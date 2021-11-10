为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
七大洲中面积最大，人口最多的一个洲。面积4457.9万平方公里，覆盖地球总面积的8.6%（或者总陆地面积的29.4%）；人口总数约为40亿。
亚细亚是一个非常古老的名称，希腊人称呼他们的东方（一说为太阳升起的地方）为亚细亚，可能是来源于亚述人的名称，亚述一词在亚述的语言中也代表东方，原来只指希腊东方的小亚细亚半岛，后来扩展到包括所有东方地区。(维基百科)
谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。
白俄罗斯是亚洲和欧洲之间的重要交通枢纽。白俄罗斯独裁者卢卡申科借由地利之便手握重要筹码，使欧洲的经济制裁无法有效发挥效力。
中共六中全会内容密不透风，台湾政治大学东亚研究所所长王信贤分析该会最大看点，以及习近平在会后的地位变化。熟悉中共历史的王信贤也就过去的经验，深入分析接下来的中共领导人接班安排以及人事布局。
亚太地区的安全形势正越发紧张，中国快速提升军备是重要原因。尽管欧盟对中国实行武器禁运，但是德广联和《世界报》的联合调查发现，由于现行法规存在漏洞，中国最新型号的驱逐舰、护卫舰正在使用德国厂商的柴油机。
随着亚洲越来越多国家开始转向「与病毒共存」，各界都关注中国丶香港及台湾这些仍倾向「清零政策」的地区，何时会开始转型？两位专家对此提供了一些见解。
台湾同婚亚洲第一也是唯一，2019年合法至今有大约6千对同性伴侣步入礼堂，社会对于同婚接受度也在逐步上升中。虽然台湾女性参政比例不低，不过同志参政还是很少见，台湾第一位公开出柜的同志议员苗博雅告诉德国之声，父母对于他的同志身份和参政有何看法，遇到选民质疑性别气质时，他如何回应。
收视破纪录的Netflix影集《鱿鱼游戏》揭示出韩国的个人债务问题，也引发对这个亚洲富裕经济体的社会议题的讨论。
以撒切尔夫人为政治榜样的蔡英文在2016年成为亚洲首位非出身政治世家的女性总统。她曾被《时代》杂志列入全球最具影响力百大人物名单，也被台湾的反对者称作过“空心蔡”；她被央视抨击为执意谋独来日无多，也被台湾的支持者赞为捍卫主权的“辣台妹”。
东南亚成为美中之间的战略战场，在美国总统拜登和中国总理李克强出席的线上东盟峰会，双方没有正面交锋，但烟硝味浓浓。
本周东盟领袖将展开会议，美国总统拜登将出席东盟峰会，是2017年特朗普出席峰会后，美国总统首次参与东盟高层会谈，这是否意味美国要集结盟友对抗中国？专家看法分歧。
德國聯合政府組閣談判正如火如荼進行，未來4年中國將是德國外交政策的重要對象之一，德國新政府應如何看待德中關係？未來可能實施哪些對華政策？德國議會4大黨派提出各自見解。
许多亚洲国家为了对抗新冠疫情关闭了边境。这意味着航班大幅减少，民航飞机制造商空客的订单也剧减。
最近几个月，由于越南的COVID-19感染病例激增，疫苗接种率仍然很低，而且该国严格的封锁抑制了商业活动的开展。越南作为亚洲主要投资中心的声誉受到了损害。
日本新首相岸田文雄，在10月4日临时召集的国会被指名为新首相，旋即启动新内阁。被视为自由民主党（以下简称自民党）鸽派人物的他，未来面对中美局势的险恶，会如何应对？
美英澳三国宣布建立军事同盟后，印尼和马来西亚担心东南亚会成为超级大国展开竞争的前沿阵地，而菲律宾对赞扬此举有助于重建印太地区的军事均衡。
又到一年中秋时，每逢佳节倍思亲。今年中秋是新冠疫情来袭后的第二个中秋节。亚洲各地以及海外华人华侨的中秋庆祝活动都在不同程度上受到疫情影响。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式