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亚洲

七大洲中面积最大，人口最多的一个洲。面积4457.9万平方公里，覆盖地球总面积的8.6%（或者总陆地面积的29.4%）；人口总数约为40亿。

亚细亚是一个非常古老的名称，希腊人称呼他们的东方（一说为太阳升起的地方）为亚细亚，可能是来源于亚述人的名称，亚述一词在亚述的语言中也代表东方，原来只指希腊东方的小亚细亚半岛，后来扩展到包括所有东方地区。(维基百科)

01.06.2016+++2. Mr. Roland Busch, Member of managing board of Siemens AG. (c) DW/Onkar Singh Janoti

“德国不能成为中美之间的‘皮球’” 10.11.2021

谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。

卢卡申科手握欧中交通枢纽 经济制裁收效甚微 09.11.2021

白俄罗斯是亚洲和欧洲之间的重要交通枢纽。白俄罗斯独裁者卢卡申科借由地利之便手握重要筹码，使欧洲的经济制裁无法有效发挥效力。

This photo taken on September 19, 2017 shows painted portraits of Chinese President Xi Jinping (L) and late communist leader Mao Zedong at a market in Beijing. As the Chinese Communist Party gathers for its most defining congress in decades, a new catchphrase is echoing through Beijing's cavernous Great Hall of the People: Xi Jinping's new era thought. / AFP PHOTO / GREG BAKER (Photo credit should read GREG BAKER/AFP/Getty Images)

专访：习近平藉第三份历史决议凌驾毛邓 09.11.2021

中共六中全会内容密不透风，台湾政治大学东亚研究所所长王信贤分析该会最大看点，以及习近平在会后的地位变化。熟悉中共历史的王信贤也就过去的经验，深入分析接下来的中共领导人接班安排以及人事布局。
epa04162963 A handout picture made available by the Australian Department of Defense (DOD) on 11 April 2014 shows People's Liberation Army, Navy Liaison Officer Commander Lin Wan, transiting from Luyang II class Guided Missile Destroyer HAIKOU (DDG-171) to board HMAS Success for a liaison visit at sea in the Indian Ocean on 09 April 2014. The visit demonstrates the ongoing cooperation between the various nations involved in the search for the missing Malaysia Airlines Flight MH370. EPA/ABIS JULIANNE CROPLEY/AUSTRALIAN DEPARTMENT OF DEFENSE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

军民两用不受管制 中国军舰装配德国柴油机 06.11.2021

亚太地区的安全形势正越发紧张，中国快速提升军备是重要原因。尽管欧盟对中国实行武器禁运，但是德广联和《世界报》的联合调查发现，由于现行法规存在漏洞，中国最新型号的驱逐舰、护卫舰正在使用德国厂商的柴油机。
A woman wearing a face mask to help curb the spread of the coronavirus walks through a line of masked service sector women waiting to receive a swab for the COVID-19 test during a mass testing in Beijing, Friday, Oct. 29, 2021, following a spike of the coronavirus in the capital and other provincials. (AP Photo/Andy Wong)

亚洲多国开始「与病毒共存」中港台何时结束「清零」？ 05.11.2021

随着亚洲越来越多国家开始转向「与病毒共存」，各界都关注中国丶香港及台湾这些仍倾向「清零政策」的地区，何时会开始转型？两位专家对此提供了一些见解。

台湾出柜同志议员心路历程 29.10.2021

台湾同婚亚洲第一也是唯一，2019年合法至今有大约6千对同性伴侣步入礼堂，社会对于同婚接受度也在逐步上升中。虽然台湾女性参政比例不低，不过同志参政还是很少见，台湾第一位公开出柜的同志议员苗博雅告诉德国之声，父母对于他的同志身份和参政有何看法，遇到选民质疑性别气质时，他如何回应。
RELEASE DATE: September 17, 2021. TV series TITLE: Squid Game STUDIO: Netflix DIRECTOR: PLOT: Hundreds of cash-strapped players accept a strange invitation to compete in children's games. Inside, a tempting prize awaits with deadly high stakes. A survival game that has a whopping 45.6 billion-won prize at stake. STARRING: Lee Jung-jae, Greg Chun, Stephen Fu. (Credit Image: © Netflix/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com

《鱿鱼游戏》揭露韩国社会问题 29.10.2021

收视破纪录的Netflix影集《鱿鱼游戏》揭示出韩国的个人债务问题，也引发对这个亚洲富裕经济体的社会议题的讨论。
On May 10, President Tsai Ing-wen addressed the Alliance of Democracies (AoD) Foundation's fourth annual Copenhagen Democracy Summit by video. (Courtesy of Taiwan's Presidential Office) via Wen-Yee

蔡英文：从法律教授到“辣台妹” 28.10.2021

以撒切尔夫人为政治榜样的蔡英文在2016年成为亚洲首位非出身政治世家的女性总统。她曾被《时代》杂志列入全球最具影响力百大人物名单，也被台湾的反对者称作过“空心蔡”；她被央视抨击为执意谋独来日无多，也被台湾的支持者赞为捍卫主权的“辣台妹”。
STYLELOCATIONU.S President Joe Biden takes part in the virtual US - ASEAN Summit from the South Court Auditorium in the Eisenhower Executive Office Building at the White House, October 26, 2021 in Washington, D.C. Washington United States of America - ZUMAp138 20211026_zaa_p138_001 Copyright: xAdamxSchultz/WhitexHousex

