白,忍让不会解决问题,也不会让亚裔的处境变好。

在纽约的她加入了游行,据她说,现场应该有数百人,人们一边走,一边喊"Stop Asian Hate! This is what community looks like!" 的口号,让她觉得很激动人心。她还说,随着时间的流逝,周围的不少人都被他们的气势感染,加入了喊口号的队伍,也有不少华人在社交媒体上看到之后,临时出来参加游行。

"我觉得很激动,嗓子都喊哑了,还出了很多汗,我真的希望亚裔可以早一点站出来,我们是亚裔不是哑裔,"在电话中,她声音沙哑但是听起来非常亢奋,"我们绝对不能让亚特兰大枪击案这样的事情再一次发生!"

住在西雅图的南希则特意放弃了早就计划好的郊游去参加游行。她说,她主要想让她快要上小学的女儿参与进来。

"在生孩子之前,我从来没觉得被歧视对我的生活影响很大,我的公司里有许多华人同事,生活圈子里也是华人居多,住的地方有中国餐厅,中国超市。我一直想,就算没有融入到主流社会里,我的生活也还不错,我在我自己的圈子里也活得很舒服,"南希回想起当初的自己,觉得那时候的自己过于单纯了。而自从有了女儿,她发现自己不得不从华人聚集的舒适圈里走出来,女儿的学校里有不同族裔的同学,她也开始结交那些同学的父母,和他们一起聊天、做饭、接送孩子参加运动队训练等。她意识到,女儿将来面对的世界比自己的更加广阔。但是困境和危险也更多。就好像针对亚洲人的歧视,她可以装作看不见来自保,但是女儿却可能在学校里被霸凌,也可能因此丢掉了去心仪的大学和公司的机会。

"这一次,我想要和我女儿一起,来让这个世界变得更好,"她动情地说。游行中有人发言,说了要让亚裔在生活中获得公平的机会,她颇有共鸣,她的女儿举着"Stop Asian Hate"的标语,非常开心,也不断有路过的白人和黑人和他们一家搭话,还有人举着大拇指夸她女儿小小年纪就参加社会运动。

"我们这里的游行还是有不少孩子的,可能大家的想法都和我类似吧,"她总结说。

截止目前,原本是自发聚集起来的华人正试图通过一些当地知名的华人网上平台来聚集更多的人,也在试着和BLM等运动的组织者联系,想要学习他们之前组织活动的经验,也想要获得同为少数族裔的黑人社群的支持。这一场运动还将持续下去。

