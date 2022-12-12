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七大洲中面积最大，人口最多的一个洲。面积4457.9万平方公里，覆盖地球总面积的8.6%（或者总陆地面积的29.4%）；人口总数约为40亿。
亚细亚是一个非常古老的名称，希腊人称呼他们的东方（一说为太阳升起的地方）为亚细亚，可能是来源于亚述人的名称，亚述一词在亚述的语言中也代表东方，原来只指希腊东方的小亚细亚半岛，后来扩展到包括所有东方地区。(维基百科)
塑料垃圾太多怎么办？一种全新的裂解技术，能够将其转化为燃料。目前，印尼的一座小岛正在试用这种变废为宝的新技术。
印度尼西亚议会批准的一项新法引起了广泛争议。该法禁止婚外性行为，违者将被判处最多一年监禁。
印度尼西亚11月21日发生严重地震，目前已造成至少268人丧生，另有上百人失踪、上千人受伤，成千上万的房屋倒塌。印尼总统佐科威访问受灾地区，承诺为受害家庭提供财政援助。
德国正在寻求在亚洲的利益多元化，而越南正在成为一个替代性的制造中心。肖尔茨成为十多年来第一位访问越南的德国总理，他同时表示不赞成与中国“脱钩”。
习近平与拜登在巴厘岛的面对面会谈是否取得了可圈可点的成果？中美双方的对话是否能有助于理解对方的意图？就此，德国之声采访了美国德国马歇尔基金会（GMF）亚洲部专注美中关系的资深研究员马安洲（Andrew Small）。
亞洲七人欖球賽誤播《願榮光歸香港》事件持續延燒，香港特首李家超週一（11月14日）表示，即使主辦單位已致歉，但此案含有「政治目的」，要求港警徹查是否涉及違反《香港國安法》及《國歌法》。
目前正在亚太地区访问的德国总理肖尔茨，希望与该地区国家进行更紧密的经济合作。他在新加坡的一场会议上说，亚太地区“远远不只是中国”，德国将加强其在该地区的参与。
德国总理肖尔茨11月13日抵达越南，与越南总理范明政重点讨论了能源与贸易合作议题。近期，欧美各国不断呼吁降低对中国经济的依赖度，在此背景下，包括德企在内的众多企业都将越南视作产业链多样化的重要环节。
本周一，印度尼西亚巴厘岛举行G20峰会前夕，美国总统拜登将同中国党和国家领导人习近平举行面对面的会谈。专家普遍认为，会谈是为中美紧张关系加筑"防护栏"，以防止局面失控，但双边关系则很难取得实质性的改善。
德国经济部长哈贝克对德国之声表示，德国需要使其在亚洲的商业利益多样化，以减少对中国的依赖。乌克兰战争证明了多元化的必要性。
德国希望摆脱对于单一国家的经济依赖，为了让经济更加「多样化」，德国政府除了与志同道合的友好国家做生意，也开始计画和「非民主国家」建立更紧密的合作关系。
从金边到巴厘岛再到曼谷——近期有三场重要国际峰会在东南亚地区召开，东盟国家也成为美、中等国争相拉拢的对象。在李克强与东盟国家领导人举行会晤之后，拜登周六也在东盟-美国峰会上宣布双方之间的合作“走进了全新时代”，并致力于打造“自由开放的印太地区”。
这是新冠疫情以来首次线下举行东盟系列峰会。中国方面由将在明年卸任的国务院总理李克强参加，美国方面则是拜登亲自出席。外界预计，拜登会试图拉拢东南亚国家，制衡中国在该地区的影响力。此外，俄乌冲突、缅甸危机、朝鲜半岛以及气候变化等话题也都在议事日程上。
莫斯科方面周四确认，俄罗斯总统普京不会前往印尼巴厘岛、参加11月15日至16日举行的G20峰会。此前设想的俄乌首脑同台不会上演。那么这次峰会还有哪些看点？拜登与习近平的互动显然成为焦点。白宫表示，拜登与习近平将于11月14日会面。
《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国国家主席习近平计划年底前访问沙特阿拉伯。此前已有消息报道称，沙特考虑改用人民币为出售给中国的石油计价，而此举将削弱美元在全球石油市场的主导地位，并标志着沙特这个全球第一大原油出口国再次向亚洲靠拢。
朝鲜已经在2022年创下了试射飞弹的历史纪录，迫使美国承认其核武大国地位。美国方面则表示，正在密切观察朝鲜何时进行下一轮核爆试验，并称中俄有劝退朝鲜相关试验的能力。此外，韩国方面周五表示，“发现180多条朝军机航迹”，韩军出动战机应对。
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