拉拢东盟领导人 拜登联日澳出招抗中 28.10.2021

东南亚成为美中之间的战略战场，在美国总统拜登和中国总理李克强出席的线上东盟峰会，双方没有正面交锋，但烟硝味浓浓。
President Joe Biden speaks in the State Dining Room at the White House, Thursday, Sept. 9, 2021, in Washington. Biden is announcing sweeping new federal vaccine requirements affecting as many as 100 million Americans in an all-out effort to increase COVID-19 vaccinations and curb the surging delta variant. (AP Photo/Andrew Harnik)

东盟峰会：美国总统四年来首参与 为增强抗中力道？ 26.10.2021

本周东盟领袖将展开会议，美国总统拜登将出席东盟峰会，是2017年特朗普出席峰会后，美国总统首次参与东盟高层会谈，这是否意味美国要集结盟友对抗中国？专家看法分歧。
Pins mit den Nationalflaggen von Deutschland und China stehen auf einem Tisch. Berlin, 18.02.2019. Berlin Deutschland *** Pins with the national flags of Germany and China on a table Berlin 18 02 2019 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

新德国政府 新对华政策？ 16.10.2021

德國聯合政府組閣談判正如火如荼進行，未來4年中國將是德國外交政策的重要對象之一，德國新政府應如何看待德中關係？未來可能實施哪些對華政策？德國議會4大黨派提出各自見解。
FRANCE - AERONAUTIC - FLIGHTLAB A350 AIRBUS Visit of the Airbus test A350 immatriculation F-WXWB, MSN001, which it uses to test the improvements in real conditions. The cabin has been specially fitted out to accommodate testing and measuring instruments. Toulouse, January 28, 2021. Photograph by Adrien Nowak / Hans Lucas Toulouse Occitanie FRANCE PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xAdrienxNowakx HL_ANOWAK_1351114

亚洲国家边境不开 空客生意大受影响 11.10.2021

许多亚洲国家为了对抗新冠疫情关闭了边境。这意味着航班大幅减少，民航飞机制造商空客的订单也剧减。
ARCHIV +++ FILE - In this Oct. 24, 2017, file photo, a worker sews a garment at Pro Sports factory in Nam Dinh province, Vietnam. Vietnam on Monday, June 8, 2020, ratified a significant trade deal with the European Union, which is expected boost the country's manufacturing sector and exports, as it recovers from a dip caused by the coronavirus pandemic. (AP Photo/Hau Dinh, File) |

欧洲的供应链 在越南安全吗？ 10.10.2021

最近几个月，由于越南的COVID-19感染病例激增，疫苗接种率仍然很低，而且该国严格的封锁抑制了商业活动的开展。越南作为亚洲主要投资中心的声誉受到了损害。
Fumio Kishida, 64, former LDP Policy Research Council chairperson attends a rally in Tokyo on Sep. 29, 2021. The Liberal Democratic Party's presidential election to replace LDP President Yoshihide Suga, the departing prime minister, is set on the same day. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

日相岸田文雄上任：传统亲美派领袖将如何应对亚太局势？ 09.10.2021

日本新首相岸田文雄，在10月4日临时召集的国会被指名为新首相，旋即启动新内阁。被视为自由民主党（以下简称自民党）鸽派人物的他，未来面对中美局势的险恶，会如何应对？
Hand out photo dated July 6, 2020 of The aircraft carriers USS Ronald Reagan (CVN 76) and USS Nimitz (CVN 68) and their carrier strike groups (CSGs) steam in formation. Two US Navy aircraft carriers have resumed rare dual exercises in the South China Sea, the second time this month the massive warships have teamed up in the contested waters. The USS Ronald and USS Nimitz carrier strikes groups, comprising more than 12,000 US military personnel among the two aircraft carriers and their escorting cruisers and destroyers, were operating in the South China Sea as of Friday July 17, the US Pacific Fleet said in a statement. The presence of the Nimitz and Reagan in the South China Sea earlier this month marked the first time two US aircraft carriers have operated together there since 2014 and only the second time since 2001. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jason Tarleton via ABACAPRESS.COM|

美英澳结盟 东盟各国反应不一 21.09.2021

美英澳三国宣布建立军事同盟后，印尼和马来西亚担心东南亚会成为超级大国展开竞争的前沿阵地，而菲律宾对赞扬此举有助于重建印太地区的军事均衡。
April's supermoon lit up the sky in the old town of Taierzhuang city, north China's Shandong Province, 8th April, 2020.

但愿人长久，千里共婵娟 21.09.2021

又到一年中秋时，每逢佳节倍思亲。今年中秋是新冠疫情来袭后的第二个中秋节。亚洲各地以及海外华人华侨的中秋庆祝活动都在不同程度上受到疫情影响。
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